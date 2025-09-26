'Tempest' - Jeon Ji Hyun và Kang Dong Won diễn xuất ăn ý

Jeon Ji Hyun đóng chính trị gia, còn Kang Dong Won hóa thân người bảo vệ nữ chính, trong phim "Tempest" (Giông tố).

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Tempest' (Giông tố) Trailer "Tempest" (Giông tố), phát sóng tập đầu trên nền tảng Disney+ hôm 10/9. Video: Disney+

Phim dài chín tập, do Jeong Seo Kyeong biên kịch và Kim Hee Won đạo diễn. Jeon Ji Hyun vào vai Seo Moon Ju - cựu đại sứ Liên Hợp Quốc, người vợ kiêm con dâu trong gia đình chính trị, bất ngờ bước vào cuộc đua quyền lực sau cái chết bí ẩn của chồng. Bên cạnh cô là Baek San Ho (Kang Dong Won thủ vai), lính đánh thuê được giao nhiệm vụ bảo vệ.

Theo Nate, sự kết hợp giữa hai ngôi sao cùng kịch bản lớp lang giúp phim tạo sức hút. Ji Hyun lột tả nhân vật Moon Ju vừa mạnh mẽ trên chính trường, vừa chất chứa nỗi đau mất chồng, mất con, chịu áp lực từ gia đình chồng và những thế lực ngầm. Đằng sau vẻ ngoài cứng rắn là người mang khát vọng gìn giữ hòa bình. Trong thế giới chính trị, cô giữ chính kiến và sự can đảm để đối mặt hiểm nguy.

Seo Moon Ju biểu tượng cho người phụ nữ quyền lực, đại diện cho trí tuệ, phẩm chất lãnh đạo và lòng dũng cảm trong bối cảnh xã hội nhiều biến động. Diễn viên truyền tải khí chất của nhân vật qua ánh mắt, biểu cảm gương mặt.

Ở cảnh nữ chính bị gia đình nhà chồng chất vấn, Jeon Ji Hyun giữ nhịp độ tiết chế, để sự kiềm nén và tổn thương hiện lên qua lời nói. Trong những phân đoạn tiếp theo, nhân vật không buông xuôi mà đào sâu bí ẩn vụ ám sát, cho thấy quyết tâm tìm ra sự thật, đồng thời loại bỏ những âm mưu đang đe dọa hòa bình bán đảo Triều Tiên.

Để đạt được mục đích, Moon Ju bất đắc dĩ phải hợp tác Baek San Ho. Họ khác biệt về tính cách nhưng cùng chung chí hướng, chấp nhận thử thách để vén màn bí mật đằng sau cơn bão chính trị.

Nữ chính Jeon Ji Hyun trong phim "Tempest". Ảnh: Disney+

Với vai nam chính, Kang Dong Won mang đến những pha hành động nhưng vẫn tạo nên chiều sâu qua ánh mắt và cách tương tác bạn diễn. Anh bộc lộ sự đa chiều của nhân vật qua vẻ ngoài lạnh lùng, kỹ năng võ thuật, sử dụng súng. Tài tử lăn xả trong những cảnh đấu tay đôi, đảm bảo sự chân thực cho phim. Ở những phân cảnh tương tác với bạn diễn, diễn viên vận dụng cử chỉ và biểu cảm để tạo nên sự ăn ý.

Trang Nate đánh giá: "Hai diễn viên chính nhận được đánh giá tích cực từ khán giả không chỉ vì sắc vóc mà còn vì khả năng diễn xuất tự nhiên, dường như hoàn toàn hòa nhập vào vai diễn".

Dàn diễn viên phụ cũng góp phần tạo chiều sâu cho bộ phim. Lee Mi Sook thể hiện tốt, tạo nên sự căng thẳng trong mối quan hệ mẹ chồng - con dâu. Park Hae Joon diễn xuất tự nhiên, mang đến sức nặng cho nhân vật nghị sĩ trong bức tranh chính trị. Minh tinh gạo cội Kim Hae Sook duy trì phong độ với vai tổng thống, tạo dấu ấn qua các cảnh đối đáp nữ chính.

Kịch bản tham vọng khi kết hợp nhiều thể loại: chính kịch, hành động, lãng mạn. Các tuyến truyện được triển khai mạch lạc, đan xen những màn đấu trí. Phim có các yếu tố ngoại giao, chiến tranh lạnh, bầu cử tổng thống, khủng bố và tranh giành quyền lực, mang lại nhịp điệu gay cấn, dồn dập.

Trong nhiều tuyến truyện, mối quan hệ tình cảm trở thành điểm nhấn. San Ho có lai lịch bí ẩn, còn Moon Ju giữ nhiều vai trò như vợ, con dâu nhà tài phiệt, ứng viên tổng thống. Khi cuốn vào cuộc chiến chính trị, nội tâm cô trải qua nỗi cô đơn cùng cảm giác sợ hãi bị ám sát.

Diễn viên Jeon Ji Hyun (trái) và Kang Dong Won trong buổi họp báo ra mắt phim hôm 2/9. Ảnh: StarNews

Theo trang Chosun, mặt hình ảnh cùng các pha chiến đấu đưa tác phẩm vượt khỏi lối mòn của thể loại chính trị - hành động. Sự kết hợp của đạo diễn Kim Hee Won (phim Vincenzo, Queen of Tears) và chuyên gia hành động Heo Myung Haeng (The Outlaws) làm nên những phân đoạn đáng nhớ, đáp ứng kỳ vọng từ khán giả.

Tuy nhiên, với thời lượng chín tập, việc ôm đồm nhiều tuyến truyện tạo cảm giác gò bó. Một số phân cảnh hành động và tình huống hiểm nghèo có phần phi thực tế, như lúc San Ho nhanh chóng xử lý bom trên tàu trong thời gian ngắn trước khi đội phá bom tới bị cho là thiếu thuyết phục. Mối quan hệ và động cơ của các thế lực ngầm còn mơ hồ, chưa được giải thích rõ ràng.

Quế Chi