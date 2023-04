'Phong hậu' - cuộc chiến nơi chính trường

Ở "Phong hậu", nhân vật Do Hee và Kyung Sook từ đối đầu thành đồng minh trong cuộc chiến tranh chức thị trưởng Seoul, trả thù gia đình tài phiệt.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer "Phong hậu" Trailer "Phong hậu". Phim gồm 11 tập, phát sóng ngày 14/4. Theo Hankyung, phim đứng đầu danh sách chương trình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix tuần qua. Video: Netflix

Phim kể về Hwang Do Hee (Kim Hee Ae) hỗ trợ luật sư, nhà hoạt động nữ quyền Oh Kyung Sook (Moon So Ri) tranh cử chức thị trưởng Seoul.

Do Hee là trưởng bộ phận hoạch định chiến lược của tập đoàn Eunsung, "cánh tay phải" của chủ tịch Son Young Sim (Seo Yi Sook). Cô trung thành, gạt bỏ những nguyên tắc đạo đức để hạ gục kẻ thù của Eunsung, dàn dựng câu chuyện và thao túng truyền thông để dọn dẹp bê bối của gia đình tài phiệt.

Bước ngoặt xảy ra khi nữ thư ký của Baek Jae Min (Ryu Soo Young) - con rể chủ tịch Son - tự tử ngay trước mặt Do Hee. Nguyên nhân là Jae Min tấn công tình dục thư ký, nhưng bịa chuyện cô gài bẫy tố cáo anh, đề nghị Do Hee xử lý. Do Hee tin lời anh, lợi dụng điểm yếu, ép thư ký phải nghỉ việc.

Khi chủ tịch ra lệnh hỗ trợ Jae Min tranh cử thị trưởng Seoul, cô từ chối. Bà sa thải và thu hồi tất cả đặc quyền dành cho cô. Thậm chí, bà ra lệnh cho bệnh viện không phẫu thuật, điều trị cho cha cô. Do Hee tìm đến Oh Kyung Sook đề nghị liên minh, giành chức thị trưởng Seoul để trả thù nhà Eunsung.

Ryu Soo Young trong vai Jae Min. Ảnh: Netflix

Phong hậu thu hút bởi bầu không khí kịch tính, chiêu trò đấu đá ở chính trường. Từ quá trình tranh cử, tác phẩm vạch trần thủ đoạn chính trị, tham vọng quyền lực của giới tài phiệt và phản ánh những vấn đề nhức nhối trong xã hội Hàn Quốc như mất việc làm, tái định cư, bạo lực học đường.

SCMP nhận định các cuộc bầu cử ở Hàn Quốc nổi tiếng căng thẳng, các phương tiện truyền thông chạy đua tốc độ, đưa tin rộng rãi, kể cả những chuyện nhỏ về cuộc sống cá nhân của ứng viên. Vì vậy, đội ngũ của các ứng viên thường "đâm sau lưng" đối thủ, khiến công chúng phản ứng tiêu cực.

Êkíp của Do Hee tung tin nữ ứng viên Seo Min Jung (Jin Kyung) mua gói tập luyện vóc dáng, chăm sóc da hàng chục triệu won, thuê gia sư riêng cho con gái khiến người dân phẫn nộ. Sau đó, cô dọa tung bằng chứng ứng viên cặp bồ trẻ, ép bà hợp tác để đấu lại Jae Min. Đối phó với Jae Min, Do Hee cho đưa tin anh ngoại tình với thư ký, cấu kết tập đoàn Eunsung làm ăn phi pháp nhằm hạ bệ danh tiếng.

Ứng viên Kyung Sook và Do Hee cũng bị các đối thủ đáp trả. Seo Min Jung mua chuộc người thân của Kyung Sook, bịa chuyện tố cô dùng tiền công quỹ tiêu xài cá nhân. Êkíp Jae Min dàn dựng chuyện con trai Kyung Sook bạo lực, hư hỏng, có nguy cơ phải ngồi tù. Đỉnh điểm, họ bắt cóc bố Do Hee, gián tiếp gây ra cái chết của ông khiến cô phân tâm trong giai đoạn nước rút.

Trên YTN, đạo diễn Oh Jin Seok cho biết muốn tạo ra tác phẩm mà những người không quan tâm đến chính trị vẫn thích thú theo dõi bởi phong cách và hành động của các nhân vật. Phim cũng tôn vinh nữ quyền khi xây dựng hình ảnh các nhân vật nữ mạnh mẽ, cuốn hút từ ngoại hình đến tính cách.

Phân cảnh nhân vật Do Hee tháp tùng Oh Kyung Sook tham dự sự kiện tranh cử. Ảnh: Netflix

Diễn xuất của dàn sao được đánh giá cao. Kim Hee Ae khắc họa hình ảnh phụ nữ tài năng, tham vọng qua từng biểu cảm, dáng đi. Thời trang của nhân vật, từ quần áo, giày cao gót, khăn quàng cổ đều được khán giả săn lùng. Diễn viên Moon So Ri biến hóa đa dạng khi hóa thân Oh Kyung Sook, từ luật sư thân thiện, chẳng màng vẻ bề ngoài đến ứng viên thị trưởng chính trực, mạnh mẽ với biệt danh tê giác. Seo Yi Sook lột tả hình ảnh chủ tịch Son uy quyền bằng cả dáng vóc và diễn xuất.

Ryu Soo Young gây ấn tượng khi đóng Jae Min hai mặt: Thân thiện, tốt bụng trước công chúng, xấu xa và không từ thủ đoạn. Các nghệ sĩ khác diễn tròn vai.

Hankyung nhận định phim xuất sắc về nội dung và diễn xuất. "Những màn vu khống cá nhân, nghề nghiệp, đấu đá chính trị trở nên thu hút hơn nhờ phần hóa thân của các tên tuổi hàng đầu màn ảnh xứ Hàn", trang này viết.

Diễn viên Seo Yi Sook (phải) trong một phân cảnh phim. Ảnh: Netflix

Hiểu Nhân