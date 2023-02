'To Every You I’ve Loved Before': Mối tình đa vũ trụ

Koyomi và Takigawa yêu nhau ở nhiều vũ trụ trong phim "To Every You I’ve Loved Before".

6.3

* Bài tiết lộ nội dung phim 'Nhắn gửi tất cả các em, những người tôi đã yêu': Chuyện tình đa vũ trụ Trailer "To Every You I’ve Loved Before" (Nhắn gửi tất cả các em, những người tôi đã yêu), chiếu ngày 10/2. Video: Galaxy Cineme Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật Bản cùng tên do Jun Matsumoto đạo diễn, xoay quanh chàng trai Takasaki Koyomi với tính cách ít nói và nhút nhát. Sau khi cha mẹ ly hôn, anh chuyển về sống cùng mẹ, học tại trường địa phương. Một ngày nọ, cô bạn cùng lớp Kazune Takigawa tiếp cận Koyomi và nói rằng cô đến từ thế giới 85 - nơi cả hai là người yêu của nhau. Phim kết hợp yếu tố khoa học viễn tưởng và tình cảm. Giống tính cách Koyomi và Takigawa, đạo diễn kể câu chuyện tình yêu theo hướng lý trí. Cả hai đều trầm lặng, thông minh và khô khan, không có những lời ngọt ngào khi yêu. Phát huy điểm mạnh thời trung học, Koyomi và Takigawa làm việc tại Viện Nghiên cứu Khoa học, tham gia nhiều dự án về thế giới song song. Họ kết hôn, có một con trai và sống êm đềm bên nhau. Một ngày, con của hai người gặp tai nạn. Kể từ đó, nhiều sự việc xảy đến thay đổi cuộc sống của họ. Trong thế giới 0, con trai của Takigawa và Koyomi thoát chết. Takigawa du hành sang thế giới này với mong muốn được gặp lại và ở bên cậu bé. Cuối cùng, cô quyết định quay về thế giới mình sống, chấp nhận sự thật đã mất con. Takigawa (trái) và Koyomi đồng hành trên nhiều chặng đường trong cuộc đời. Ảnh: Bakken Record Phim truyền tải nhiều thông điệp của tình yêu và giá trị cuộc sống. Khi yêu một người, hãy yêu tất cả bản thể và khía cạnh của họ từ sự thành công, vui tươi cho tới khó khăn. Trong đa vũ trụ, số phận của mỗi người có thể trở nên bi thương hay mãn nguyện. Con người cần trân trọng hiện tại và những điều mình đang có, biết buông tay trước những nỗi đau giày vò bản thân bởi đâu đó ở thế giới khác, họ đã đạt được hạnh phúc. Qua nhân vật Takigawa, tác phẩm diễn tả vẻ đẹp của trái tim bao dung. Khi thật lòng yêu thương một người, hạnh phúc của họ là điều quan trọng nhất, vượt lên sự ích kỷ của bản thân. Tác phẩm chứa lượng thông tin lớn về thế giới song song, các nhân vật dùng nhiều thoại để giải thích và truyền tải những kiến thức đó. Điều này khiến khán giả dễ cảm thấy khó hiểu nếu không để ý kỹ các chi tiết. Ngoài ra, lối kể chuyện có phần khô khan, tiết tấu chậm khiến cảm xúc chưa được đẩy lên cao trào. Hình ảnh và nét vẽ còn thiếu sức hút. Phim nhận về nhiều bàn luận của những người hâm mộ nguyên tác và điện ảnh Nhật Bản. Tác phẩm khởi chiếu cùng ngày với To Me, The One Who Loved You (Nhắn gửi một tôi, người đã yêu em) - phim có cùng bối cảnh, Koyomi vẫn là nhân vật trung tâm. Dù kể câu chuyện ở những thế giới khác nhau, hai tác phẩm có nhiều tình tiết tương đồng, bổ trợ, qua đó góp phần truyền tải thông điệp trọn vẹn. Nhiều người nói xem cả hai phim liền nhau là trải nghiệm thú vị bởi thứ tự xem sẽ quyết định cái kết viên mãn hay buồn. Thanh Giang

