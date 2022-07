'The Gray Man': Kịch bản vay mượn, thiếu điểm nhấn

Phim "The Gray Man" khiến khán giả nhớ tới nhiều bom tấn như "James Bond", "Bourne" hay "John Wick".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mark Greaney. Ryan Gosling vào vai một kẻ chịu án tù vì giết cha để bảo vệ em trai mình. Quan chức CIA cấp cao Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton đóng) tìm đến và đề nghị anh tham gia dự án Sierra - chuyên cử các sát thủ vô danh đi tiêu diệt mục tiêu. Đổi lại, CIA sẽ trả tự do cho anh. Nhân vật của Gosling đồng ý và lấy mật danh là Sierra Six.

Trailer The Gray Man Trailer "The Gray Man". Video: Netflix

Hơn 18 năm sau, ở Bangkok, Six cùng nữ điệp viên Dani Miranda (Ana de Armas) nhận nhiệm vụ ám sát một mục tiêu bị tình nghi để lộ bí mật an ninh quốc gia. Trước khi chết, tên này tiết lộ cũng là sát thủ thuộc dự án Sierra, hoạt động dưới mật danh Sierra Four. Gã đưa cho Six một ổ đĩa mã hóa ghi chi tiết hành vi tham nhũng của Denny Carmichael (Regé-Jean Page) - một thành viên CIA.

Biết sự thật, Six tìm cách trốn khỏi Bangkok mà không đi cùng người của Carmichael. Anh đến Prague và nhờ Margaret Cahill - một điệp viên phụ trách dự án Sierra - nhờ trích xuất dữ liệu. Trong khi đó, Carmichael thuê Lloyd Hansen (Chris Evans) - một cựu nhân viên CIA bị đuổi việc vì tính cách vô tổ chức và có phần điên rồ - truy tìm Six.

The Gray Man có kịch bản đơn giản và tạo cảm giác vay mượn từ nhiều tác phẩm cùng thể loại.

Câu chuyện phim gợi nhớ nhiều bom tấn dòng hành động, điệp viên quen thuộc. Mô-típ sát thủ trực thuộc CIA từng được thương hiệu Bourne sử dụng và thành công trong quá khứ. Kịch bản đưa người xem tới nhiều quốc gia khác nhau, giống các phần của James Bond hay Mission: Imposible.

Nam chính Six của Ryan Gosling có võ nghệ cao cường, dễ dàng đánh bại cả chục kẻ thù truy sát mình nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như John Wick của Keanu Reeves. Trong quá trình làm nhiệm vụ, anh trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ khi phải chăm sóc Claire (Julia Butters) - gợi nhớ bộ phim nổi tiếng Léon: The Professional của Jean Reno và Natalie Portman.

Ryan Gosling trong vai sát thủ Six. Ảnh: Netflix

Êkíp lồng ghép nhiều chi tiết nhỏ để tạo chiều sâu cho kịch bản. Tuy nhiên, các đường dây câu chuyện được triển khai tương đối hời hợt, rập khuôn. Nhà phê bình Robert Levin của tờ Newsday viết: "Tất cả công sức và khoản ngân sách của đoàn phim bị phí hoài khi họ không cho ra một kịch bản tốt hơn".

Bộ phim tạo cảm giác đầu voi đuôi chuột với phần mở đầu gây tò mò cho khán giả cùng sự xuất hiện của nhóm nhân vật đông đảo và nhiều âm mưu đen tối được úp mở. Tuy nhiên, phần kết được xây dựng với mục đích gợi mở cho phần sau nhiều hơn, thay vì tạo nên một hồi cuối gay gấn. Cây viết Peter Rainer của FilmWeek ví The Gray Man giống đoạn trailer dài hai tiếng cho thương hiệu này thay vì một tác phẩm hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, tiết tấu phim với các phân đoạn nhanh, chậm thiếu hợp lý cũng khiến The Gray Man không có nhiều nút thắt căng thẳng.

Phần lớn thời lượng là những phân đoạn hành động của dàn nhân vật chính. Cả Six và Hansen đều là những sát thủ xuất sắc của CIA và thế giới ngầm. Đồng đội hay thuộc hạ của họ cũng là những đặc vụ thiện chiến. Phim gồm chín màn hành động lớn, nhiều màn rượt đuổi, đấu súng với hiệu ứng hình ảnh, âm thanh ấn tượng. Êkíp chọn bối cảnh tại nhiều quốc gia để đa dạng chiến trường nơi hai phe giao tranh. Khán giả được chiêm ngưỡng khung cảnh tươi đẹp của những địa danh nổi tiếng như thành phố Prague, lâu đài Chantilly...

Chris Evans đóng tên sát thủ khát máu Lloyd Hansen. Ảnh: Netflix

Với ngân sách 200 triệu USD, dự án quy tụ dàn sao đình đám như Ryan Gosling, Chris Evans hay Ana de Armas. Tất cả hóa thân một cách duyên dáng và phối hợp ăn ý. Ryan Gosling chọn lối phát triển sát thủ Six theo phong cách quen thuộc với gương mặt thường xuyên tỏ ra căng thẳng pha trộn chút dí dỏm tự giễu bản thân. Vai của anh mang đặc điểm của mẫu nhân vật phản anh hùng, bị đẩy vào môi trường đầy tội phạm nhưng vẫn giữ được giá trị đạo đức nhất định, đưa ra những quyết định hướng thiện trong thời điểm quan trọng.

Chris Evans hóa thân phản diện với tính cách trái ngược những vai trong quá khứ như Captain America. Tên lính đánh thuê Lloyd Hansen là kẻ điên rồ và khát máu, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt con mồi. Tuy nhiên, Chris Evans chọn cách thể hiện có phần hài hước, châm biếm thay vì nghiêm túc.

Phỏng vấn Ana de Armas và Chris Evans phim "The Gray Man" Chris Evans và Ana de Armas trả lời VnExpress về dự án "The Gray Man". Video: Đạt Phan

Về tổng thể, The Gray Man hội tụ nhiều điểm cần có của một dự án hành động hấp dẫn với dàn diễn viên thu hút, các màn hành động ấn tượng và bối cảnh hoành tráng. Tuy nhiên, tác phẩm khó để lại dấu ấn khi không đem đến nhiều điều mới mẻ đối với người hâm mộ thể loại này. Tác phẩm nhận nhiều lời chê từ giới phê bình, đạt điểm "tươi" 48% theo thống kê của Rotten Tomatoes.

Đạt Phan