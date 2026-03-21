'Quỷ nhập tràng 2' - lời nguyền gia tộc

"Quỷ nhập tràng 2" - phim 18+ về gia tộc giao kèo với quỷ dữ - nổi bật ở khâu hình ảnh, hóa trang nhưng kịch bản mắc nhiều "sạn".

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Tác phẩm gây chú ý sau khi phần đầu ra mắt thành công năm 2025 với hơn 150 tỷ đồng - doanh thu kỷ lục của thể loại kinh dị. Ở dự án mới, kịch bản là tiền truyện Quỷ nhập tràng 1, xoay quanh bi kịch quá khứ của Minh Như (Khả Như đóng) - người vợ trong phần trước.

So với phần một, câu chuyện không mang nhiều tình tiết đột phá. Phim lấy bối cảnh miền Tây vài thập niên trước, Minh Như là con gái ông Ba Hoàng (nghệ sĩ Anh Tuấn), chủ một xưởng nhuộm vải. Từ nhỏ, cô bị cha xem là điềm gở trong gia tộc, nguyên nhân khiến người mẹ qua đời bí ẩn.



Sau nhiều năm xa nhà, Minh Như trở về khi hay tin em gái Mỹ Ngọc (Ngọc Hương) lâm bệnh. Từ đây, nhiều hiện tượng kỳ lạ diễn ra, người trong xưởng liên tiếp gặp nạn. Cô quyết tâm đi tìm sự thật, phát hiện một bản giao ước năm xưa với thế lực ác linh.

Tác phẩm tiếp tục khai thác câu chuyện truyền miệng về "quỷ nhập tràng" - hiện tượng người chết sống dậy sau khi bị tà khí xâm nhập. Phim phát huy ưu điểm ở khâu bối cảnh, hóa trang - từng gây ấn tượng trong phần một. Với thế mạnh ở thể loại kinh dị, đạo diễn Pom Nguyễn cùng êkíp dựng lên không khí u ám từ đầu phim.



Ngôi nhà ông Ba Hoàng - bối cảnh chính - được tận dụng để khuếch đại nỗi sợ với lối kiến trúc cổ thập niên 1970-1980. Êkíp chọn nhiều góc quay đặc tả không gian chật hẹp, nội thất xưa cũ, gian thờ ám bụi. Ánh sáng, âm thanh trở thành công cụ để đẩy không khí thêm phần căng thẳng, như cảnh ma quỷ trỗi dậy trong căn phòng rực đỏ, hay tiếng động của khung dệt vải, con thoi đột ngột di chuyển.

Diễn viên Vân Dung, Ngọc Hương trong một phân cảnh. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Khâu hóa trang của Quỷ nhập tràng 2 được chăm chút kỹ, góp phần tạo hiệu ứng thị giác. Thế lực đen tối xuất hiện với nhiều hình thù, có lúc là bóng dáng một phụ nữ bí ẩn, khi là gương mặt thoáng qua trong gương. Nhiều cảnh body horror (kinh dị thể xác) được xử lý tốt nhờ kỹ thuật tạo hình, như cảnh Minh Như khâu vết thương cho nạn nhân, hay một nhân vật bị quỷ sát hại để trả giá cho lòng tham.

Đầu tư ở phần hình ảnh, phim mắc nhiều điểm trừ trong kịch bản lẫn cách kể chuyện. Diễn biến ban đầu của phim khá chậm do đạo diễn dành thời gian để giới thiệu bối cảnh, tuyến nhân vật. Giữa tác phẩm, khi các hiện tượng siêu nhiên xảy ra dồn dập, nhịp phim mới bắt đầu tăng tốc.

Một số tình huống được đưa vào kịch bản chủ yếu để tạo cảm giác giật mình theo lối jumpscare, không đóng góp nhiều vào mạch truyện. Mỗi lần bị hù dọa, nhân vật thức dậy sau giấc mơ. Tình huống này lặp đi lặp lại, gây nhàm chán cho người xem. Cách giải quyết xung đột chính diễn ra vội vàng, khiến cao trào chưa đạt đến mức độ kịch tính.

Quang Tuấn, Khả Như trở lại sau vai vợ chồng trong phần một. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Xem suất chiếu tối 18/3, khán giả Đình Dủ cho rằng câu chuyện có nhiều lỗi logic, chẳng hạn cảnh người cha bị thân cây đâm xuyên người vẫn có thời gian kể lại sai lầm quá khứ cho con gái, từ đó hé lộ "twist" (tình tiết bất ngờ) cuối phim. "Môtíp quỷ ám, trừ tà khá quen thuộc, đặc biệt khi lý do con quỷ đeo bám nhân vật được tiết lộ. Tình tiết này từng xuất hiện trong nhiều phim kinh dị trước đó, phần nào làm giảm sự bất ngờ", khán giả Đình Dủ nhận xét.

Trong dàn diễn viên, Ngọc Hương tạo bất ngờ với vai người em bị quỷ ám. Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, cô được tạo nhiều "đất" diễn, nắm nhiều tình tiết chủ chốt của kịch bản. Mang thể trạng ốm yếu từ nhỏ, Mỹ Ngọc trở thành đối tượng bị ma quỷ tấn công. Ở một phân cảnh, Ngọc Hương diễn cảnh ăn lươn sống, khi nhân vật bị thế lực tà ác xâm chiếm. Trên TikTok, video hậu trường diễn xuất thu hút hàng triệu lượt xem, nhiều khán giả đánh giá cao sự lăn xả của cô.

Ở tuyến phụ, vai dì Hồng (nghệ sĩ Vân Dung) mang nét hài duyên, cân bằng cảm xúc cho phim sau các trường đoạn hù dọa. Một trong những cảnh ghi dấu của Vân Dung là khi dì Hồng vào phòng Mỹ Ngọc chăm sóc cháu, sau khi cô bị "nhập". Biểu cảm, giọng thoại của Vân Dung tạo được nhiều tiếng cười theo tình huống kinh dị - hài. Khả Như, Quang Tuấn dừng ở mức tròn vai, chủ yếu đảm nhận vai trò dẫn dắt câu chuyện, đồng thời tạo sự liên kết với kịch bản phần một.

Tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu theo tuần của Box Office Vietnam, vượt 100 tỷ đồng sau tám ngày phát hành.

Tam Kỳ