'Nơi giấc mơ tìm về' - phim về mâu thuẫn thế hệ

Gia An phóng túng, ham chơi nhưng bị bà nội bắt tiếp quản công ty ở tuổi 27, trong phim "Nơi giấc mơ tìm về".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer phim 'Nơi giấc mơ tìm về' Trailer phim "Nơi giấc mơ tìm về", phát sóng từ ngày 22/5, từ thứ hai đến thứ sáu. Video: VFC

Series xoay quanh Gia An (do Lãnh Thanh đóng) - công tử nhà giàu bị bà nội ép vào khuôn khổ. Sau thời gian du học, An bị bà gọi về nước gánh vác công ty nhưng cậu tìm mọi cách né tránh việc nối nghiệp. Để giám sát, bà cử Phương (Việt Hoa) trợ giúp trong quá trình bàn giao công việc. An cho rằng bà độc đoán, không tôn trọng lựa chọn của mình nên thường tỏ ra vô trách nhiệm, lỡ hẹn với khách hàng, làm đổ bể nhiều dự án quan trọng. Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt trong suy nghĩ và nhiều hiểu lầm khiến tình cảm của hai bà cháu rạn nứt, tưởng chừng không thể hàn gắn.

Thế nhưng trong quá trình làm việc ở công ty, An phần nào hiểu những vất vả, khó khăn bà anh một mình gánh vác sau khi ông nội qua đời. Từ thái độ đối phó tiêu cực, nhân vật dần cảm thấy thích thú công việc, đồng thời chứng tỏ năng lực, đưa công ty trở lại quỹ đạo phát triển.

Nghệ sĩ Lê Khanh đóng bà Lan trong phim. Ảnh: VFC

Phim còn gửi gắm thông điệp về nỗi cô đơn của người lớn tuổi, qua câu chuyện của bà Lan. Chồng mất sớm, bà vùi đầu vào sự nghiệp, không có con cháu kề bên. Khi tham gia nhiều hơn vào quá trình điều hành viện dưỡng lão mà mình giữ cổ phần, bà nhận ra và chấp nhận thực tế mình đang già đi và nên có cuộc sống thảnh thơi, đúng với tuổi tác. Bà tìm được những người bạn tâm giao chia sẻ vui buồn, khó khăn, đồng thời giúp giám đốc giữ lại được viện dưỡng lão.

Việt Hoa (vai Phương) bên Lãnh Thanh (vai An). Ảnh: VFC

Tưởng chừng mọi việc diễn ra êm ả thì An vô tình phát hiện bà Lan không phải bà ruột, thậm chí còn liên quan đến cái chết của bố mẹ anh. Bà Lan không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng, khiến An mắc kẹt giữa sự thù hận và ơn huệ với bà.

Nghệ sĩ Lê Khanh hóa thân vai doanh nhân điềm tĩnh, lý trí. Với những cảnh bà Lan cô đơn, bất lực khi mâu thuẫn với cháu trai, nhân vật khơi gợi sự đồng cảm của khán giả. Qua bốn tập đầu, Lãnh Thanh thể hiện hình ảnh ngông cuồng, bất cần của cậu trai nhà giàu. Do chưa có nhiều kinh nghiệm đóng phim truyền hình, anh lộ khuyết điểm thoại cứng trong một số phân cảnh. Bù lại, các nhân vật phụ như Phương (trợ lý bà Lan, Việt Hoa đóng), ông Kình (Đỗ Kỷ), Thục Anh (Lan Chi) có màu sắc riêng, sống động. Nhiều khán giả dự đoán từ mối quan hệ "oan gia", An và Phương sẽ dần chuyển từ ghét thành yêu.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết anh khai thác nhiều tình huống quen thuộc, gần với cuộc sống gia đình, nhằm truyền tải thông điệp về sự mâu thuẫn thế hệ, cách những người thân cảm thông và thấu hiểu nhau. "Lòng chân thành là điều giúp mỗi người vượt qua hiểu lầm, thù hận, để nhận ra trong cuộc đời này, tình thương yêu là quan trọng, gắn kết con người hơn cả tình máu mủ ruột thịt", đạo diễn nói.

Hà Thu