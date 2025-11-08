Yoo Mary rủ người đàn ông lạ giả làm vợ chồng trong 90 ngày để giành lấy căn hộ sang trọng, ở phim "Hãy lấy em đi".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

'Hãy lấy em đi' - hợp đồng hôn nhân Trailer "Hãy lấy em đi", gồm 12 tập, phát sóng tập đầu trên nền tảng Disney+ hôm 10/10. Video: Disney+

Bộ phim xoay quanh Yoo Mary (Jung So Min) - cô gái tưởng chừng sắp bước vào hôn nhân viên mãn thì phát hiện vị hôn phu ngoại tình. Sau chia tay, cô lại gặp xui xẻo khi bị lừa tiền thuê nhà, trở thành vô gia cư. Vận may xuất hiện khi Mary bất ngờ trúng thưởng một căn hộ trị giá 5 tỷ won.

Tuy nhiên, chương trình trao giải chỉ áp dụng cho các cặp vợ chồng mới cưới, yêu cầu người nhận phải có giấy đăng ký kết hôn. Tình thế cấp bách, Mary thuyết phục Kim Woo Joo (Choi Woo Sik) - người thừa kế của tiệm bánh lâu đời nhất Hàn Quốc - kết hôn giả.

Tác phẩm đi theo môtíp quen thuộc của dòng phim hài lãng mạn, khắc họa mối tình "cưới trước yêu sau". Kịch bản cài cắm các chi tiết dí dỏm, kịch tính vừa đủ để giữ chân người xem. Woo Joo và Mary liên tục rơi vào tình huống éo le, suýt bị ban tổ chức phát hiện. Trong quá trình diễn cảnh "vợ chồng son", họ nảy sinh tình cảm thật.

Êkíp truyền tải thông điệp hôn nhân không phải hồi kết lãng mạn của tình yêu, mà là thử thách để con người biết kiên nhẫn và thấu hiểu bạn đời. Bị "hợp đồng hôn nhân" ràng buộc, Woo Joo và Mary - với tính cách đối lập - phải học cách sống chung dưới một mái nhà. Ban đầu, cả hai thường xuyên cãi vã nhưng họ dần thay đổi và nhận ra sự ấm áp ở người kia.

Diễn viên Choi Woo Sik (trái) và Jung So Min trong phân đoạn chụp ảnh cưới. Ảnh: SBS

Đạo diễn Song Hyun Wook cho biết cách nhân vật xây dựng mối quan hệ và vun đắp cảm xúc mở ra nhiều điều thú vị, dù cốt truyện có phần quen thuộc. "Những tình tiết bất ngờ khi mối quan hệ từ 'oan gia' dần chuyển thành tình yêu là điểm nhấn. Tôi tin bộ phim sẽ mang đến một cái kết ngọt ngào, khiến khán giả dõi theo đến phút cuối", ông nói.

Trên Daum, nhiều người nhận xét series là làn gió ''chữa lành'' giữa những tác phẩm nhiều kịch tính gần đây. Mỗi tập phim chạm đến cảm xúc người xem qua từng khoảnh khắc nhỏ: ánh nhìn bối rối, cái chạm tay vụng về hay cử chỉ quan tâm thầm lặng mà Woo Joo dành cho Mary.

Truyền thông Hàn đánh giá dàn diễn viên là yếu tố then chốt tạo sức hút cho phim. Jung So Min thể hiện lối diễn duyên dáng, khắc họa trọn vẹn hình ảnh người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ nhưng dễ tổn thương. Để nhập vai, cô đã chuyển đến sống tại quê của nhân vật để luyện phương ngữ trước khi quay.

Choi Woo Shik lần đầu thử sức với hình tượng "tổng tài" trên màn ảnh nhỏ, ghi điểm nhờ vẻ lịch lãm và phong thái điềm đạm, dịu dàng. Theo Chosunbiz, nhờ sự phối hợp ăn ý của cả hai, khán giả dễ dàng tin vào mối quan hệ của nhân vật, dù kịch bản còn lỏng lẻo.

Choi Woo Sik (trái) được khen nhờ hình tượng chững chạc, khác những vai diễn trước. Ảnh: SBS

Ngoài ra, bộ phim bộc lộ một số hạn chế. Chuyện bị phản bội và áp lực nghề nghiệp của Mary còn mờ nhạt do thời lượng tập trung vào các tình tiết gây hài. Nhân vật chồng cũ gây ức chế với tính cách cực đoan, thiếu chiều sâu. Các vấn đề xã hội như nữ quyền, áp lực công việc hay vụ lợi trong hôn nhân chỉ được gợi mở, chưa khai thác trọn vẹn.

Trong tập 6, tác phẩm vấp phải chỉ trích khi xây dựng tình tiết người quay lén phụ nữ chỉ bị cảnh cáo và được tha thứ sau khi xóa hình, không phải chịu xử lý pháp luật. Ngoài ra, góc quay bị cho là khêu gợi, lộ vùng nhạy cảm của nữ diễn viên. Đoàn làm phim sau đó đã phải xin lỗi và gỡ bỏ cảnh gây tranh cãi.

Theo thống kê của Nielsen Korea, Hãy lấy em đi khởi chiếu với tỷ suất người xem 5,6% và nhanh chóng dẫn đầu khung giờ phát sóng cuối tuần. Trên FlixPatrol, bộ phim chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng TV show toàn cầu của Disney+ sau khi chiếu tám tập.

Thu Giang