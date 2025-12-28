'Taxi Driver 3' - hành động vì công lý

Tài xế Kim Do Gi (Lee Je Hoon) và nhóm bạn vạch trần đường dây phạm tội xuyên biên giới, trong phim Hàn "Taxi Driver 3".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Mini series 16 tập do Kang Bo Seung đạo diễn, tiếp nối các phần phim hài chủ đề về tội phạm của đài SBS. Dựa theo webtoon The Deluxe Taxi (Red Cage), phim xoay quanh hãng taxi Cầu Vồng (Rainbow Taxi) - nhóm năm người bí mật giành lại công lý cho những nạn nhân bị đối xử bất công trong xã hội.

Trung tâm câu chuyện là tài xế Kim Do Gi (Lee Je Hoon), người trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ. Đồng hành cùng anh gồm ông chủ Jang Sung Chul (Kim Eui Seong), hacker Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin) và hai kỹ sư Park Jin Eon (Bae Yoo Ram), Choi Kyung Koo (Jang Hyuk Jin).

'Taxi Driver 3' - nhóm tài xế hành động vì công lý Trailer "Taxi Driver 3". Phim dài 16 tập, phát sóng hai tập mỗi tuần trên SBS. Video: SBS

Nielsen Korea thống kê phần một ra mắt năm 2021 đạt tỷ lệ người xem cao nhất với 16 %. Hai năm sau, phần hai vượt thành công trước đó, ghi nhận 21 %. Phần ba duy trì xu hướng tăng khán giả, như tập 11, phát sóng hôm 26/12, đạt rating trung bình toàn quốc 12 %, đứng đầu khung giờ phát sóng trên các đài truyền hình Hàn Quốc. Taxi Driver 3 cũng là phim được xem nhiều nhất trên truyền hình nước này trong tháng 12.

Cốt truyện phần mới chuyển hướng khai thác các đường dây phạm tội phức tạp hơn, làm tuyến phản diện trở nên khó lường. Nhóm tài xế buộc phải đối mặt nhiều áp lực khi can thiệp, vạch trần tội phạm. Ban đầu, Kim Do Gi và đồng đội chạm trán với mạng lưới dụ dỗ người sang Nhật Bản. Lần theo manh mối, anh phát hiện họ sử dụng trò chơi kiếm tiền để đẩy nữ sinh Yoon Yi Seo vào vòng xoáy nợ nần. Khi cô gái không thể chi trả, bọn chúng lừa cô sang nước ngoài để trục lợi.

Sau đó, cả nhóm phát hiện một đường dây kinh doanh xe hơi, khống chế nạn nhân mắc kẹt với khoản thanh toán lớn. Ở những tập tiếp theo, các diễn biến liên kết với nhau, phơi bày cách tội phạm tận dụng kẽ hở pháp luật.

Nhân vật Kim Do Gi (Lee Je Hoon) trong tạo hình vị khách giàu có. Ảnh: SBS

Diễn xuất của Lee Je Hoon trong vai Kim Do Gi tạo điểm nhấn. Tài tử nhập vai linh hoạt, gợi sự đồng cảm từ người xem khi đối đầu với phe phản diện. Anh thể hiện sự kìm nén thông qua ánh mắt, giọng điệu và màn hóa thân vào một tài phiệt - vai trò khác hẳn nghề lái taxi, để xâm nhập thế giới ngầm. Diễn viên xử lý khéo léo các pha hành động, góp phần đẩy cao trào của mạch phim.

Tờ Maeil Business nhận định nét diễn hài hước, đa sắc thái của nhân vật Kim Do Gi góp phần điều tiết nhịp phim giữa những tình tiết căng thẳng, giúp tác phẩm dễ tiếp cận mà không làm loãng thông điệp.

Nhóm tài xế Cầu Vồng trong phim "Taxi Driver 3". Ảnh: SBS

Dàn diễn viên phụ giữ vai trò then chốt qua từng vòng phá án. Kim Eui Sung trong vai ông chủ Jang Sung Chul là điểm tựa cho nhóm, giữ nhịp cho diễn biến mạch truyện. Pyo Ye Jin tiếp tục ghi dấu ấn với nhân vật Ahn Go Eun với khả năng xử lý tình huống một cách quyết đoán. Hai kỹ sư Jang Hyuk Jin và Bae Yoo Ram mang đến màu sắc riêng từ lối diễn tự nhiên.

Theo The Korea Times, dàn nhân vật phụ không đơn thuần hỗ trợ tuyến chính mà tạo thành một nhóm vận hành ăn ý, mỗi người đảm nhận một vai trò rõ ràng trong kế hoạch đối đầu cái ác. Qua đó, bộ phim không chỉ kể câu chuyện báo thù đơn thuần mà còn đề cao sức mạnh tập thể. Times of India nhận định Taxi Driver 3 xây dựng cách công lý được thực thi đến cùng, giúp tác phẩm chạm tới cảm xúc khán giả.

Tuy nhiên, cốt truyện ở tập đầu có phần gượng ép. Ví dụ, tình tiết nạn nhân tìm thấy danh thiếp hãng Rainbow Taxi trôi dạt ngoài khơi khiến một số người xem cảm thấy khó tin.

Trước đó, tác phẩm giành giải Phim truyền hình hay nhất (Best Drama Series) tại Giải thưởng Truyền hình châu Á 28 (ATA), năm 2024. Diễn viên Lee Je Hoon đoạt giải Daesang (Giải thưởng lớn) cho vai diễn Kim Do Gi tại SBS Drama Awards 2023.

Vi Đoàn - Mai Anh