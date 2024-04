'Trạm cứu hộ trái tim' khai thác bi kịch ngoại tình

"Trạm cứu hộ trái tim", đạo diễn Vũ Trường Khoa, bị khán giả nhận xét lạm dụng bi kịch ngoại tình.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trích đoạn phim 'Trạm cứu hộ trái tim' Một số trích đoạn trong phim "Trạm cứu hộ trái tim". Video: VFC

Ngân Hà là phát thanh viên, có cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ. Bố cô là doanh nhân thành đạt, điều hành doanh nghiệp lớn. Lập gia đình, cô được cả chồng - Nghĩa và mẹ chồng - bà Xinh - yêu thương.

Thế nhưng, Hà chôn giấu đau khổ vì mối quan hệ rạn nứt với mẹ nhiều năm. Trong quá khứ, Hà theo mẹ khi bà đi đánh ghen, ngăn bà đuổi đánh bố và một người đàn bà khác. Trong lúc xô xát, mẹ cô ngã chấn thương não, liệt nửa người. Bà vì thế đay nghiến con gái nhiều năm, cho rằng cô là kẻ phản bội, khiến cuộc đời bà rơi vào bế tắc.

Cùng lúc, An Nhiên - một bác sĩ tâm lý giỏi - tiếp cận Hà với lý do phục vụ nghiên cứu. Tuy nhiên, cô ta có nhiều hành động kỳ lạ, khiến quan hệ giữa Hà và những người thân trở nên căng thẳng. Trong lúc Hà khao khát làm mẹ, tích cực chữa hiếm muộn, chồng cô nhiều lần lén gặp gỡ An Nhiên, chăm sóc con chung của họ.

Trong một nhóm bình luận phim ảnh có 1,2 triệu thành viên trên Facebook, khán giả nhận xét biên kịch lạm dụng bi kịch ngoại tình. Các nhân vật nữ trong series - Ngân Hà, mẹ và bạn thân cô - đều gặp tình huống này. Ngoài ra, nhân vật nam chính - Nghĩa - được xây dựng có tính cách độc hại, đểu cáng đến khó tin. Vì trả thù bố của Ngân Hà, anh ta cưới cô dù không có tình cảm. Nghĩa ngoại tình, có con riêng, cho vợ uống thuốc hại cơ thể mỗi ngày. Tài khoản Trần Minh Châu nhận xét Nghĩa được xây dựng "vô đạo đức đến tận cùng, với nhiều tình tiết quá mức khủng khiếp". Nhiều người cho biết không cảm nhận được tinh thần "chữa lành" của bộ phim như nhà sản xuất giới thiệu.

Diễn viên Hồng Diễm (vai Ngân Hà).

Nói về vấn đề này, đạo diễn Vũ Trường Khoa cho biết ngoại tình chỉ là một yếu tố để tạo nên câu chuyện. Anh nói: "Nếu chúng ta cứ nghĩ đề tài này đã được nhiều người khai thác rồi, mình phải làm khác đi, thì không hợp lý. Chúng tôi luôn muốn tìm kiếm những điều mới mẻ, nhưng khi chưa có ý tưởng độc đáo, có thể làm mới những đề tài cũ với màu sắc riêng". Biên kịch Nguyễn Thu Thủy nêu quan điểm: "Muốn 'cứu hộ' được thì trước đó phim phải kể về những tổn thương, về những tan nát mà các nhân vật phải chịu đựng. Rồi sau đó các thông điệp về chữa lành mới hiện ra".

Bù lại, phim ghi điểm nhờ tiết tấu nhanh, thể hiện sinh động của dàn diễn viên. Trong tập 12, Hồng Diễm được khán giả khen khi đóng cảnh phát hiện chồng phản bội. Cô khóc nghẹn, không nói nên lời rồi gần như nổi điên khi Nghĩa trơ trẽn thừa nhận. Cảm xúc nhân vật bộc lộ dữ dội, đối lập tính cách hiền lành cô xây dựng từ đầu phim.

'Trạm cứu hộ trái tim' tập 12 Trích đoạn phim "Trạm cứu hộ trái tim" tập 12, phát sóng ngày 3/4. Video: VFC

Nghệ sĩ Thu Hà diễn nhập tâm vai bà Lan - người phụ nữ vốn nhân hậu, yêu thương con, nhưng trở nên mù quáng vì ghen tuông. Ở tuổi trung niên, sau nhiều năm gắn với chiếc xe lăn, phải từ bỏ nghiệp múa, bà Lan càng trở nên độc đoán. Các cảnh bà đối thoại với con gái, chồng tạo kịch tính. Cảnh bà Lan thay con dằn mặt tình nhân của chồng được nhiều khán giả chia sẻ trên mạng xã hội. Thu Hà cho biết cái khó của cô là hóa thân nhân vật có nhiều giằng xé, cay nghiệt nhưng có nhiều nỗi đau.

Quang Sự thể hiện nhiều bộ mặt của Nghĩa, lúc ân cần, khi nham hiểm trong vai Nghĩa. Tuy nhiên, một số đoạn diễn của anh bị khán giả nhận xét còn cứng, chưa tự nhiên.

Nghệ sĩ Phạm Cường (vai ông Trường) và Thu Hà (vai bà Lan) trong phim. Ảnh: VFC

Ở tuyến phụ, vai Mỹ Đình - bạn thân Ngân Hà (Thúy Diễm đóng) - là nét thú vị dù không có nhiều đất diễn. Nhân vật hơn 30 tuổi, thích bay nhảy, được mẹ chiều chuộng. Khi phát hiện chồng ngoại tình, Mỹ Đình lập tức chia tay. Nhân vật tạo tiếng cười nhờ nhiều câu thoại hài hước, điệu bộ làm nũng với mẹ. Trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm, nghệ sĩ Hương Tươi (vai mẹ Mỹ Đình) khiến khán giả thích thú với cảnh mắng con.

Tên phim đồng thời là tên chương trình phát thanh Ngân Hà dẫn - talkshow cô đối thoại, chữa lành cho các khán giả gặp tổn thương, đau khổ. Êkíp gửi gắm thông điệp "một chiếc xe cứu thương cũng có ngày phải gọi xe cứu hộ", chính chuyên gia "cứu hộ" như Ngân Hà cũng có ngày chới với khi đối diện biến cố.

Dự án Trạm cứu hộ trái tim khởi động từ đầu năm nay, hiện vẫn trong quá trình quay, phát sóng song song. Nhà sản xuất chưa công bố số tập. Nghệ sĩ Vũ Trường Khoa - đạo diễn phim - có sở trường thực hiện các phim đề tài tâm lý như Hôn nhân trong ngõ hẹp, Sống chung với mẹ chồng, Cả một đời ân oán. Vài năm gần đây, dòng phim truyền hình đề tài gia đình thường xoáy sâu chuyện ngoại tình, rạn nứt hôn nhân. Sau nhiều bi kịch, đến cuối cùng, các tác phẩm đều gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, giá trị sống.

Hà Thu