'Usogui': Kẻ ăn lời nói dối

Baku (Ryusei Yokohama) đấu trí với tổ chức cờ bạc có quyền lực tuyệt đối nhằm trở thành thủ lĩnh và tạo nên hòa bình thế giới trong "Usogui".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer "Usogui" Trailer "Usogui" hiện chiếu trên Netflix. Video: Live Action Addict Tác phẩm dựa trên bộ manga (truyện tranh Nhật Bản) cùng tên, nói về tay cờ bạc có IQ cao Baku Madarame (Ryusei Yokohama) - được mệnh danh "Kẻ ăn lời nói dối" bởi khả năng vạch trần mánh khóe gian lận của đối thủ. Baku từng là thành viên hội Kakerou - tổ chức ngầm thực hiện những trò chơi cờ bạc - có quyền lực tuyệt đối. Những người chơi đều đánh cược bằng số tiền lớn, thậm chí phải trả giá bằng chính mạng sống của họ. Năm 2019, Baku thách đấu với thủ lĩnh Kimura (Kaito Sakurai) nhưng thất bại, nhận hình phạt là cái chết. Tuy nhiên, Kimura tha mạng và rút quyền hội viên của anh. Ba năm sau, Baku quay lại Tokyo nhằm tiếp tục kế hoạch lật đổ Kimura để trở thành thủ lĩnh tổ chức. Trên hành trình, Baku gặp gỡ và kết bạn với chàng trai hiền lành, thật thà tên Kaji (Hayato Sano).

Ryusei Yokohama (phải) và Miura Shohei đối đầu trong trận đấu cuối "Usogui". Ảnh: Warner Bros. Japan

Bộ phim ghi điểm nhờ cốt truyện ly kỳ cùng những màn đấu trí cân não. Điện ảnh Nhật Bản thành công với thể loại giật gân, đấu trí và sinh tồn như Battle Royal (2000), Death Note (2006-2016), Liar Game (2007-2010), As The Gods Will (2014) hay Alice in Boderland (2020). Tiếp tục phát huy thế mạnh giống nhiều tác phẩm cùng đề tài, Usogui xây dựng mạch phim căng thẳng, qua đó đẩy kịch bản lên cao trào.

Baku luôn ở tình huống ngặt nghèo khi đối đầu các thành viên hội Kakerou. Với mỗi trận đấu, Baku phải đặt cược tính mạng của anh để tham gia. Yếu tố trên làm nổi bật bầu không khí hồi hộp, khiến khán giả tò mò số phận người chơi.

Tạo hình của các nhân vật sát với bộ truyện gốc, có sự thay đổi để phù hợp cuộc sống thực. Những trò chơi khi đưa lên phim dễ hiểu, đơn giản hơn nhằm giảm bớt sự tàn nhẫn và khốc liệt. Trong trò chơi với ông Kokonoe - thành viên hội Kakerou, ở truyện, Baku và Kaji phải sử dụng nhiều chiến thuật và kỹ năng mới có thể đánh bại năm lính đánh thuê. Trên phim, những tình huống đối đầu bị lược bỏ nhiều so với nguyên tác, chủ yếu giải quyết bằng cách gài bẫy và đánh lạc hướng kẻ địch.

Trong truyện, Sadakuni (Miura Shohei) được khắc họa độc ác, mưu mô xảo quyệt. Ở bản điện ảnh, Sadakuni có bản chất lương thiện. Anh và Baku có mục đích sống giống nhau - lật đổ hội Kakerou vì hòa bình thế giới. Baku đại diện cho công lý và sự thật. Trong trận đấu, những người chơi đều gian lận và sử dụng mánh khóe lừa đảo để chiến thắng. Với lòng chính trực, Baku quyết tâm lật tẩy những chiêu trò, không bao giờ từ bỏ điều anh mong muốn.

Kimura (Kaito Sakurai) - thủ lĩnh hội Kakerou - có thần thái lạnh lùng. Ảnh: Warner Bros. Japan

Diễn xuất của các nhân vật dừng ở mức tròn vai, một số nhân vật phụ có lối diễn cường điệu. Ryusei Yokohama trong vai Baku mang tới vẻ thông thái nhưng vẫn phảng phất nét hóm hỉnh. Nhiều nhà phê bình dành lời khen cho màn thể hiện của Ryusei. Miura Shohei thành công khi diễn tả sắc nét nội tâm nhân vật Sadakuni: Lạnh lùng, điềm tĩnh, bất ngờ và đau buồn. Hayato Sano khắc họa tròn trịa hình ảnh chàng trai hiền lành, ngây thơ và tốt bụng.

Êkíp lồng ghép một số chi tiết nhằm truyền tải thông điệp về tình bạn, chính nghĩa. Tuy nhiên, những tình tiết này chưa được xây dựng hợp lý khiến câu chuyện thiếu chiều sâu, nội tâm nhân vật còn hời hợt và đôi chỗ khiên cưỡng. Ở hồi giữa, kịch bản "đuối" so với phần khác bởi cách kể chuyện thiếu điểm nhấn.

Thanh Giang