'Taxi Driver 2' - chuyến xe công lý

Tài xế Kim Do Ki giả làm kỹ sư IT đến Việt Nam tìm ông chủ Hàn cầm đầu đường dây tạo web cờ bạc ở "Taxi Driver 2".

Phần hai của loạt phim hài tội phạm đình đám lên sóng với nhiều cảnh quay hành động, tình tiết hài hước. Tác phẩm được chuyển thể từ truyện tranh trực tuyến nổi tiếng The Deluxe Taxi (Red Cage), xoay quanh tài xế Kim Do Ki (Lee Je Hoon) làm việc cho Rainbow Taxi - công ty cung cấp dịch vụ trả thù dưới mác hãng taxi. Họ thay khách hàng tìm kiếm, xử lý những kẻ đứng đằng sau các đường dây phi pháp. Đồng hành anh là ông chủ Jang Sung Chul (Kim Eui Seong), hai kỹ sư Park Jin Eon (Bae Yoo Ram) và Choi Kyung Koo (Jang Hyuk Jin), hacker Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin).

Phần hai hiện chiếu tám trong tổng số 16 tập, với tỷ lệ người xem cao nhất lên tới 17% - đứng đầu các phim cùng khung giờ. Trước đó, phần một phát sóng năm 2021 gây tiếng vang với rating đạt 16%.

Trailer 'Taxi Driver 2' Trailer "Taxi Driver 2". Video: SBS

Phim ghi điểm bởi nội dung đa dạng, đan xen nhiều thể loại và đề cập thực tế xã hội. Tám tập kể lại bốn sự việc với các nhân vật, bối cảnh khác nhau. Đầu tiên là vụ kỹ sư IT theo công ty môi giới sang Việt Nam làm việc kiếm tiền giúp đỡ gia đình nhưng bị lừa vào đường dây tạo ra các trang web cờ bạc bất hợp pháp. Anh còn bị giam cầm, bạo hành. Do Ki sang Việt Nam, giả là một nạn nhân để truy lùng ông chủ đứng sau đường dây này. Nhiều địa danh như nhà thờ Đức Bà ở TP HCM, vịnh Hạ Long, cầu rồng Đà Nẵng xuất hiện trong hai tập đầu.

Những trích đoạn lấy bối cảnh Việt Nam Những trích đoạn lấy bối cảnh Việt Nam trên nền ca khúc nhạc phim "Fighter". Video: SBS

Thứ hai là đường dây lừa đảo các cụ già ở vùng nông thôn thanh toán tín dụng lên tới hàng chục triệu won. Do Ki cùng các thành viên giả trang người dân, tìm ra phương thức lừa đảo và bắt bọn chúng phải trả giá. Câu chuyện thứ ba liên quan công ty môi giới bất động sản bất hợp pháp, tập trung những cặp vợ chồng trẻ không đủ khả năng tài chính mua nhà ở thủ đô. Do Ki và hacker Ahn Go Eun giả làm vợ chồng nhờ tư vấn để vạch trần hoạt động này. Sự việc thứ tư tập trung vào chiêu trò lừa đảo của giáo phái Sunbaek do Ok Ju Man cầm đầu.

Nhân vật Do Ki trong tạo hình chàng trai lái công nông ở tập 3. Ảnh: SBS

Koreatimes nhận định phim nắm bắt được nhịp đập của xã hội Hàn Quốc khi nhiều tình tiết mô phỏng các sự việc đình đám. Đạo diễn Lee Dan cho biết nếu phần một tập trung vào những chủ đề quen thuộc như bạo lực học đường, lạm dụng tại nơi làm việc, mùa hai khai thác những đề tài nóng của Hàn Quốc hiện nay.

Đạo diễn giảm bớt căng thẳng bằng cách đan xen những tình tiết hài hước như chuyện tình ngang trái của Do Ki và Lim phu nhân (Shin So Young), những lần vụng về, mắc lỗi của hai kỹ sư Park Jin Eon và Choi Kyung Koo.

Hai nhân vật Park Jin Eon (trái) và Choi Kyung Koo. Ảnh: SBS

Phim còn ghi điểm nhờ diễn xuất đồng đều của dàn sao thực lực. Lee Je Hoon biến hóa đa dạng khi đóng nhiều thân phận khác nhau. Khi là cựu quân nhân của lực lượng đặc biệt, anh thể hiện sự lạnh lùng qua ánh mắt và những pha võ thuật. Khi giả làm chàng trai nông thôn ngờ nghệch hay người chồng nhí nhố, anh gây cười qua dáng đi, biểu cảm gương mặt. Trước đó, Lee Je Hoon nhận giải Nam diễn viên xuất sắc tại SBS Drama Awards với diễn xuất biến hóa trong phần một.

Pyo Ye Jin khắc họa nhân vật hacker tài năng, tự tin và giàu lòng trắc ẩn qua từng cung bậc cảm xúc. Bộ đôi Bae Yoo Ram, Jang Hyuk Jin tung hứng ăn ý.

Từ trái qua: Bae Yoo Ram, Lee Je Hoon, Kim Eui Seong, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin. Ảnh: SBS

Tuy nhiên, theo TV Daily, phim mắc lỗi vì một số tình tiết phi lý, dàn dựng khó hiểu. Khi đến Việt Nam, nhân vật Kim Do Ki đáp máy bay ở TP HCM nhưng di chuyển tàu trên vịnh Hạ Long để đến căn cứ ở Đà Nẵng. Buổi tối anh gặp đồng đội ở đèo Hải Vân, trong khi sáng hôm sau lại đi bắt tội phạm ở Huế. Ngoài ra, các nhân vật dễ dàng truy tìm dữ liệu cá nhân, thâm nhập vào hang ổ của tội phạm mà không hề gặp trở ngại.

Hiểu Nhân