'The Pale Blue Eye': Bí ẩn tại học viện quân sự

Thám tử Augustus Landor điều tra các cái chết bí ẩn tại một học viện quân sự, nơi liên quan đến bi kịch đời anh.

The Pale Blue Eye Official Trailer Trailer "The Pale Blue Eye". Video: Netflix

The Pale Blue Eye do Scott Cooper đạo diễn và viết kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Louis Bayard, hiện đứng đầu top các tác phẩm điện ảnh thịnh hành trên Netflix. Phim lấy bối cảnh đầu thế kỷ 19, xoay quanh một vụ án tại Học viện Quân sự Mỹ ở Westpoint, New York.

Augustus Landor (Christian Bale đóng) là một thám tử nổi tiếng nhưng đã giải nghệ, gặp nhiều vấn đề cá nhân như nghiện rượu, con gái bỏ nhà ra đi. Anh được học viện mời tìm hiểu nguyên nhân cái chết của học viên năm hai Leroy Fry. Ban đầu, tất cả cho rằng đây là một vụ tử tự do không chịu được áp lực trong quá trình rèn luyện. Tuy nhiên, có kẻ sau đó đột nhập vào nhà xác để trộm trái tim của anh ta. Các giám đốc học viên muốn Landor bí mật điều tra vụ án để tránh làm mất danh dự của trường.

Trong quá trình tìm hiểu, Landor quen Edgar Allan Poe (Harry Melling) - một học viên khác quan tâm đến cái chết của Fry. Anh đồng ý cho chàng trai trẻ phụ giúp điều tra sự việc. Tuy nhiên, không lâu sau, học viện lại xuất hiện thêm cái chết tương tự.

Christian Bale trong vai thám tử Augustus Landor. Ảnh: Netflix

The Pale Blue Eye là câu chuyện trinh thám kiểu mẫu, với cái kết bất ngờ mang phong cách của các tác phẩm điện ảnh thể loại báo thù.

Giống thám tử trong những bộ phim trinh thám khác, Christian Bale trong vai Augustus Landor phát hiện những manh mối không ai nhận ra. Cùng sự giúp đỡ của Edgar Allan Poe, anh dần lần ra những nhân vật khả nghi liên quan tới các cái chết bí ẩn. Yếu tố phá án trong phim được xây dựng tốt, không để lộ thủ phạm cho tới cuối phim. Những bí ẩn tại Học viện Quân sự Mỹ dần được bóc trần, giải thích một cách hợp lý.

Diễn xuất của dàn sao là điểm sáng của phim. Christian Bale xây dựng nhân vật chính Augustus Landor với nhiều lớp lang, là một thám tử tài giỏi nhưng lập dị, thô lỗ và bất cần. Ngược lại, Harry Melling thể hiện vai Edgar Allan Poe là chàng trai trẻ yêu thơ ca, luôn nhiệt huyết để phá vụ án. Hai nhân vật tìm được điểm tương đồng là cùng trải qua những tổn thương, mất mát. Điều đó trở thành sợi dây kết nối mối quan hệ đồng sự của họ khi phá án. Phần lời thoại chủ yếu trích từ sách, giàu tính văn chương.

Harry Melling trong vai vai Edgar Allan Poe. Ảnh: Netflix

Đạo diễn Scott Cooper tập trung tạo một bầu không khí tối tăm, bí ẩn thay vì kể câu chuyện phá án kịch tính, ly kỳ. Mạch phim diễn ra chậm, với các tình tiết được để lộ từng chút một. Cách kể này có thể khiến nhiều người xem cảm thấy dài dòng, thiếu sự hấp dẫn. Tuy nhiên, nó giúp tạo ra nhiều đất diễn cho các ngôi sao Christian Bale, Harry Melling thể hiện khả năng hóa thân nhân vật.

Đoạn kết với nút thắt bất ngờ là điểm nhấn của The Pale Blue Eye, giúp phim xoay chuyển thể loại, từ trinh thám thành một tác phẩm báo thù. Hướng đi này từng khá thành công với các dự án như The Invisible Guest (2016), Shutter Island (2010)... Tuy vậy, một số nhà phê bình nhận xét nút thắt của phim không được xây dựng tốt, thiếu sự kết nối đến câu chuyện chính.

Phim nhận phản hồi đa chiều từ giới phê bình, hiện đạt điểm 64% trên khoảng 143 bài đánh giá, theo Rotten Tomatoes. Nhiều ý kiến chê vì cho rằng phim chưa thành công trong việc truyền tải ý đồ của nguyên tác văn học. Tuy nhiên, đa phần khen ngợi dàn diễn viên và câu chuyện có chiều sâu.

Đạt Phan