'The Old Guard 2' - dấu ấn Hollywood của Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân hóa thân chiến binh bất tử tên Quỳnh, chiến đấu trả thù người bạn cũ Andy (Charlize Theron đóng), trong phim "The Old Guard 2".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'The Old Guard 2' Trailer "The Old Guard 2", thời lượng 107 phút. Tại Việt Nam, tác phẩm được xếp hạng 18+ (dành cho khán giả từ đủ 18 tuổi trở lên). Video: Netflix

Sau 5 năm kể từ phần đầu, Ngô Thanh Vân trở lại màn ảnh Hollywood trong The Old Guard 2, kể về nhóm siêu chiến binh sống qua nhiều thế kỷ, mang siêu năng lực có thể hồi sinh sau khi chết. Trong phim, cô thủ vai Quỳnh, đồng đội đầu tiên của nhân vật chính Andy, sát cánh bên nhau hàng nghìn năm. Trong một lần trúng kế của kẻ thù, họ bị cáo buộc là phù thủy, chịu mọi hình phạt thể xác. Quỳnh bị nhóm hành quyết giam trong chiếc quan tài sắt và ném xuống đáy biển, còn Andy sau đó trốn thoát.

Trong phần hai, nhân vật Quỳnh không còn xuất hiện qua hồi tưởng của nhiều người mà trở thành tâm điểm của xung đột. Cô mang quá khứ đau thương, nỗi hận thù vì nghĩ Andy bỏ rơi mình, muốn đòi lại công lý theo cách riêng.

So với phần một chỉ xuất hiện thoáng qua, Ngô Thanh Vân có thời lượng trên màn ảnh nhiều hơn. Cô có "đất" diễn xuất ở nhiều cảnh đòi hỏi chiều sâu tâm lý lẫn sử dụng kỹ năng võ thuật.

Diễn viên thể hiện đa dạng cảm xúc, bộc lộ chiều sâu nội tâm nhân vật qua ánh mắt và hành động. Trong cảnh quan tài được trục vớt ở đầu phim, diễn viên tạo ấn tượng với tiếng gào thét, gương mặt toát lên sự tuyệt vọng, đáng thương. Ở phân đoạn tìm Booker (Matthias Schoenaerts) để hỏi han tung tích của Andy, ánh mắt của Ngô Thanh Vân cho thấy nét lạnh lùng.

Hậu trường êkíp hóa trang cho Ngô Thanh Vân trong 'The Old Guard 2' Hậu trường êkíp hóa trang cho Ngô Thanh Vân trong "The Old Guard 2". Video: Nhân vật cung cấp

Cô tỏa sáng ở phân đoạn đánh nhau với minh tinh Charlize Theron trong con hẻm nhỏ, khi hai nhân vật từng là đồng đội giờ xem nhau như kẻ thù. Những cú ra đòn dứt khoát cùng biểu cảm gương mặt giúp Ngô Thanh Vân nổi bật trước ngôi sao gạo cội, đưa nhân vật Quỳnh thành điểm nhấn đáng nhớ. Theo Variety, đoạn phim khiến tác phẩm trở nên sống động.

Biên kịch chú trọng xây dựng nhân vật Quỳnh để khán giả đồng cảm với sự đau khổ của cô. Nhân vật cảm thấy bị phản bội khi phát hiện Andy cùng đồng đội sống tiếp, trong khi cô chịu đựng nỗi cô đơn suốt năm thế kỷ. Quỳnh gây tổn thương cho Andy bằng cách hợp tác phản diện Discord (Uma Thurman thủ vai). ScreenRant nhận xét: "Sự tương tác giữa Quỳnh và các nhân vật tạo nên những cảm xúc sâu sắc".

Một phân đoạn đáng chú ý là khi nhân vật thoại bằng tiếng Việt ở hồi hai: "Đồ phản bội. Mày sẽ chết trong cô độc và bóng tối". Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét câu nói gây bất ngờ, góp phần ghi dấu ấn của diễn viên Việt trong phim Hollywood.

Ngô Thanh Vân trong vai Quỳnh, phim "The Old Guard 2". Ảnh: Netflix

Trong truyện gốc, nhân vật của Ngô Thanh Vân là người Nhật Bản, có tên Noriko. Tuy nhiên, khi nhận vai, cô yêu cầu đổi thành tên Việt Nam và được êkíp chấp thuận. So với những vai diễn trước đây như Paige Tico trong Star Wars: The Last Jedi (2017), Tiên trong Bright (2017) hay Kami (The Creator, 2023), vai Quỳnh trở thành nhân tố quan trọng trong cốt truyện, có động cơ phức tạp hơn một số nhân vật khác.

Dù vai diễn của Ngô Thanh Vân mang đến làn gió mới cho cốt truyện, phim không đủ sức hút giữ chân khán giả. Theo Collider, tổng thể nội dung rời rạc, kém kịch tính so với phần đầu. Êkíp sa đà vào yếu tố thần thoại, mang dáng dấp của phim hành động, du hành thời gian nhưng không khai thác triệt để. Những câu hỏi xoay quanh sự bất tử được đặt ra liên tục nhưng không có lời giải thỏa đáng, khiến mạch phim dàn trải. Hiệu ứng kỹ xảo là bước lùi so với phần đầu. Nhiều cảnh hành động thiếu sự mạch lạc trong dựng hình, ánh sáng và hậu kỳ.

Trang The Times (Anh) nhận xét kỹ thuật, âm thanh lẫn phân cảnh chiến đấu đều tệ, cách kể chuyện mắc những lỗi cơ bản. Biên kịch không phát huy hết sức mạnh của nhân vật, cách xây dựng vai Discord chưa bộc lộ rõ sự nham hiểm.

Daily Beast viết: "Ngay cả những đoạn ít bạo lực nhất cũng nhàm chán, do cốt truyện không đòi hỏi sự nỗ lực của dàn diễn viên". IndieWire bình luận: "The Old Guard 2 mang đến cảm giác gấp gáp, thiếu mô tả về thế giới nhân vật lẫn động cơ hành động, khiến khán giả khó nắm bắt điều gì đang thực sự diễn ra".

Phân đoạn của Ngô Thanh Vân trong 'The Old Guard' Một số phân đoạn của Ngô Thanh Vân trong "The Old Guard" (2020). Video: Netflix

The Old Guard là loạt phim hành động giả tưởng của Netflix, dựa trên bộ truyện tranh cùng tên do Greg Rucka và Leandro Fernández sáng tác. Phần đầu ra mắt năm 2020, do Gina Prince-Bythewood đạo diễn. Phim kết hợp yếu tố hành động, giả tưởng, khai thác chủ đề về sự bất tử, nỗi cô đơn và trách nhiệm trong việc can thiệp vào dòng chảy lịch sử. Dự án nhận đánh giá tốt từ giới chuyên môn, mở đường cho phần tiếp theo. Năm ngoái, trên Variety, Charlize Theron cho biết trong phần hai, cô và bạn diễn thực hiện các cảnh hành động khó hơn, đòi hỏi mọi người tập trung cao độ.

Ngô Thanh Vân, 46 tuổi, từng là ca sĩ trước khi hoạt động trong ngành phim ảnh. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Trong thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim và có nhiều tác phẩm gây chú ý như Tấm Cám: Chuyện chưa kể và Cô Ba Sài Gòn. Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính thu hơn 200 tỷ đồng. Cô từng xuất hiện trong các phim Hollywood như Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi, Da 5 Bloods với nghệ danh Veronica Ngô.

Quế Chi