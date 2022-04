'The Bad Guys': Kẻ xấu hoàn lương

Năm con vật chuyên trộm cắp tìm cách để được hoàn lương, trong phim "The Bad Guys".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Phim của đạo diễn Pierre Perifel, dựa trên bộ sách thiếu nhi cùng tên, xoay quanh một nhóm năm động vật chuyên trộm cắp, là nỗi khiếp sợ của người trong thành phố..

Trailer "The Bad Guys". Phim chiếu trong nước hôm 25/3, sớm hơn khu vực Bắc Mỹ ba tuần.

Đại ca Sói (Sam Rockwell lồng tiếng) sở hữu "ngón nghề" móc túi. Anh Rắn (Marc Maron) là cao thủ cạy tủ. Anh Cá Mập (Craig Robinson) - bậc thầy cải trang. Anh Cá Hổ (Anthony Ramos) - quả bom nổ chậm. Còn cô Nhện (Awkwafina) là phù thủy công nghệ.

Trong phi vụ trộm chiếc cúp "Công dân lương thiện", nhóm bị cảnh sát tóm được. Cả năm buộc phải trở thành người tốt nếu muốn trắng án. Thời hạn được đặt ra là trước đêm Gala từ thiện của chú chuột lang gương mẫu - Giáo sư Marmalade (Richard Ayoade). Những tình huống dở khóc dở cười trong hành trình thay đổi bản chất bắt đầu từ đây.

Phim đề cập đến nhân cách con người thông qua hình tượng động vật. Năm con vật được biết đến như những tội phạm cộm cán. Chúng vào quán ăn không trả tiền, cướp ngân hàng giữa ban ngày, bị cảnh sát truy đuổi nhưng đều thoát được.

Các con vật làm điều xấu bởi trước đó chịu những định kiến về ngoại hình. Con người nhìn nhận chúng như những kẻ săn mồi (Cá Mập), không kiềm chế được cảm xúc (Cá Hổ), nguy hiểm với cái lưỡi dài (Rắn)...

Chúng cũng chưa bao giờ thử trở thành người tốt, nên khi đứng trước yêu cầu trở thành người tốt để xóa án, nhóm có những hành động kỳ quặc. Thay vì nhẹ nhàng giúp đỡ chú mèo đang mắc kẹt trên cây, chúng lại hù dọa nó. Cá Mập và Rắn học cách chia sẻ cho nhau nhưng tính cách nóng giận bộc phát nên xảy ra một trận ẩu đả. Lúc cứu đám chuột lang khỏi phòng thí nghiệm, chúng vô tình để mọi người nhìn thấy bọn chuột lang bị nhét vào bụng Rắn...

Trong quá trình thay đổi để trở nên tốt hơn, cũng có những khoảnh khắc các con vật ghi điểm. Tiêu biểu là phân cảnh Sói móc túi bà lão nhưng vô tình bà trượt chân, Sói đã kéo bà lão lại để tránh bị ngã. Khi được bà lão khen "cậu là một cậu bé ngoan", Sói nhận ra cảm giác này quá lạ lẫm, làm anh đơ người. Chính chi tiết này là khởi đầu cho chuyển biến tâm lý, khiến Sói muốn trở thành một người tốt. Vì không có ai khuyên răn, năm nhân vật có hành động nông nổi. Khi nhận ra những việc làm xấu trong quá khứ, Sói ngộ ra, tìm cách chuộc lại lỗi lầm, mong được xã hội tha thứ.

Nhóm năm kẻ xấu trong "The Bad Guys". Ảnh: DreamWorks Animation

Sói - nhân vật chính - muốn thể hiện nhân cách tốt nhưng lại bị chi phối bởi xã hội xung quanh. Điều này dẫn đến việc Sói và nhóm bạn cảm thấy bản thân không phù hợp với mọi người. Chúng đi ngược lại với số đông, làm người xấu hù dọa những người yếu thế hơn. Nhờ sự giúp đỡ của Thị trưởng Diane Foxington (Zazie Beetz) trong hành trình làm người tốt, Sói được cảm hóa và nhận ra giá trị của bản thân.

Phim còn lồng ghép bài học về tình bạn. Nhóm kẻ xấu tách biệt khỏi cộng đồng, bị người dân xa lánh, cảnh sát truy lùng. Năm đối tượng chỉ có thể làm bạn với nhau, phối hợp thực hiện những vụ phạm tội. Trong quá trình trở thành người tốt, nhóm bạn này không thể tránh khỏi những xung đột. Nhưng khi hiểu lầm được hóa giải, họ đoàn kết chống lại thế lực xấu đang đe dọa thành phố.

Bên cạnh thông điệp nhân văn, bộ phim sáng tạo trong các góc quay, hình ảnh và âm nhạc. Phân đoạn rượt đuổi trên đường phố giữa cảnh sát và nhóm động vật dựa trên những bộ phim hành động kinh điển, đồng thời giữ được nét hài hước, tươi vui của thể loại hoạt hình, phù hợp với những khán giả nhí. Sự pha trộn giữa hoạt hình (animation) và truyện tranh (comic) không mới nhưng được sử dụng vừa đủ để gây ấn tượng về mặt thị giác. Bản nhạc Good Tonight do Danniel Pemberton soạn nhạc, chú Cá Hổ Anthony Ramos thể hiện - cũng đã góp thêm điểm nhấn cho tác phẩm.

Tuy vậy, tác phẩm còn nhiều hạn chế. Bộ phim hướng đến khán giả nhỏ tuổi nên không nhiều cao trào. Mâu thuẫn xã hội của nhân vật phản diện không được đẩy lên đỉnh điểm. Nếu nhiều phim hoạt hình hiện nay khai thác sâu về tâm lý phức tạp của con người, DreamWorks giậm chân tại chỗ với một tác phẩm mang thông điệp đạo đức hướng thiện theo môtíp lỗi thời.

Nhân vật Đại ca Sói của "The Bad Guys" do nam diễn viên người Mỹ Sam Rockwell lồng tiếng. Ảnh: Movie Insider

Dịp phim ra rạp, ngày 21/3, Công ty sách Crabit Kidbooks phát hành hai tập đầu tiên của bộ sách đình đám The Bad Guys, tựa Việt: Băng đảng quái kiệt, ra mắt song song với bộ phim hoạt hình do hãng DreamWorks sản xuất. Bộ sách do Aaron Bladbey sáng tác và vẽ minh họa, Mai Ngọc Tú dịch. Tác phẩm nằm trong top bán chạy nhất trong 120 tuần, phát hành tại 29 quốc gia và dịch ra nhiều ngôn ngữ, hơn 16 triệu bản đã được bán ra trên toàn cầu, theo New York Times.

Quế Chi