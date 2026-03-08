Phim 'Tài' của Mỹ Tâm mạnh yếu tố hành động

"Tài" - phim Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến đạo diễn - gây ấn tượng với loạt cảnh đánh đấm đẹp mắt, song kịch bản ít đột phá.

* Bài tiết lộ một phần nội dung phim

Trailer phim "Tài" - dán nhãn 16+ (dành cho khán giả 16 tuổi trở lên) Trailer phim "Tài" - dán nhãn 16+ (dành cho khán giả 16 tuổi trở lên). Video: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm ra rạp từ ngày 6/3, đánh dấu sự tái hợp của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến sau bảy năm, kể từ Chị trợ lý của anh (2019). Trong dự án chào sân với vai trò đạo diễn điện ảnh, Mai Tài Phến chọn thể loại tâm lý đan xen yếu tố võ thuật.

Phim có câu chuyện đơn giản, xoay quanh cuộc đời của Tài (Mai Tài Phến) - một tội phạm hoàn lương. Kịch bản mở đầu với loạt cảnh dồn dập, tiết tấu nhanh, nhằm giới thiệu lai lịch của Tài. Anh từng làm tay sai cho một bà "trùm" buôn lậu nơi biên giới, sau đó vướng vòng lao lý. Vài năm sau, khi ra tù, Tài chọn cuộc sống kín tiếng, làm bốc vác thuê ở một chợ cá tại An Giang, kiếm từng đồng chăm sóc mẹ (Hạnh Thúy).

Cuộc đời thử thách Tài một lần nữa khi mẹ anh sa vào con đường cờ bạc, đổ nợ. Để cứu mẹ khỏi đám vay nặng lãi, anh chấp nhận trở lại thế giới ngầm. Từ đây, Tài trở thành mục tiêu của các phe phái giang hồ.

Phân đoạn Tài đối đầu với nhóm giang hồ "Tài" Cảnh Tài đối phó với nhóm tay sai ở sào huyệt của chúng để đòi lại số tiền. Video: Đoàn phim cung cấp

Tài nhìn chung mang nhiều nét tương tự tác phẩm cùng thể loại ở Hollywood lẫn trong nước, như Taken, John Wick hay Hai Phượng của Ngô Thanh Vân, với môtíp "một mình chống lại bọn xấu". Tính hành động ở Tài chủ yếu nằm ở các pha võ thuật, rượt đuổi, đan cài từ đầu đến cuối phim, diễn ra trên nhiều bối cảnh, địa điểm.

Đầu phim, đạo diễn thiết lập không khí căng thẳng với cảnh nam chính bị rượt đuổi trên sông, phải lái vỏ lãi thoát thân. Êkíp chọn nhiều góc toàn cảnh quay bằng flycam, bao quát cuộc đua, cho thấy tình thế ngặt nghèo nhân vật trải qua. Camera đeo bám ở nhiều phân đoạn nhóm nhân vật lái xe máy tốc độ cao, luồn lách khi chở hàng buôn lậu, tạo cảm giác gấp rút khi xem trên màn ảnh rộng.

Một trong những phân cảnh đánh đấm được dựng tốt là khi Tài lên TP HCM theo yêu cầu của bà "trùm" Kim (Hồng Ánh), dấn thân vào sào huyệt của nhóm xã hội đen. Đạo diễn chuyển đổi nhiều bối cảnh linh hoạt để tránh gây nhàm chán. Có lúc, Tài giao chiến với đàn em của Long Cò (Trần Kim Hải) trong gian phòng chật hẹp, lối đi trên hành lang hoặc ngay giữa hẻm tối.

Tạo hình Mai Tài Phến trong "Tài". Ảnh: Green Film

Các đúp quay tạo được sự kịch tính nhờ lối giữ nhịp, chuyển cảnh hợp lý. Đạo diễn chủ yếu sử dụng các đòn thế đối kháng nhanh, mạnh để tăng tính khốc liệt. Nhiều màn chốt hạ của nam chính có độ sát thương cao, kết hợp với hiệu ứng âm thanh. Mai Tài Phến cho biết ở mỗi cảnh đánh đấm, anh dành 10 ngày tập riêng với nhóm cascadeur. Với nhiều phân đoạn, anh phải tính toán về sức bền do cần quay nhiều lần.

Bối cảnh miền Tây là một trong những điểm sáng với lối quay giàu tính thẩm mỹ. Êkíp sử dụng nhiều cú máy bằng drone để khắc họa vẻ đẹp mùa lúa chín tại Tri Tôn, An Giang - nơi nhân vật chính sinh sống. Những rặng cây thốt nốt hiện lên với tông màu ấm áp.



Mai Tài Phến khắc họa không khí nhộn nhịp của khu chợ cá ở Châu Đốc bằng một cú one shot (quay không cắt cảnh) dài hơn một phút, lối dàn dựng phức tạp. Xem tác phẩm, đạo diễn Thắng Vũ (phim Cải mả) đánh giá cao về phần hình ảnh, nhiều phân đoạn đậm chất Nam bộ, cùng những pha hành động, rượt đuổi mãn nhãn.

Tái xuất sau ba năm - kể từ Đất rừng phương Nam, Mai Tài Phến có màn nhập vai vừa vặn. Tạo hình, nét diễn của anh toát ra vẻ trải đời, từ làn da ngăm, tóc đầu đinh đến đôi mắt lầm lì, dáng vẻ thâm trầm. Nhân vật ít có phân đoạn, lời thoại bộc lộ chiều sâu cảm xúc, một phần vì đặc trưng tính cách, chủ yếu thể hiện những pha đánh đấm uy lực. Một trong những cảnh hiếm hoi Tài tạo được đồng cảm là phút bật khóc, bất lực trước hoàn cảnh bế tắc của bản thân.

Ở tuyến nữ chính, Mỹ Tâm vào vai Út Lanh, bác sĩ về An Giang chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Ở nửa sau phim, nhân vật bộc lộ rõ hơn về thân phận, đóng góp lớn vào các diễn biến then chốt. Tuy nhiên, nét diễn của cô còn đơn điệu, chưa tạo được sự hòa hợp, ăn ý với nam chính ở cảnh đôi nhân vật tâm sự. Đạo diễn còn lạm dụng kỹ thuật quay xóa phông, khiến một số phân đoạn mang màu sắc MV hơn là điện ảnh.

Mỹ Tâm trong một phân cảnh của "Tài". Ảnh: Green Film

Ở nửa sau, phim bắt đầu lộ nhiều hạn chế về kịch bản, nhiều nút thắt được giải quyết dễ dàng. Về tổng thể, câu chuyện của Tài còn đơn điệu, thiếu các tình tiết cao trào. Xem suất chiếu tối 6/3, khán giả Đình Toàn cho rằng việc xây dựng nhân vật "mình đồng da sắt", không chịu thương tích đáng kể nào sau các màn đánh đấm, phần nào làm giảm cảm giác hồi hộp khi xem.

Phản diện của phim còn nhạt nhòa, thiếu sức nặng. Long Cò được xây dựng với tính cách lập dị, điên rồ theo môtíp Joker. Tuy nhiên, nhân vật chỉ thể hiện được nét nguy hiểm ở sự tàn ác, chưa cho thấy đầu óc lọc lõi, khó đối phó của một tên "trùm".

Nhân vật Long Cò - một trong những phản diện của "Tài". Ảnh: Green Film

Một số vai phụ xuất hiện xuyên suốt, như bà Lành (Kiều Trinh) - hàng xóm đẩy mẹ của Tài vào con đường cờ bạc, nhưng đến kết phim vẫn chưa rõ số phận. Tại sự kiện công chiếu ngày 2/3, đạo diễn cho biết muốn tập trung vào câu chuyện chính, do đó một số vai "vệ tinh" được để ngỏ, tạo sự suy ngẫm cho người xem. Theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, phim đạt hơn 30 tỷ đồng sau một ngày công chiếu, đứng đầu doanh thu trong ngày.

Mai Nhật