'Victoria Beckham' - phía sau biểu tượng thời trang

Cựu ca sĩ Victoria Beckham khóc, đối mặt nguy cơ phá sản khi hãng quần áo của cô kinh doanh thua lỗ, trong phim tài liệu cùng tên.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer phim tài liệu "Victoria Beckham" Trailer phim tài liệu "Victoria Beckham", phát sóng trên nền tảng Netflix ngày 9/10. Video: Netflix

Sau khi phát hành phim tài liệu về David Beckham, Netflix thực hiện dự án về người bạn đời của anh. Tác phẩm gồm ba tập mang sắc thái nhẹ nhàng, mở đầu với cảnh cô ngồi trên bàn bếp sang trọng, cho biết: "Bộ phim này không phải về anh ấy, mà là về tôi". Câu nói mở ra quá trình vươn lên của cô gái mang ước mơ nổi tiếng, từ học sinh trường nghệ thuật đến ngôi sao nhạc pop và sau này là nhà thiết kế.

Phần lớn thời lượng phim theo chân Victoria chuẩn bị cho Paris Fashion Week 2025, được xem là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp, xen lẫn những phân đoạn cô trải lòng về quá khứ. Sinh ra ở Hertfordshire trong gia đình trung lưu, Victoria không hề xuất thân cao quý như biệt danh Posh Spice - gắn với hình tượng sang trọng, sành điệu - của cô. Cha cô là kỹ sư điện, mẹ làm bảo hiểm kiêm thợ cắt tóc, từng thế chấp nhà để cho con theo học nghệ thuật. Trong thời gian tham gia nhóm, Victoria chứng tỏ năng lực bằng cách xây dựng hình ảnh bản thân.

Tác phẩm của đạo diễn Nadia Hallgren tập trung khai thác những giây phút yếu đuối mà Victoria hiếm khi để lộ trước công chúng. Bộ phim nhắc đến giai đoạn cô theo chồng đến Tây Ban Nha, Mỹ thi đấu. Khi đó, Victoria từ bỏ sự nghiệp ca hát, chấp nhận danh xưng "WAG" (vợ và người yêu của các vận động viên). Ánh đèn paparazzi vẫn theo sát, nhưng lần này không phải vì âm nhạc mà là đời tư của cặp sao. Những năm tháng đó, cô liên tục xuất hiện trước công chúng, tìm kiếm sự chú ý như một cách lấp đầy sự trống rỗng bên trong.

Giai điệu của bài Goodbye (Spice Girls) vốn để chia tay thành viên Geri Halliwell, nhưng trong phim, ca khúc tượng trưng lời tạm biệt của Victoria với hình tượng "Posh Spice" từng đưa cô lên đỉnh cao danh vọng. Sau tour diễn với nhóm năm 2007-2008, cô nhận ra việc biểu diễn trên sân khấu không còn là đam mê, muốn thử sức ở lĩnh vực thời trang.

Chân dung cựu ca sĩ, nhà thiết kế Victoria Beckham. Ảnh: Netflix

Tập ba hé lộ giai đoạn tăm tối của Victoria, khi hãng quần áo liên tục lỗ hàng chục triệu bảng năm 2016. Lúc trước, Victoria từng kiếm nhiều tiền hơn chồng và mua căn nhà đầu tiên của họ ở Hertfordshire, còn giờ đây cô cảm thấy vô định với đam mê, áp lực khi đối diện David Beckham, cũng là nhà đầu tư của thương hiệu.

Trước nguy cơ phá sản, Victoria tìm đến David Belhassen - chủ quỹ Neo Investment Partners, xin ông rót vốn. Belhassen đề nghị tái cấu trúc toàn bộ, chỉ ra nhiều chi phí lãng phí. Nhờ sự giúp sức của doanh nhân cùng sự cổ vũ của chồng, cô tìm lại được phương hướng, học cách điều hành doanh nghiệp bài bản hơn.

Phim còn hé lộ sự hài hước của Victoria, như khi cô nói sẽ hát thay nhạc nền nếu buổi trình diễn gặp sự cố, cho thấy nét tính cách khác xa hình ảnh nghiêm túc trước công chúng. Bên cạnh đó, tác phẩm đề cập đến David Beckham như người chồng tâm lý, chỗ dựa tinh thần vững chắc. Anh kiên nhẫn lắng nghe khi cô chia sẻ về công việc, trêu đùa vợ. Ở hàng ghế đầu trong buổi trình diễn Paris Fashion Week, đôi mắt cựu cầu thủ ánh lên niềm tự hào khi nhìn Victoria nhận tràng pháo tay.

Dù truyền tải thành công thông điệp về khao khát được công nhận và nỗi bất an của nhân vật chính, bộ phim vẫn có những điểm hạn chế. Theo Slate, phần về Spice Girls chỉ chiếm khoảng 20 phút đầu, không có sự xuất hiện hay phỏng vấn của các thành viên khác. Thay vì gợi lại thời kỳ đỉnh cao của bà Beck cùng nhóm nhạc trong thập niên 1990, êkíp tập trung câu chuyện khẳng định vị thế của Victoria trong làng mốt. Cách tiếp cận này làm giảm cơ hội khai thác sâu về động lực sáng tạo và các mối quan hệ định hình con đường nghệ thuật của cô.

David và Victoria Beckham thuở mới hẹn hò. Ảnh: Netflix

Với sự góp mặt của Anna Wintour, Donatella Versace hay Tom Ford, phim gợi cảm giác giống sản phẩm quảng bá hình ảnh hơn là chân dung cá nhân. Trong phim, nhà thiết kế Roland Mouret, cố vấn của Victoria, nhận xét: "Để được công nhận, Victoria phải 'giết chết hình ảnh WAG' và trở thành người làm nghề thực thụ". Tuy vậy, phim không khai thác công việc sáng tạo, các khâu ý tưởng, chọn chất liệu, hoàn thiện bộ sưu tập mà chủ yếu nhấn mạnh vào thông điệp về nghị lực.

Trang Decider đánh giá dù đạo diễn Nadia Hallgren cố tạo ra những khoảnh khắc tự nhiên, hình ảnh trong phim vẫn được kiểm soát như để "đánh bóng" tên tuổi. Điều này khiến khán giả bối rối: Victoria Beckham là người phụ nữ nhiều lo âu ở hậu trường show diễn hay là biểu tượng thời trang cô kiên trì xây dựng suốt nhiều năm?

Nhiều khán giả kỳ vọng phim chạm đến khía cạnh riêng tư như tin đồn tình cảm giữa David và cựu trợ lý Rebecca Loos, rạn nứt giữa Brooklyn - con trai lớn của ông bà Becks, hay cách Victoria cân bằng vai trò người mẹ, người vợ và doanh nhân. Đó là những lát cắt giúp bức chân dung trở nên đa chiều, khiến người xem cảm nhận rõ về con người thật của nhân vật. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ dừng lại ở mức gợi mở, không đi sâu vào những tổn thương tâm hồn.

Các con đến ủng hộ buổi quảng bá phim của Victoria Beckham, trừ vợ chồng con cả Brooklyn. Từ trái qua: Cruz và bạn gái - ca sĩ Jackie Apostel, Romeo, Harper và Victoria - David. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Victoria Beckham, 51 tuổi, nổi tiếng từ thập niên 1990 với vai trò ca sĩ ban nhạc Spice Girls. Sau khi rời nhóm, Victoria tiếp tục ca hát, ra mắt album solo vào năm 2001. Cô làm giám khảo khách mời trong Project Runway (2008), Germany's Next Top Model (2009) và American Idol (2010). Năm 2008, cô thành lập thương hiệu thời trang cùng tên, sau đó mở rộng sang lĩnh vực mỹ phẩm, nước hoa. Năm 1999, cô kết hôn với David Beckham, có bốn con Brooklyn, 26 tuổi, Romeo, 23 tuổi, Cruz, 20 tuổi và Harper, 14 tuổi.

Quế Chi