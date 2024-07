'Project Silence' - cuộc chiến sinh tồn

Cha con Cha Jung Won - Lee Sun Kyun đóng - tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của đàn chó săn giữa chiếc cầu gãy, trong phim "Project Silence".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Teaser 'Project Silence' (Dự án mật: Thảm họa trên cầu) Teaser "Project Silence" (Dự án mật: Thảm họa trên cầu), công chiếu trong nước ngày 19/7. Video: CJ ENM

Tác phẩm do Kim Tae Gon đạo diễn, xoay quanh câu chuyện về nhóm người bị mắc kẹt trên cây cầu ở Seoul. Nhân vật chính là Cha Jung Won (Lee Sun Kyun đóng) - phó giám đốc an ninh của Văn phòng Tổng thống. Trong lúc tiễn con gái Kyung Min (Kim Su An) ra sân bay du học, Jung Won đối mặt chuỗi thảm họa, đe dọa tính mạng của họ.

Phim lấy bối cảnh trên cây cầu dây văng dài hàng chục cây số, xung quanh là biển cả, tạo cảm giác căng thẳng từ đầu. Khi hiện tượng sương mù dày đặc bao trùm, hàng loạt vụ va chạm khiến nhiều người di chuyển đến sân bay bị mắc kẹt. Hỗn loạn chồng chất vì những chú chó gắn chip - do quân đội phát triển để tiêu diệt các băng nhóm khủng bố - bất ngờ sổng ra ngoài. Những sự cố liên hoàn tạo nên tình huống nguy hiểm, buộc các nhân vật phải chiến đấu để sống sót.

Với quyết tâm tìm ra sự thật về dự án bí ẩn, Jung Won dốc sức lập kế hoạch đưa mọi người trở về an toàn. Đồng hành hai cha con anh là tài xế xe kéo Jo Pak (Ju Ji Hoon), cặp vợ chồng già Byung Hak (Moon Sung Geun) và Soon Ok (Ye Su Jeong), chị em Mi Ran (Park Hee Von) - Yu Ra (Park Ju Hyun) và tiến sĩ Yang (Kim Hee Won), giám sát dự án mật.

Theo trang MBC, nhà làm phim thông minh khi thiết lập không gian kể chuyện. Cây cầu dẫn đến sân bay trở thành nơi bộc lộ câu chuyện của mỗi người. Qua nhiều tình huống, họ thay đổi lối suy nghĩ, kề vai sát cánh để tồn tại.

Phim lấy chủ đề thảm họa, ca ngợi ý chí không khuất phục của con người trước nghịch cảnh. Ảnh: CJ ENM

Jung Won vốn là người cứng nhắc, hành động một cách máy móc. Nhưng khi biến cố ập đến, anh nhận ra tầm quan trọng của sự đoàn kết và giúp đỡ mọi người thoát nạn. Mâu thuẫn giữa hai cha con Jung Won cũng được hóa giải. Biên kịch cho thấy chiều sâu tâm lý của các nhân vật phụ. Điển hình ông Byung Hak hết lòng chăm sóc người vợ mắc chứng mất trí nhớ đến lúc cuối đời, đồng thời hy sinh để người khác có cơ hội sống sót, hay Mi Ran hậu đậu nhưng luôn giúp đỡ em gái mình.

"Ngay khi câu chuyện quá khứ của từng nhân vật không được giải thích chi tiết, thời lượng của tác phẩm vẫn được sử dụng hiệu quả, tăng phần kịch tính", MBC viết.

Dự án là một trong những tác phẩm cuối cùng Lee Sun Kyun tham gia trước khi qua đời. Trong vai Jung Won, tài tử lột tả nội tâm qua biểu cảm gương mặt lẫn hành động. Theo News1, điểm đặc biệt của Lee Sun Kyun là khả năng sử dụng ánh mắt để truyền tải cảm xúc. Ánh mắt lạnh lùng khi đối mặt với lời chất vấn, lúc u buồn trước tình thế ngặt nghèo, góp phần tạo chiều sâu. Nghệ sĩ thể hiện tốt những phân đoạn hành động, điển hình trong cảnh chạy trốn khỏi đàn chó, cho thấy bản lĩnh của nhân vật.

Trên Korea Times, Kim Tae Gon cho biết: "Lee Sun Kyun từng do dự vì chưa đóng phim về thảm họa và áp lực khi vào vai chính. Nhưng sau khi được thuyết phục, anh ấy hoàn thành xuất sắc vai trò nhân vật trung tâm, khiến tôi rất hài lòng". Bạn diễn Joo Ji Hoon nhận xét: "Lee Sun Kyun là diễn viên giỏi. Anh ấy tìm hiểu chi tiết về nhân vật, liên tục diễn thử trước khi vào vai".

Diễn viên nhí Kim Su An tròn vai, bộc lộ sự lì lợm lẫn ấm áp của cô bé ở lứa tuổi dậy thì, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Còn Ju Ji Hoon làm tốt vai trò gây cười khi hóa thân anh chàng thực dụng, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân.

Phim có kinh phí 18 tỷ won (gần 330 tỷ đồng), chú trọng đầu tư đại cảnh trên cầu. Theo Korea Times, 90% cảnh quay sử dụng hiệu ứng sương mù. Để tăng tính chân thật, êkíp ghi hình trên trường quay 4.300 m2, huy động hơn 300 xe ôtô, container để tái hiện vụ va chạm. Tuy vậy, nhiều người nhận xét kỹ xảo được sử dụng cho những chú chó thiếu tự nhiên.

Đoàn phim "Project Silence" ở LHP Cannes 2023. Từ phải qua: Đạo diễn Kim Tae Gon, diễn viên Lee Sun Kyun, Kim Hee Won và Ju Ji Hoon. Ảnh: CJ ENM

Theo MBC, phim có ý tưởng sáng tạo nhưng nội dung tương đồng nhiều tác phẩm về thảm họa trước đó như Escape from the Planet of the Apes (1971), Sóng thần ở Haeundae (2009). Chi tiết nhân vật chính "gà trống nuôi con" cũng được nhiền êkíp khai thác. Một số khán giả cho rằng phim có kết thúc dễ đoán, cảnh cha con Jung Won nắm tay nhau ở cuối phim giống Train to Busan.

Quế Chi