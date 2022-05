'One for the Road': Ký ức tình yêu

Aood bị ung thư bạch cầu, đi khắp Thái Lan gặp người yêu cũ lần cuối trước khi qua đời, trong phim "One for the Road".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

'One for the Road' - Hành trình của tình yêu tuổi trẻ Trailer "One for the Road", phim đang chiếu trên Netflix. Tác phẩm giành Giải đặc biệt của Ban giám khảo cho Tầm nhìn sáng tạo, Liên hoan phim Sundance 2021. Video: Block 2 Distribution

Tác phẩm do Baz Piriyoona đạo diễn, Vương Gia Vệ sản xuất. One for the Road kể về Boss (Tor Thanapop), một chủ quán bar người Thái ở New York, có lối sống bất cần. Anh trở về Thái Lan đoàn tụ với người bạn thân Aoop (Ice Nattarat) sau khi Boss biết tin Aood mắc ung thư bạch cầu giai đoạn cuối. Boss quyết định cùng bạn mình thực hiện tâm nguyện cuối cùng: đến thăm tất cả bạn gái cũ của Aood để từ biệt họ. Cao trào của phim được đẩy lên cao khi Aoop kể với Boss về Prim (Violette Wautier), cô gái có quan hệ thân thiết với cả hai.

Thông qua cuộc trò chuyện của đôi bạn trong hiện tại, phim đan xen những hồi tưởng về tuổi trẻ. Bộ phim lật giở những mối tình của Aoop. Hai người bạn rong ruổi khắp đất nước trên chiếc xe cổ, tài sản cha Aoop để lại cho anh sau khi qua đời. Ba câu chuyện tình yêu kéo dài từ Nakhon Ratchasima, Samut Songkhram cho đến Chiang Mai, Pattaya. Mỗi câu chuyện là một hành trình tại Thái Lan, lồng ghép với bối cảnh gặp gỡ, hẹn hò của Aoop ở New York, Mỹ. Đầu tiên là Alice (Ploi Horwang), một vũ công có mái tóc đỏ rực. Tiếp đến là Noona (Aokbab Chutimon), diễn viên thực lực, có tham vọng với nghề. Sau cùng là Roong (Noon Siraphun), một nhiếp ảnh gia.

Aood không để lộ với người yêu cũ rằng mình sẽ chết. Anh lấy cớ trả lại một số vật kỷ niệm cho bạn gái trước khi qua Mỹ định cư. Chi tiết những món quà chứa đựng năng lượng tình cảm giữa Aoop với các nhân vật nhằm đào sâu tính cách của mỗi cô gái và tình yêu của cả hai. Nhà làm phim hé lộ ba mối quan hệ mà khán giả biết sẽ kết thúc, đặt cho người xem cảm giác tò mò về chuyện tình cảm của Aoop. Từ đó, phim khai thác về nỗi đau, những tổn thương khi chia tay.

Phim có lối kể chuyện phi tuyến tính. Những lát cắt của quá khứ mở ra giấc mơ Mỹ vài năm trước của hai thanh niên Thái Lan. Đôi bạn xuất thân từ hai tầng lớp khác nhau, Aoop là một chàng trai kém nổi bật, Boss có điều kiện kinh tế. Một người qua Mỹ để kiếm tiền nuôi sống bản thân, còn người kia đặt chân đến một đất nước xa lạ vì nghe theo tiếng gọi tình yêu. Cả hai đều cô đơn, thiếu tình thương, mang nỗi nhớ gia đình, quê hương.

Một cảnh trong phim "One for the Road". Ảnh: GDH

Đạo diễn lấy cảm hứng làm phim từ câu chuyện chiến đấu với ung thư của người bạn thân Sorapol Lloyd Chatchaiyan. Trên trang EasternKicks, Baz Poonpiriya nói cảm nghĩ của anh khi thực hiện tác phẩm: "Với tôi, cuộc sống giống như một hành trình, một chuyến đi đường dài. Đôi khi bạn có những người tham gia cùng bạn, nhưng có lúc bạn phải tiễn họ đi. Cho dù thế nào, bạn vẫn phải bước tiếp và luôn giữ hình bóng của họ trong tim".

Còn trong một bài phỏng vấn với Asian Movie Pulse, Poonpiriya cho rằng: "One for the Road giống như một bức thư tình" gửi đến đất nước của anh. Câu chuyện tại New York đến từ những trải nghiệm cá nhân của chính đạo diễn Poonpiriya khi anh có thời gian dài du học tại đây. Tác phẩm không chỉ mang phong cách của Nattawut Poonpiriya, người thành công với Bad Genius (2017), mà còn đan xen phong cách lãng mạn, buồn man mác của đạo diễn Trung Quốc Vương Gia Vệ.

Giống Vương Gia Vệ, Poonpiriya để âm nhạc nổi lên vào những thời khắc quan trọng trong phim. Trong lần tái hợp đầu tiên, Aood ôm bạn gái cũ Prim khi đang nhảy bài Tiny Dancer của Elton John. Bản Father and Son của Cat Stevens phát lên khi Aood rải tro của cha mình khi đi qua cầu, kết thúc sự ăn năn vì đã không dự đám tang của ông. Âm nhạc được Baz sử dụng không chỉ để làm nền mà còn như một "nhân vật" của tác phẩm. Việc kết hợp những bản nhạc vào những cảnh quay thể hiện sự thông minh và tinh tế của đạo diễn, đồng thời làm tăng cảm xúc cho khán giả.

Baz Poonpiriya (giữa) lấy cảm hứng làm phim "One for the Road" từ câu chuyện chiến đấu với ung thư của người bạn thân Sorapol Lloyd Chatchaiyan (phải). Ảnh: Facebook Baz Poonpiriya

Hai diễn viên chính Tor Thanapop và Ice Nattarat diễn xuất ở mức tròn vai. Trong những cảnh cãi nhau, nam diễn viên phim Hormones (Tuổi nổi loạn) có diễn xuất tốt hơn so với Ice. Tuy nhiên, vì khai thác nhiều câu chuyện nền của các nhân vật nên mạch phim bị đứt quãng. Mỗi chi tiết mới nhà làm phim cung cấp cho khán giả không thực sự thuyết phục so với nửa đầu tác phẩm. Việc kể ba câu chuyện tình nhưng không cung cấp khoảng thời gian họ bên nhau cũng khiến người xem bối rối.

Trong Liên hoan phim Sundance 2021, One for the Road nhận được Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo cho Tầm nhìn sáng tạo (Creative Vision). Trang Nerdophiles nhận xét: "Tác phẩm kể một câu chuyện lãng mạn và thơ mộng, thấm đẫm những hoài niệm cá nhân".

Quế Chi