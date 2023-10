'Nowhere' - cuộc chiến sinh tồn ngoài đại dương

Khi tìm cách rời khỏi đất nước bạo loạn, nhân vật Mia đột ngột chuyển dạ, phải sinh con trong thùng container trôi dạt trên biển, ở phim "Nowhere".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Nowhere' Trailer "Nowhere", ra mắt ngày 29/9. Hiện tác phẩm là phim không nói tiếng Anh được nhiều người xem nhất trên Netflix, đạt hơn 23,8 triệu lượt xem. Video: Netflix

Tác phẩm do Albert Pintó đạo diễn, xoay quanh hành trình Mia (Anna Castillo đóng) và chồng - Nico (Tamar Novas) - trốn khỏi đất nước bạo loạn để nhập cư trái phép vào Ireland. Họ mất hết tài sản, kể cả chiếc nhẫn cưới, để được vào trong chiếc container chở hàng.

Trong quá trình di chuyển, Nico bị đẩy sang nơi khác. Về phần Mia, cô may mắn thoát chết, trong khi những người còn lại trên container bị phiến quân giết hại. Nhưng vận đen chưa dừng lại, vào đêm mưa bão, Mia rơi xuống biển cùng chiếc thùng hàng. Lúc này, cô phải tìm mọi cách để sống sót.

Tác phẩm nêu lên tinh thần sống mãnh liệt của con người trong mọi hoàn cảnh.

Với thời lượng 90 phút, phim dẫn dắt khán giả dõi theo quá trình người mẹ vượt gian khổ để bảo vệ con. Giữa biển cả mênh mông, có lúc Mia tưởng chừng phải bỏ cuộc vì quá cực khổ. Nhưng khi cô cảm nhận được em bé trong bụng đang đạp, tình mẫu tử đã tiếp thêm sức mạnh để Mia trở nên mạnh mẽ.

Cuộc trốn chạy của Mia cũng là con đường tìm kiếm tương lai mới cho gia đình. Tác phẩm không chỉ kể câu chuyện sinh tồn mà còn lồng ghép vấn đề xã hội như nạn diệt chủng hay tình trạng di cư trái phép ở châu Âu. Vợ chồng Mia buộc phải rời khỏi đất nước vì nội chiến, khiến nhiều người dân - trong đó có phụ nữ và trẻ em - bị tàn sát. Việc đánh cược mạng sống là cách duy nhất giúp họ tồn tại, đồng thời ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Trong số những người tị nạn, Mia không bị bắt giữ nhưng phải đối mặt trở ngại lớn, thách thức lòng can đảm của cô.

Mia đại diện cho hình ảnh người phụ nữ kiên cường, không đầu hàng trước số phận. Cô có sự liều lĩnh, thông minh khi ứng phó với những tình huống bất ngờ. Mia không muốn mất con, bởi cô từng mắc sai lầm khiến người con đầu qua đời. Điều này trở thành nỗi ám ảnh trong suốt hành trình.

Mối quan hệ giữa Mia và Nico mang nhiều cảm xúc cho tác phẩm. Nhà làm phim cho thấy sự gắn kết của cả hai qua việc họ hỗ trợ, thúc đẩy nhau cố gắng, thông qua những cuộc điện thoại. Phân đoạn Nico nói lời tạm biệt mẹ con Mia khiến nhiều khán giả xúc động. Gia đình bị chiến tranh chia cắt, Nico không có cơ hội thấy con chào đời, còn Mia không thể đoàn tụ với chồng.

Em bé sắp chào đời là động lực giúp Mia (phải) vượt qua khó khăn, chống chọi sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Tác phẩm có tiết tấu nhanh nhằm mang đến sự gay cấn. Phần lớn thời lượng phim diễn ra trong một bối cảnh và một diễn viên nhưng không gây nhàm chán. Các sự kiện mang tính bước ngoặt được sắp đặt liên tục, nối tiếp nhau. Mia vật lộn với hoàn cảnh tréo ngoe, chỉ còn ít đồ ăn, vài thùng hàng là tai nghe điện thoại, hộp nhựa, áo khoác, máy khoan và một con dao gấp. Những đồ vật này được Mia tận dụng vào từng hoàn cảnh, như dây tai nghe được đan thành lưới bắt cá, hộp nhựa thành phao cứu sinh.

Màn hóa thân của Anna Castillo trong vai Mia gây ấn tượng với khán giả. Cô toát lên sự liều lĩnh, gan dạ ở vẻ ngoài nhưng trong lòng lại mang nhiều nỗi đau và cô độc. Nhiều phân đoạn khó đòi hỏi yêu cầu về thể chất và tinh thần như cảnh đẩy thùng hàng, khoan thủng chiếc container.

Trước Nowhere, những bộ phim về thể loại sinh tồn giữa thiên nhiên từng gây tiếng vang, thu hút khán giả như Cast Away (2000), Life of Pi (2012) hay The Revenant (2015). Nowhere cho thấy sự phát triển trong việc nâng cao độ khó cho dòng phim này. Nhân vật không chỉ vật lộn với đại dương mà phải học cách sinh hoạt không gian chật chội, gói gọn trong chiếc container.

Mia (Anna Castillo đóng) được xây dựng có chiều sâu, nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Tác phẩm nhận về nhiều ý kiến từ giới chuyên môn. Trang Cinemanía đánh giá cao diễn xuất của Anna Castillo, cho rằng phim thu hút khán giả nhờ việc sắp đặt tình huống.

Biên tập viên điện ảnh Brian Tallerico của trang Film Threat nói đạo diễn có một số sai sót trong cách chỉ đạo. Albert Pintó cố gắng bi kịch hóa hoàn cảnh của Mia để lấy nước mắt khán giả, hay cái chết của người con đầu không được làm rõ, khiến người xem khó đồng cảm với nhân vật.

Quế Chi (Ảnh, video: Netflix)