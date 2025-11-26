'The Running Man' - hệ lụy của tin giả

Phim "Trốn chạy tử thần" xoay quanh game show sinh tử - nơi nhà đài dùng tin giả kích động bạo lực, biến nhân vật chính thành kẻ thù của công chúng.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

‘The Running Man’ - Khi truyền thông là vũ khí thời hiện đại Trailer của "Trốn chạy tử thần", chiếu tại các rạp toàn quốc từ ngày 14/11. Video: Paramount Pictures

Tác phẩm của đạo diễn Edgar Wright lấy bối cảnh nước Mỹ - một xã hội phân hóa giàu nghèo và bị tập đoàn The Network kiểm soát toàn bộ đời sống, từ tin tức đến giải trí.

Nhân vật chính là Ben Richards (Glen Powell), một công nhân thất nghiệp sống tại khu ổ chuột. Con gái anh bị bệnh nặng nhưng gia đình không đủ tiền mua thuốc. Tuyệt vọng, Ben đăng ký tham gia The Running Man - chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất, đồng thời là cách công ty này dùng để đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề cộng đồng, khiến họ căm ghét lẫn nhau. Người chơi phải lẩn trốn trong 30 ngày khỏi các sát thủ chuyên nghiệp - gọi là Hunters. Bất kỳ người nào phát hiện và báo tin về người chơi sẽ nhận được tiền thưởng.

Để tăng kịch tính và hướng sự giận dữ của công chúng vào anh, nhà sản xuất Dan Killian (Josh Brolin) không chỉ dàn dựng, mà còn tạo ra các video giả mạo để bóp méo sự thật. Trong khi đó, anh tham gia cuộc thi với mục tiêu sinh tồn đủ 30 ngày để cứu vợ con, nhưng bị nhà đài khắc họa thành mối nguy của nhân loại, một "kẻ lười biếng" và "vô ơn".

Diễn viên Glen Powell và Josh Brolin trong một phân cảnh của "Trốn chạy tử thần". Ảnh: Screen Rant

Theo luật chơi, Ben phải ghi hình lại hành trình mỗi ngày. Chính trong quá trình này, anh phát hiện ra những tội ác mà những người đứng đầu cố che đậy, như việc để rò rỉ phóng xạ hay cố tình kích động thù hận để tăng rating.

Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stephen King, xuất bản năm 1982. The Guardian nhận xét tiểu thuyết của King có tính dự báo, ở thời điểm 1982 thông điệp phim mang tính viễn tưởng, thì nay lại phản ánh đúng thực tế. Tác phẩm cho thấy nguy cơ truyền thông có thể biến đám đông thành lực lượng hành động theo cảm xúc, tấn công người khác dựa trên dữ liệu bị cắt ghép. Đây chính là ẩn dụ cho mặt trái của công nghệ hiện nay - nơi AI và mạng xã hội vừa là công cụ kết nối, vừa là vũ khí chia rẽ con người.

Về diễn xuất, Glen Powell mang đến hình ảnh Ben Richards gần gũi hơn: một người bình thường bị đẩy vào đường cùng. The New York Times đánh giá Powell diễn tự nhiên, dù ngoại hình đôi khi chưa thật phù hợp với sự khắc khổ của nhân vật. Tương tự, AP News nhận xét Glen Powell có sức hút riêng, nhưng nhân vật của anh chưa đủ hấp dẫn để gánh vác.

Hai nhân vật phản diện do Josh Brolin và Colman Domingo thủ vai nhận nhiều lời khen. Brolin thể hiện một Dan Killian mưu mô, một nhà sản xuất tin vào sức mạnh điều khiển dư luận. Colman Domingo - diễn viên từng được đề cử Oscar tỏa sáng với vai Bobby T - một MC luôn tươi cười nhưng lại là kẻ kích động bạo lực.

Ben Richards (Glen Powell thủ vai) trong phân cảnh bức xúc vì phát hiện sự thật. Ảnh: Collider

Về mặt kỹ thuật, Edgar Wright xây dựng hai thế giới thị giác đối lập. Khu ổ chuột của gia đình nam chính chìm trong gam màu xám xịt, bối cảnh tối tăm, tương phản hoàn toàn với trụ sở The Network rực rỡ pháo hoa và màu sắc neon. Phong cách quay phim cũng thể hiện sự sáng tạo, như một cảnh rượt đuổi được ghi hình hoàn toàn từ góc nhìn bên trong cốp xe, tạo cảm giác hỗn loạn và ngột ngạt.

Tuy nhiên, dự án cũng vấp phải các ý kiến trái chiều. Nhiều nhà phê bình cho rằng nó thiên về mặt giải trí so với chủ đề đen tối. Yếu tố hài hước với nhịp phim nhanh - một đặc trưng của Edgar Wright, bị xem là làm loãng sự tàn nhẫn của câu chuyện.

Nhân vật Ben Richards (Glen Powell thủ vai) trong phân cảnh đối diện sinh tử. Ảnh: Screen Rant

Tờ Time đánh giá các cảnh hành động bị dàn dựng lộn xộn, mệt mỏi và thiếu sự sắc sảo thường thấy của đạo diễn. Tờ Roger Ebert cho rằng bộ phim muốn trở thành một lời phê phán, nhưng cuối cùng lại giống một "sản phẩm giải trí" được tính toán kỹ lưỡng.

Trước đó, năm 1987, cuốn sách văn học này từng được đưa lên màn ảnh với Arnold Schwarzenegger đóng chính. Phiên bản cũ chọn hướng biến cuộc trốn chạy thành các trận chiến trong một đấu trường truyền hình. Trong khi đó, bản mới của Edgar Wright bám sát với nguyên tác hơn - để nhân vật lẩn trốn giữa đời sống thường ngày và tạo nên cuộc truy đuổi.

Gia Hưng