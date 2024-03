'Perfect Days' - vẻ đẹp của điều nhỏ bé

Đạo diễn Wim Wenders triệt tiêu kịch tính, đề cao vẻ đẹp cuộc sống thường nhật trong tác phẩm nhận đề cử Phim quốc tế xuất sắc Oscar "Perfect Days".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer phim 'Perfect Days' Trailer "Perfect Days". Video: Mubi

Nhân vật trung tâm phim là Hirayama (Yakusho Koji đóng), công nhân lau dọn nhà vệ sinh công cộng. Mỗi ngày, ông đều đặn làm việc, dành thời gian nghe nhạc, đọc sách, chụp ảnh, chăm sóc cây cối, thi thoảng dạo bước trên đường phố và ghé quán ăn bình dân.

Tác phẩm có lối kể nhẹ nhàng, ít thoại, mô tả quá trình tìm ý nghĩa cuộc sống của người lao động. Nhân vật luôn cảm thấy bình yên, tự tại dù đối mặt nhiều tình huống. Còn người cộng sự - chàng trai Takashi (Tokio Emoto) - luôn đặt câu hỏi tại sao Hirayama phải đi dọn từng ngóc ngách, ông thường im lặng và tập trung công việc.

Với Hirayama, mỗi sự vật, con người hiện diện trên đời đều mang ý nghĩa nào đó. Ở một phân cảnh, khi những người khác phớt lờ ông lão vô gia cư trong công viên, nhân vật chính chăm chú quan sát điệu nhảy của người này.

Màn độc diễn của Yakusho Koji trong một số trường đoạn, điển hình khi nhân vật ở một mình, khiến người xem phải dõi theo các cử động, biểu cảm gương mặt. Theo ScreenRant, nghệ sĩ thành công trong việc truyền tải tâm trạng và suy nghĩ của người lao công.

Trong một bài phỏng vấn, diễn viên Yakusho Koji cho biết phim khuyến khích người xem bỏ lại những điều tiêu cực ở quá khứ và trân trọng khoảnh khắc hiện tại. "Tôi nghĩ đó là thứ khiến dự án này trở nên giàu cảm xúc. Mỗi lần xem phim là một trải nghiệm khác", Koji nói.

Nhân vật Hirayama (trái) tìm niềm vui qua những điều giản dị, trong phim "Perfect Days". Ảnh: Wenders Images

Cây bút Wendy Ide của Observer nhận xét Perfect Days là dự án thành công nhất của Wenders trong những năm gần đây. Theo Wendy, nhịp điệu tác phẩm giống các phim của Yasujirō Ozu, A Benefits Life của Federico Veiroj và Wings of Desire - dự án từng giúp Wenders đoạt giải Đạo diễn xuất sắc Liên hoan phim Cannes 1987 do đều khám phá sự lạc lõng, bất an trong tâm hồn.

Ngày nay, công nghệ kỹ thuật số phát triển, nhưng nhân vật Hirayama ưa chuộng những vật dụng lỗi thời như băng cassette và máy ảnh phim. "Sự tấn công của nhiều thiết bị tiện nghi đối lập sự bình yên mà Hirayama hướng tới mỗi ngày. Có lẽ, bộ phim không chỉ ủng hộ cách nhìn khác về cuộc đời mà còn hướng đến lối sống mới", trang này viết.

Phim còn lồng ghép các bản nhạc thập niên 1960-1970 của Velvet Underground, Kinks, Otis Redding, Patti Smith và nhạc dân ca Nhật Bản cùng thời kỳ. Guardian nhận xét ca khúc Perfect Days của Lou Reed - cùng tên với bộ phim - và Feeling Good do Nina Simone trình bày - giúp dẫn dắt người xem vào thế giới tâm hồn của nhân vật.

Ở trường đoạn Takashi bị hư xe và muốn mượn chiếc ôtô của Hirayama để hẹn hò Aya (Aoi Yamada đóng), ông lưỡng lự, sau đó quyết định chở cả hai đi chơi. Trên chuyến xe ấy, đạo diễn cho thấy quan điểm về tình yêu và lối sống của ba người qua âm nhạc và đối thoại.

Aya khám phá con người Hirayama qua những chiếc băng cassette và nảy sinh tình cảm với ông. Hirayama hạnh phúc khi thấy có người cùng sở thích, nhưng giữ khoảng cách với cô gái vì tôn trọng đồng nghiệp. Còn với Takashi, tình yêu là điều quan trọng nhất và là thứ duy nhất khiến cậu thoát khỏi nỗi cô đơn.

Tài tử Nhật Yakusho Koji nhận giải Nam chính xuất sắc Liên hoan phim Cannes 2023 với vai người lao công trong "Perfect Days". Ảnh: AFP

Ban đầu, dự án có tên Komorebi (những tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá). Nhưng trong suốt 16 ngày ghi hình, Komorebi trở thành Perfect Days sau khi đạo diễn và đồng biên kịch Takuma Takasaki nghe thấy bài hát cùng tên của ca sĩ Lou Reed khi đang quay một cảnh phim.

Theo Frieze, nhân vật Hirayama được hình thành khi đạo diễn đến Nhật Bản để theo dõi dự án The Tokyo Toilet. 15 nhà vệ sinh công cộng ở thành phố Shibuya (Tokyo) do 16 kiến trúc sư và nhà thiết kế nổi tiếng như Toyo Ito, Shigeru Ban, Kengo Kuma, Marc Newson, Sou Fujimoto đảm nhận. Các công trình này nhằm phục vụ người dân lẫn tăng mỹ quan đô thị. Vốn yêu thích nước Nhật, Wenders bị cuốn theo các thiết kế nhà vệ sinh, từ đó lên ý tưởng thực hiện tác phẩm.

Wim Wenders, 79 tuổi, là nhà làm phim và nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Đức, được công nhận là nhân vật nổi bật của Làn sóng mới điện ảnh Đức những năm 1970. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Alice in the Cities (1974), Kings of the Road (1976), Paris, Texas (1984) và Buena Vista Social Club (1999).

Năm 1977, The American Friend của đạo diễn nhận đề cử giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes lần thứ 30, đồng thời được Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh Mỹ (National Board of Review) bình chọn là Phim nước ngoài hay nhất.

Trung Chi