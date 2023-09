'The Nun 2' kém đột phá dù nhiều chiêu hù dọa

"The Nun 2" - phim kinh dị về ác quỷ đội lốt ma sơ - bị giới phê bình chê kịch bản kém đột phá nội dung.

*Bài tiết lộ một phần nội dung phim

Trailer 'The Nun 2' Trailer "The Nun 2" - dán nhãn 18+ (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi). Video: CGV

Câu chuyện tiếp nối phần một - từng gây tiếng vang năm 2018 với doanh thu 365 triệu USD, dù kinh phí chỉ 22 triệu USD. Tác phẩm mở đầu với thảm kịch tại nhà thờ Tarascon (Pháp) năm 1956, khi một cha xứ bị thiêu sống. Tại Italy, Irene (Taissa Farmiga đóng) - nữ tu với khả năng tâm linh bẩm sinh - bắt đầu cảm nhận sự hiện diện của Valak, thực thể ma quỷ nổi tiếng trong vũ trụ kinh dị The Conjuring.

Cùng Debra (Storm Reid) - một nữ tu tập sự, cô sang Pháp để lùng theo dấu vết Valak. Tại đây, cô nhận ra Frenchie (Jonas Bloquet) - chàng trai từng cùng cô sát cánh chiến đấu ở phần một - đã bị ác quỷ chiếm đoạt linh hồn. Quá trình điều tra, cô phát hiện một bảo vật có thể chế ngự được Valak, song nếu lọt vào tay hắn sẽ càng làm sức mạnh kẻ ác tăng lên gấp bội.

Kịch bản The Nun 2 được xây dựng theo môtíp điều tra, song kịch bản còn dài dòng so với phần một. Sau thảm kịch đầu phim, tác phẩm được triển khai theo lối kể song tuyến. Câu chuyện chính xoay quanh Irene - cô gái đang sống ẩn dật tại tu viện vì quá khứ đau thương. Cùng lúc, phim kể về nhân vật Frenchie với cuộc sống làm bảo vệ cho một trường nội trú nữ, nơi quỷ dữ đang dần trỗi dậy. Do có nhiều tình tiết cần cài cắm, nhịp phim bị chùng, lê thê ở nhiều phân đoạn.

Nữ tu Irene (Taissa Farmiga) tiếp tục bước vào cuộc chiến với Valak ở phần mới. Ảnh: Warner Bros. Pictures

Mở màn, đạo diễn bước đầu xây dựng thành công không khí kinh dị khi giới thiệu sự trở lại của Valak. Sức mạnh ác quỷ dần hiện diện với loạt cái chết bí ẩn khắp châu Âu, báo hiệu quyền lực ngày càng lớn của thực thể này.



Dù vậy, khi chân tướng Valak lộ rõ, tác phẩm đánh mất sức hút. Quá trình tìm hiểu thân thế Valak diễn ra qua loa, nhân vật chính gặp nhiều thuận lợi trong cuộc chiến với cái ác. Ở hồi ba, phân đoạn Irene truy tìm thánh tích - phương thức được cho có thể diệt trừ ác quỷ - có nhiều điểm kém logic, khi địa điểm chôn cổ vật được tìm thấy nhanh chóng.

Xuyên suốt phim, sức mạnh của phe phản diện không ổn định. Valak được giới thiệu có nhiều quyền năng như sai khiến các thây ma, quỷ dữ, chiếm đoạt linh hồn người sống. Dù vậy, nhóm nhân vật chính chế ngự đám tay sai này khá dễ dàng. Ở hồi cuối, khi Valak đạt được sức mạnh tối thượng, phim chọn cách gỡ nút thắt có phần thiếu thuyết phục, theo lối mòn của nhiều tác phẩm cùng thể loại.

Đạo diễn Michael Chaves đầu tư bối cảnh, cài cắm nhiều chiêu jump-scare (hù dọa đột ngột) để tạo sức hút cho phim. Ở một phân đoạn, phim thiết lập được không khí căng thẳng khi bóng hình Valak dần hiện rõ trên quầy tạp chí rồi bất thình lình lao thẳng vào mặt nhân vật chính.

Không gian huyền bí của kiến trúc Gothic được tận dụng ở những khu tu viện xưa cũ, nhà nguyện kín. Những bậc cầu thang cổ hình xoắn ốc góp phần tạo không khí căng thẳng trong các phân đoạn nhân vật bị ác quỷ truy lùng. Có lúc, máy quay tập trung vào các pho tượng cổ, biểu tượng quỷ dữ trên bức bích họa, gợi cảm giác về sự nguy hiểm, rình rập.

Phân cảnh Valak hiện lên quầy tạp chí trong ngõ tối. Ảnh: Warner Bros. Pictures

The Nun 2 bị giới phê bình chấm ở mức trung bình, với 48% số điểm trên chuyên trang Rotten Tomatoes. Cây bút Mark Kennedy của trang Associated Press đánh giá khâu đạo diễn lẫn biên kịch khó níu chân khán giả bằng một câu chuyện quanh co, thiếu điểm nhấn. Jake Wilson của tờ The Sydney Morning Herald cho rằng những cú hù dọa trong phim không quá ghê rợn, cách xây dựng cao trào có phần máy móc.

Tác phẩm thành công về mặt thương mại khi thu về 93 triệu USD trên toàn cầu sau một tuần ra mắt, dù kinh phí gần 39 triệu USD. Tại Việt Nam, phim hiện đạt doanh thu 41 tỷ đồng và dẫn đầu phòng vé.

Mai Nhật