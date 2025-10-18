'Hồi hồn kế' - bi kịch của người mẹ

Thư Kỳ vào vai người mẹ tìm cách hồi sinh kẻ lừa đảo để trả thù cái chết của con gái, trong phim "The Resurrected" (Hồi hồn kế).

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'The Resurrected' (Hồi hồn kế) Trailer "The Resurrected" (Hồi hồn kế), phát sóng trên nền tảng Netflix ngày 9/10. Video: Netflix

Series phim Đài Loan do Trần Chính Đạo và Hứa Triệu Nhậm đạo diễn, mang màu sắc kinh dị siêu nhiên. Kịch bản lấy bối cảnh sau một vụ lừa đảo, con gái của Vương Huệ Quân (Thư Kỳ) bị hôn mê, còn con của Triệu Tĩnh (Lý Tâm Khiết) tử vong. Luật sư Hoàng Nghi Trân (Giả Tịnh Văn) may mắn hơn khi con của cô trở về an toàn. Dù kẻ cầm đầu Trương Sĩ Khải (Phó Mạnh Bá) bị tử hình, họ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau, quyết định làm nghi lễ hồi sinh kẻ ác trong bảy ngày để trả thù. Tuy nhiên, hành động này buộc họ đối mặt những bí mật trong quá khứ.

Bộ phim sử dụng cấu trúc đa tầng để khai thác góc nhìn từ nhiều nhân vật, không giới hạn ở câu chuyện trả thù mà còn khai thác góc tối con người. Huệ Quân và Triệu Tĩnh đại diện cho bản năng báo thù, vượt qua lằn ranh giữa tội lỗi và đạo đức để tìm sự thật.

Nhân vật của Thư Kỳ dè dặt, từng chịu đựng cảnh bạo hành gia đình khiến cô quen với việc cam chịu, ít khi phản kháng. Cô tham gia kế hoạch báo thù, phần nhiều vì thương người chị Triệu Tĩnh. Nhưng khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, cô sẵn sàng làm tất cả để giữ lấy điều quý giá.

Trái ngược Huệ Quân, Triệu Tĩnh cứng rắn, coi trọng công bằng và lẽ phải. Trong một phân cảnh, khi con gái bị giáo viên quấy rối, Nghi Trân chọn cách dàn xếp, Huệ Quân lưỡng lự thì Triệu Tĩnh kiên quyết yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm. Sau vụ bắt cóc, cô mất niềm tin vào công lý rồi tự mình đòi lại công bằng.

So với hai người còn lại, Nghi Trân chọn cách đứng sau pháp luật, che giấu toan tính cá nhân. Cô giữ kín những chi tiết bất lợi cho con gái, âm thầm thao túng mọi thứ trong khi vẫn giữ được hình ảnh luật sư.

Tạo hình của Thư Kỳ (trái) và Lý Tâm Khiết trong phim. Ảnh: Netflix

Khác những phim điều tra thường tập trung vào hung thủ, tác phẩm đi sâu vào tâm lý của nạn nhân và người tưởng chừng không liên quan. Những tập cuối mang đến nhiều tình tiết bất ngờ, khi hai người mẹ phát hiện phía sau sự trả thù của họ là âm mưu lớn hơn. Cái kết mở với những ẩn ý về niềm tin và sự trừng phạt.

Đạo diễn sử dụng biểu tượng tôn giáo như nghi lễ thanh tẩy, sự tái sinh để phản chiếu khát vọng báo thù. Những người mẹ tin nếu kẻ ác có thể sống lại, họ mới có cơ hội để khiến hắn đau khổ. Tuy nhiên, qua đó, đạo diễn đặt ra câu hỏi: Nếu người chết tái sinh, công lý thực sự có ý nghĩa gì?

Êkíp khai thác hiệu quả yếu tố hồi hộp qua nhịp dựng phim, ánh sáng, tông màu lạnh, tạo không khí căng thẳng. Những cảnh máu me và tra tấn được xử lý tiết chế, giúp người xem cảm nhận nỗi đau của nhân vật mà không sa đà vào bạo lực. Từ các tập giữa, tiết tấu chậm lại để khai thác chiều sâu tâm lý trước khi đẩy cao trào ở hai tập cuối.

Ba diễn viên chính cho thấy nội lực diễn xuất, trong đó điểm nhấn là màn thể hiện của Thư Kỳ. Nhân vật của cô ban đầu xuất hiện như một phụ nữ yếu đuối, nhưng khi nỗi đau bị đẩy đến đỉnh điểm, cô trở nên đáng sợ. Ở những cảnh cao trào, ánh mắt Thư Kỳ chuyển từ nét cam chịu sang phản kháng. Theo Sohu, cô cho biết đây là một trong những vai diễn vắt kiệt sức lực nhất trong sự nghiệp. "Tôi chưa từng thử dạng vai như thế này. Trong quá trình quay, có lúc tôi khóc đến mờ mắt. Lúc đó, tôi thật sự cảm nhận được nỗi đau của nhân vật", diễn viên nói.

Êkíp khai thác tốt yếu tố hồi hộp qua nhịp dựng, ánh sáng và tông màu lạnh. Ảnh: Netflix

Sự tương tác giữa Thư Kỳ và Lý Tâm Khiết tạo nên những cảnh đối đầu kịch tính. Thư Kỳ truyền tải nét căm phẫn bằng lối diễn tiết chế, sự im lặng, còn bạn diễn của cô chọn cách bộc phát cảm xúc qua lời thoại. Thay vì diễn tả sự đau khổ bằng nước mắt hay lời nói, Giả Tịnh Văn chú tâm vào chi tiết nhỏ như khóe miệng hơi run hay đôi tay siết chặt, cho thấy sự căng thẳng tột độ và cảm giác tội lỗi.

Bên cạnh dàn nữ chính, đạo diễn thể hiện sự chắc tay khi xây dựng tuyến phản diện. Trương Sĩ Khải (Phó Mạnh Ba) luôn gieo hy vọng để chiếm thế chủ động. Chung Hân Linh hóa thân mẹ nuôi của hắn, mang vẻ ngoài nhân từ nhưng biết cách thao túng người khác.

Theo Marie Claire, Hồi hồn kế là tác phẩm hấp dẫn, cuốn hút về mặt cảm xúc và hình ảnh, với dàn diễn viên tròn vai. Điều đáng tiếc là phim có một số lỗ hổng logic khiến mạch truyện bị vụn về cuối. Sự thiếu nhất quán trong hành động của các nhân vật phản diện, như việc mẹ của Sĩ Khải sai người giết Eason nhưng lại bất lực trước Huệ Quân và Triệu Tĩnh tạo tình tiết khó thuyết phục. Cú twist cuối chưa đủ sức nặng khiến đoạn kết hụt hẫng, không đủ gây dấu ấn với khán giả.

Quế Chi