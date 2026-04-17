'Dưới bóng điện hạ' - bi kịch của nhà vua

Vua Danjong - Park Ji Hoon đóng - bị chú ruột phế truất, học cách hòa nhập với người dân khi đi lưu đày, trong phim "Dưới bóng điện hạ" .

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trong lịch sử Hàn Quốc, Danjong (tên húy Yi Hong Hwi) là con trai trưởng của vua Munjong, được định sẵn là vị vua thứ sáu của triều đại Joseon. Tuy nhiên, ông lên ngôi khi mới 12 tuổi rồi bị người chú - Đại hoàng tử Suyang - lật đổ. Phần đời còn lại của Danjong kết thúc bi kịch, khiến ông được ghi nhớ như quân vương bất hạnh, nạn nhân của những biến động quyền lực.

Trailer 'Dưới bóng điện hạ' Trailer "Dưới bóng điện hạ", công chiếu trong nước ngày 10/4. Video: CJ ENM Vietnam

Bộ phim của đạo diễn Jang Hang Jun là tác phẩm đầu tiên đưa Danjong trở thành nhân vật trung tâm, tập trung giai đoạn sau khi ông bị phế truất. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa vị vua trẻ, lúc này bị giáng xuống làm Hoàng tử Nosan, và Eom Heung Do - trưởng làng tình nguyện tiếp nhận và chăm sóc ông tại vùng núi Cheongnyeongpo.

Tác phẩm không đào sâu yếu tố tranh đấu quyền lực mà khai thác số phận con người. Danjong và trưởng làng Eom Heung Do đại diện cho hai góc nhìn: một người từng ở đỉnh cao quyền lực và một thường dân bị cuốn theo thời cuộc. Từ hai nhân vật tưởng chừng đối lập, phim mở rộng bức tranh về những phận người nhỏ bé nhưng giàu tình cảm. Sự gắn bó, lòng trung thành và tình người trong nghịch cảnh trở thành sợi dây kết nối họ.

Phần lớn thời lượng phim khắc họa mối gắn kết giữa Danjong và dân làng, những người đối xử với ông bằng sự chân thành qua những bữa ăn giản dị nhưng chu đáo. Ban đầu, ông từ chối ăn uống, miễn cưỡng thử rồi dần chấp nhận, hòa mình vào cuộc sống và truyền dạy kiến thức. Người dân chuyển từ tâm lý tò mò, dè chừng sang cảm thông cho số phận của nam chính. Những chi tiết này tạo nên sắc thái ấm áp, làm dịu đi màu sắc bi kịch của câu chuyện. Tuy nhiên, khi Danjong lấy lại ý chí, những thế lực ở triều đình siết chặt vòng vây, đẩy tất cả đến kết cục đã được lịch sử định sẵn.

Theo Nate, điểm nổi bật của kịch bản nằm ở cách khắc họa Danjong là một người kiên định và có chính kiến. Hình ảnh ông đối mặt con hổ trong rừng hay hành động vì chính nghĩa dù biết trước thất bại cho thấy tính cách mạnh mẽ, đặt người dân lên trên bản thân. Tác phẩm không dừng lại ở việc thuật lại lịch sử mà đặt câu hỏi về cách nhìn nhận công lý: Chúng ta sẽ chọn con đường chính nghĩa dù phải đánh đổi, hay thuận theo dòng chảy thời cuộc để tồn tại?

Tạo hình của diễn viên Yoo Hae Jin (trái) và Park Ji Hoon trong phim "Dưới bóng điện hạ". Ảnh: Showbox

Đạo diễn Jang Hang Jun cho biết không muốn miêu tả hình ảnh vị vua đáng thương mà xây dựng nhân vật như người có phẩm chất. Bộ phim dựa trên một số ghi chép lịch sử, như việc Eom Heung Do liều mình vớt thi hài Danjong, bất chấp lệnh của vua Sejo rằng bất kỳ ai thu dọn thi hài sẽ bị tru di tam tộc. Do giai đoạn này không được ghi lại đầy đủ, tác phẩm kết hợp tư liệu và yếu tố hư cấu để hoàn thiện cốt truyện.

Diễn xuất của hai nhân vật chính góp phần truyền tải chiều sâu cho câu chuyện. Yoo Hae Jin mang đến hình ảnh trưởng làng gần gũi, tạo ra những giây phút hài hước. Anh xây dựng nhân vật mang nhiều nét tính cách như cộc cằn, thực dụng. Lối diễn có phần cường điệu giúp nhân vật trở nên dễ tiếp cận. Về sau, nhân vật thay đổi khi trải qua nhiều hoạn nạn với Nosan. Từ quan tâm lợi ích cá nhân, Heung Do học cách quan tâm đến người khác.

Park Ji Hoon gây ấn tượng khi bộc lộ sự chuyển biến của Danjong, từ ánh mắt trống rỗng đến ý chí kiên cường. Theo News1, nghệ sĩ giảm 15 kg trong hai tháng để thể hiện sự suy kiệt của nhân vật, tái hiện cảm giác bất lực và cô lập của một người mất hết mọi thứ. Sự ăn ý của cả hai gây ấn tượng qua phân cảnh cuối phim khi Danjong chọn cách ra đi. Trường đoạn không sử dụng nhiều lời thoại, cao trào tạo nên qua phần diễn xuất. Ji Hoon dồn nén cảm xúc, còn Hae Jin gợi lên sự giằng xé và bất lực.

Bối cảnh phim "Dưới bóng điện hạ". Ảnh: Showbox

Êkíp ghi hình tại các bối cảnh thực ở huyện Yeongwol, tỉnh Gangwon. Do địa điểm Cheongnyeongpo - nơi lưu đày của vua Danjong trở thành khu du lịch và trùng thời gian lễ hội địa phương, đội ngũ dựng phim trường ngoài trời dọc sông Donggang để đảm bảo tính chân thực.

Tuy nhiên, tác phẩm có một số điểm trừ. Quá trình phát triển tâm lý của vua Danjong diễn ra nhanh, chưa có nhiều chi tiết thuyết phục khán giả. Cuộc nổi dậy cuối phim cũng triển khai gấp gáp, thiếu các bước dẫn dắt nên chưa hiệu quả về mặt cảm xúc. Phần kỹ xảo CGI ở cảnh dân làng chạm trán với hổ thiếu tự nhiên.

Theo thống kê của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc ngày 17/4, dự án đạt gần 16,5 triệu lượt khán giả sau hơn 70 ngày công chiếu tại Hàn. Thành tích giúp phim vượt qua Extreme Job (2019) với 16,26 triệu lượt, đứng thứ hai trong danh sách phim điện ảnh có lượt bán vé nhiều nhất tại nước này, chỉ sau Đại thủy chiến (2014). Xét về doanh thu, tác phẩm đạt 159 tỷ won (107,4 triệu USD), cao nhất lịch sử phòng vé Hàn Quốc từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, Dưới bóng điện hạ dẫn đầu đề cử điện ảnh ở Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 62, với bảy hạng mục, trong đó có Phim xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc và Nam tân binh xuất sắc.

Cát Tiên