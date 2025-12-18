'Now You See Me 3' - lật tẩy trò ảo thuật

Phần mới "Now you see me" trở lại sau gần 10 năm, theo chân Tứ Kỵ Sĩ và ba ảo thuật gia phơi bày đế chế rửa tiền.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Nếu hai phần trước tập trung vào các vụ trộm ngân hàng quy mô lớn và lật tẩy tổ chức The Eye, phần ba mở rộng phạm vi đối đầu, xoáy vào mối nguy từ việc lạm dụng công nghệ cao.

Tứ Kỵ Sĩ: Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt (Woody Harrelson), Henley (Isla Fisher), Jack (Dave Franco) bị The Eye kéo trở lại sân khấu để nhúng tay vào vụ Heart Diamond, viên đá quý liên quan đến đường dây rửa tiền và mua bán vũ khí.

'Now You See Me 3' - phi vụ lật tẩy ảo thuật thời dữ liệu Trailer "Now You See Me 3: Thoắt Ẩn Thoắt Hiện", công chiếu toàn quốc ngày 20/12. Video: CGV Cinemas Vietnam

Họ buộc phải hợp tác cùng ba ảo thuật gia trẻ - June (Jessica Capshaw), Charlie (Justice Smith), Bosco (Roshan Seth) - thế hệ lớn lên cùng mạng xã hội và công cụ số. Hai nhóm rong ruổi qua Antwerp, Amsterdam, Budapest và Abu Dhabi để tiếp cận Veronika Vanderberg (Ariana Greenblatt) - người đứng sau mạng lưới thao túng hình ảnh và tài khoản ảo.

Hình ảnh nhóm Tứ Kỵ Sĩ hợp tác với thế hệ ảo thuật mới trong một phân cảnh của phim "Now you see me 3". Ảnh: Hoyts

Cấu trúc câu chuyện giữ được cách sắp xếp của các phần trước. Mỗi màn lật kèo được dàn dựng như tiết mục trên sân khấu, sau đó phim đi vào giải thích từng lớp. Điểm mới là đường dây tội phạm gắn chặt với dữ liệu, hệ thống giám sát, tài khoản tiền số. Nhóm ảo thuật gia cũ quen dùng thủ thuật truyền thống còn lớp trẻ lại thao tác trên màn hình.

Sự va chạm đó tạo nên mâu thuẫn vừa đủ căng thẳng, đồng thời đặt ra câu hỏi: giữa thời buổi hình ảnh bị chỉnh sửa liên tục, người xem còn tin được điều gì mình đang nhìn.

Đạo diễn Ruben Fleischer sử dụng các màn ảo thuật để phản ánh vấn đề thời sự: làm sao phân biệt thực hư khi công nghệ có thể làm giả mọi thứ? The Horsemen, những bậc thầy đánh lạc hướng, nay phải đối mặt với kẻ thù có khả năng đánh lừa cả thế giới bằng thuật toán. Đây là nét mới của phim so với các phần trước, vốn chỉ xoay quanh màn so tài giữa giới ảo thuật và giới chức trách

Theo The Hollywood Reporter, kịch bản kết hợp khá rõ ràng giữa công nghệ hiện đại và các màn ảo thuật quen thuộc trên sân khấu. Ở khâu hình ảnh, kỹ xảo là điểm nổi trội. Những màn trình diễn sân khấu lớn kết hợp công nghệ thực tế ảo mang lại hiệu ứng thị giác. Đoạn cao trào khi nhóm Kỵ Sĩ thực hiện cú lừa cùng lúc trên năm châu lục được giới chuyên môn đánh giá cao về tính sáng tạo. Kỹ thuật quay nhanh, chuyển cảnh dứt khoát giúp duy trì nhịp độ gay cấn, phù hợp với phong cách đặc trưng của thương hiệu này.

Hình ảnh Rosamund Pike trong một phân cảnh của "Now you see me 3". Ảnh: Hoyts

Phần âm thanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bầu không khí bí ẩn, dồn dập. Nhạc nền do Brian Tyler đảm nhiệm giữ nguyên chất liệu điện tử và giao hưởng, nhưng bổ sung thêm các âm thanh kỹ thuật số, gợi cảm giác về một cuộc chiến công nghệ. Hiệu ứng tiếng động trong các pha hành động được xử lý tinh tế, làm nổi bật vẻ kỳ ảo của từng cú lừa.

Về diễn xuất, Jesse Eisenberg tiếp tục thể hiện phong thái nhanh nhẹn, tự tin của Jesse Eisenberg. Dẫu vậy, theo Variety, vai diễn của Woody Harrelson (Merritt) mới là điểm sáng khi nhân vật phải đối diện với quá khứ và những rạn nứt trong gia đình. Việc bổ sung các gương mặt, tiêu biểu là vai The Ghost, mang đến màu sắc mới, tạo thế cân bằng cần thiết trong mối quan hệ giữa các tuyến nhân vật.

Jesse Eisenberg trong một phân cảnh của "Now you see me 3". Ảnh: Hoyts

Theo thống kê từ Box Office Mojo, phần đầu Now You See Me (2013) thu 351,7 triệu USD toàn cầu trên kinh phí 75 triệu USD. Phần ba Now You See Me: Now You Don’t mở màn với 21,3 triệu USD tại Bắc Mỹ, khoảng 75,5 triệu USD toàn cầu và sau vài tuần đạt xấp xỉ 200 triệu USD, cho thấy loạt phim vẫn giữ được lượng khán giả ổn định.

Collider nhận định dù thay đổi nhiều về bối cảnh số hóa, bộ phim vẫn giữ vững tinh thần chất phô diễn và giải trí của ảo thuật. Dự án là lựa chọn phù hợp cho cả người hâm mộ cũ lẫn khán giả mới, những ai yêu thích yếu tố trinh thám, hành động.

Tuy nhiên, kịch bản bị ôm đồm khi cố gắng trộn nhiều lớp như công nghệ, tâm lý học, ảo thuật và tội phạm, khiến một số nút thắt bị tháo gỡ vội, thiếu thuyết phục về kỹ năng thực tế của nhóm Kỵ Sĩ. Câu chuyện vì thế rối rắm hơn, làm mất đi sự đơn giản, mạch lạc vốn là điểm mạnh của hai phần đầu.

Nhìn chung, tác phẩm kết hợp các trường đoạn hành động với vài gợi ý về vấn đề thông tin và công nghệ, dù phần kết nối các nút thắt vẫn còn chỗ chênh, chưa thật liền mạch. Cái kết mở giúp đào sâu hơn vào tổ chức The Eye và hành trình của nhóm ảo thuật gia thế hệ mới, nếu các phần tiếp theo được triển khai.

Trần Cường