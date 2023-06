'XO, Kitty' - phim gây sốt về giới rich kid

Kitty (Anna Cathcart đóng) phát hiện mình có tình cảm với cả nam lẫn nữ trong phim "XO, Kitty".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer phim 'XO, Kitty' Trailer phim "XO, Kitty". Video: Netflix

Kitty Song Covey (17 tuổi) bí mật bay từ Portland đến Seoul với mong muốn hội ngộ người yêu qua mạng, đồng thời tìm hiểu ngôi trường mẹ quá cố của cô từng học. Những ngày đầu trên đất Hàn của Kitty là một mớ hỗn độn. Cô phát hiện bạn trai - Dae - hẹn hò Yuri, người thừa kế một chuỗi khách sạn. Trong suốt thời gian yêu xa, Dae cũng nói dối rằng gia đình mình giàu có. Thực tế, cậu là con trai một tài xế, phải vật lộn trả học phí ở ngôi trường đắt đỏ.

Do hàng loạt sự cố, Dae không có cơ hội giải thích chuyện gì đang thực sự xảy ra, khiến tình yêu của họ tan vỡ. Còn Kitty, với bản tính tò mò, nhanh chóng phát hiện bạn trai và Yuri hẹn hò giả. Ngoài ra, Kitty cũng dần khám phá bí mật liên quan đến mẹ và hiệu trưởng trường - hai người bạn học năm xưa.

Anna Cathcart, diễn viên 20 tuổi người Canada, đóng nữ chính Kitty. Ảnh: Netflix

The Guardian nhận xét tác phẩm hài hước, dễ xem. XO, Kitty đạt 72 triệu lượt xem trong tuần đầu tiên ra mắt hồi cuối tháng 5, vào top 10 ở 90 nước trên ứng dụng Netflix. Khác nhiều series đề tài học đường gần đây, phim không đào sâu khao khát tình dục ở lứa tuổi thiếu niên. Nữ chính trong sáng, mơ mộng, đi nửa vòng Trái đất để trao nụ hôn đầu cho người cô yêu.

Từ trái sang: Các nhân vật Dae (Choi Min Young), Q (Anthony Keyvan), Kitty (Anna Cathcart), Yuri (Gia Kim), Min Ho (Sang Heon Lee) trong phim. Ảnh: Netflix

Trên công thức dòng phim tuổi teen, XO, Kitty nêu thông điệp tích cực về tình yêu đồng tính. Yuri trả tiền cho Dae để giúp cô che giấu con người thật. Tiểu thư nhà giàu là người đồng tình, có mối quan hệ với cô gái tên Juliana, nhưng luôn bị mẹ phản đối. Từ chỗ ghét nhau, Kitty dần bị Yuri thu hút, mơ hồ nhận ra mình rung động với cô.

Phim có một số cảnh xúc động, như khi Kitty gọi điện cho bố lúc nửa đêm, tâm sự về những bối rối giới tính. Bố cô nói may mắn vì con gái khỏe mạnh, bình an, khuyên cô lắng nghe bản thân. Q (Anthony Keyvan) - bạn thân Kitty - có mối tình lãng mạn với một nam sinh người Pháp.

Minho - nam phụ thu hút trong 'XO, Kitty' Min Ho - nam phụ thu hút trong "XO, Kitty". Video: Netflix

Tác phẩm khắc họa sinh động cuộc sống trong mơ của giới con nhà giàu tại ngôi trường tư thục nổi tiếng, với dàn diễn viên phụ nhiều màu sắc. Min Ho (Sang Heon Lee), vai bạn thân của Dae, được nhiều khán giả nữ yêu thích bởi ngoại hình đẹp, lối diễn tự nhiên. Nhân vật có bố là tài phiệt, mẹ là diễn viên nổi tiếng, luôn được nhiều cô gái vây quanh. Min Ho luôn tỏ ra ghét bỏ Kitty nhưng dần nảy sinh tình cảm với cô. Series kết thúc với cảnh Min Ho tỏ tình Kitty trên máy bay nhưng chưa nhận được câu trả lời, khiến nhiều khán giả trông ngóng mùa hai.

Lấy bối cảnh ở Hàn Quốc, phim vẫn gợi nhớ nhiều thước phim học đường Mỹ với các cảnh tiệc tùng sôi động. Series giới thiệu nhiều nét văn hóa Hàn Quốc qua con mắt thơ mộng của Kitty. Cô thích thú tận hưởng ngày lễ trung thu, những món ăn bản địa, học điệu múa quạt truyền thống. Nhiều bản nhạc của Blackpink, BTS, Seventeen vang lên suốt phim, tạo không khí sôi động.

XO, Kitty là phần ngoại truyện của ba phần phim To All the Boys (2018). Trong To All the Boys, Kitty là em gái nữ chính Lara Jean Covey (Lana Condor đóng). Jenny Han, nhà văn Mỹ gốc Hàn nổi tiếng, là người viết kịch bản.

Hà Thu