'Không có bông tuyết nào trong sạch' - truy tìm sự thật

Trong "Không có bông tuyết nào trong sạch", cảnh sát Hyun Joo điều tra một vụ án giết người thông qua những lời khai dối trá.

Phim điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn Ko Hye Jin, đoạt giải Phim Quốc tế Hay nhất tại Liên hoan phim San Diego 2023.

Không bông tuyết nào trong sạch - đi tìm sự thật Trailer phim "Không có bông tuyết nào trong sạch" (tên tiếng Anh: The Woman In The White Car) chiếu ở rạp trong nước từ ngày 14/11 đến nay. Phim được phổ biến đến người xem đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: CGV

Phim mở đầu bằng lời khai của Do Kyung (Jung Ryeo Won), một nữ nhà văn đưa chị gái vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cô xuất hiện với trạng thái tâm lý bất ổn, khẳng định người chị bị bạn trai tấn công vào đêm hôm trước. Cô chứng kiến vụ việc và cố gắng cứu chị khỏi những nhát dao chí mạng.

Trong quá trình thẩm vấn, điều tra viên Hyun Joo (Lee Jung Eun) đồng cảm với Do Kyung. Tuy nhiên, khi cuộc điều tra tiếp tục, Hyun Joo phát hiện người phụ nữ nằm viện không có quan hệ huyết thống với Do Kyung, và cô cũng không biết chị gái ruột của mình đang ở đâu. Những tình tiết dần hé lộ Do Kyung là người mang tiền sử tâm thần phân liệt, liên tục đưa ra những lời khai mâu thuẫn, khiến vụ án càng rối rắm hơn.

Tạo hình cảnh sát của diễn viên Lee Jung Eun trong phim. Ảnh: SBS

Sức hút của phim trước tiên nằm ở khâu kịch bản có nhiều cú bẻ hướng (twist) bất ngờ. Cốt truyện liên tục "đánh lừa" người xem khi để các nhân vật thuật lại sự việc qua nhiều góc nhìn khác nhau, khiến khán giả phải suy đoán cùng cảnh sát Hyun Joo. Tờ Sports Hankook nhận định tác phẩm là "một bộ phim giật gân được thực hiện nghiêm túc, cấu trúc mới mẻ". Trang Osen ví tác phẩm như "một cuốn tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn".

Nhà làm phim kể chuyện bằng kết cấu bồi đắp, sử dụng lớp tình tiết sau gỡ rối cho lớp trước. Các nhân vật nói dối, nhưng trong mỗi lời nói dối đều có sự thật. Khi từng lời dối trá được vén màn, họ dần lộ ra những tổn thương thầm kín - thứ bóp méo ký ức và ảnh hưởng đến lời khai.

Êkíp sử dụng bối cảnh mùa đông lạnh giá, với tông màu xám trắng bao trùm như ẩn dụ cho sự thật bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. Ngọn núi hoang vắng phủ tuyết trắng, các ngôi nhà đóng kín, ánh sáng nhập nhoạng hòa cùng tiếng bước chân, hơi thở dồn dập tạo nên bầu không khí gây nỗi bất an.

Theo đạo diễn Ko Hye Jin, nhịp điệu và tiết tấu là yếu tố quyết định để giữ kịch tính xuyên suốt. "Chỉ cần lệch một, hai khung hình là cảm xúc đã khác. Tôi thức trắng nhiều đêm để chỉnh từng phân đoạn nhỏ. Khâu dựng phim là phần tôi dồn nhiều tâm huyết nhất", cô nói trên ChosunBiz.

Diễn viên Jung Ryeo Won (trái) gây ấn tượng với vai cô gái mắc bệnh tâm lý bị bạo hành. Ảnh: SBS

Diễn xuất là điểm sáng của tác phẩm. Lee Jung Eun - diễn viên bom tấn Ký sinh trùng, tiếp tục khẳng định phong độ qua vai cảnh sát Hyun Joo. Cô hóa thân thành nữ cảnh sát kiên nghị, theo đuổi sự thật đến cùng. Song, ẩn sau vẻ mạnh mẽ là những tổn thương tâm lý âm ỉ, cản trở quá trình tìm kiếm sự thật của cô.

Trong vai nữ nhà văn bất ổn tinh thần, Jung Ryeo Won khắc họa tinh tế những chuyển biến nội tâm khi nhân vật đứng giữa tâm điểm vụ án. Trước đó, dự án gây tiếng vang khi mang về giải Diễn viên triển vọng cho Jung Ryeo Won tại Liên hoan phim Giả tưởng Bucheon (BIFAN) lần 26.

Điểm yếu của phim chủ yếu nằm ở việc lạm dụng các đoạn thoại giải thích để định hướng suy nghĩ người xem, giảm sức hấp dẫn đặc trưng của dòng phim trinh thám. Nhịp phim không đều, thiếu điểm nhấn khiến cảm xúc bị ngắt quãng. Trang Aju News nhận xét tác phẩm đôi lúc ôm đồm do gói ghém nhiều thông điệp về chấn thương tâm lý và nữ quyền.

Thu Giang