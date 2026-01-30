'Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng' - hoạt hình về khủng hoảng hiện sinh

Phim hoạt hình "Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" kể câu chuyện áp lực mưu sinh, cảm giác chông chênh khi trưởng thành.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng' Trailer "Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng", công chiếu trong nước ngày 23/1. Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi. Theo Box Office Vietnam, dự án đạt gần 12 tỷ đồng sau một tuần công chiếu. Video: Lotte Entertainment

Ra mắt lần đầu tháng 8/2025 ở Trung Quốc, tác phẩm thu gần hai tỷ nhân dân tệ (gần 7,5 nghìn tỷ đồng), là phim hoạt hình 2D có doanh thu cao nhất trong lịch sử phòng vé Trung Quốc. Giữa tháng 1, bộ phim tiếp tục được khán giả Việt Nam đón nhận khi ra rạp trong nước.

Nội dung theo chân bốn yêu quái gồm lợn rừng, cóc, chồn và khỉ đột rời núi Lãng Lãng, giả danh thầy trò Đường Tăng để tới Tây Thiên cầu xin Phật Tổ sự bất tử và quyền lực. Trên chặng đường đó, họ đứng trước lựa chọn giữa việc chấp nhận thực tế hay theo đuổi lý tưởng cá nhân.

Tác phẩm sử dụng bối cảnh thế giới yêu quái để phản ánh đời sống con người. Nửa đầu phim mang đến tiếng cười vui khi bốn tiểu yêu quái loay hoay tập hợp thành viên, phân vai để bắt chước hình tượng thầy trò Đường Tăng. Về sau, phim mượn những kiếp nạn để làm nổi bật lòng dũng cảm, sự tự tin khi đứng trước ngã rẽ.

Theo Sohu, dù mượn bối cảnh và tinh thần từ Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, đạo diễn kiêm đồng biên kịch Vu Thủy cho biết bộ phim giữ lại những hình tượng cốt lõi của nguyên tác nhưng hướng tới những vấn đề gần gũi hiện nay. Bốn nhân vật không có năng lực vượt trội, không xuất thân cao quý mà chỉ là những cá thể nhỏ bé trong thế giới rộng lớn. Từ góc nhìn đó, bộ phim đặt câu hỏi: làm thế nào để sống đúng với con người thật trong môi trường nhiều áp lực?

Bốn nhân vật chính trong phim "Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng". Ảnh: Shanghai Animation Film Studio

Những bế tắc của con người phản chiếu qua từng nhân vật. Tiểu yêu lợn nhiều lần lỡ hẹn với con đường quan lộ do không có quan hệ. Tiểu yêu cóc liên tục than phiền về Lãng Lãng Sơn nhưng vẫn chần chừ rời đi. Chú chồn học cách im lặng để tồn tại giữa tập thể, còn khỉ đột vốn hướng nội lại bị đẩy lên vị trí trung tâm. Theo NF News, hình ảnh những sinh vật nhỏ bé, ở tầng thấp trong trật tự yêu giới ẩn dụ cho thân phận vô danh, áp lực hòa nhập với xã hội. Cách tiếp cận này chạm đến những vấn đề quen thuộc của người trẻ, nhất là những ai đang loay hoay giữa mong muốn ổn định và sống với đam mê.

Họ không còn đặt nặng việc được đại vương công nhận hay quay về Lãng Lãng Sơn mà từng bước thoát khỏi nỗi sợ bị người khác đánh giá. Giá trị ấy truyền tải theo hướng tiết chế, không bi kịch hóa, hiện lên qua chi tiết dân làng cảm ơn họ, sự đoàn kết giữa các đồng đội, hay lựa chọn từ bỏ mong muốn trường sinh. Dù không đạt được mục tiêu trở thành thần tiên, câu chuyện khẳng định giá trị mỗi người nằm ở việc dám bước ra khỏi vùng an toàn hơn là ở kết quả đạt được.

Tác phẩm dành chỗ cho những phân đoạn về tình cảm gia đình, tiêu biểu là cảnh tiểu yêu lợn trở về thăm nhà. Lời dặn "uống nhiều nước" của người mẹ tạo nên cảm giác an ủi, cho thấy giữa áp lực mưu sinh, tình thân vẫn là điểm tựa quan trọng.

Bên cạnh câu chuyện, dự án gây chú ý về mặt hình ảnh, với phong cách thủy mặc kết hợp hoạt hình 2D. Theo NF News, quá trình sản xuất kéo dài bốn năm với khoảng 600 nhân sự, tạo nên hơn 1.800 khuôn hình, chia thành 2.000 phân cảnh. Xuất thân từ Sơn Tây, đạo diễn Vu Thủy đưa vào phim nhiều dấu ấn kiến trúc của vùng đất này như chùa Sương Đồng, chùa Sương Quang, chùa Quang Sinh. Hình tượng các vị La Hán dựa trên 18 pho tượng tại chùa Trùng Khánh và chùa Trang Lâm.

Hình ảnh núi non mờ trong sương và những lớp mây mang cảm giác thơ mộng. Trên bối cảnh đó, các nhân vật mang đường nét giản dị của nét vẽ tay. Phong cách thiết kế mộc mạc, thiên về sự tối giản, qua đó nhấn mạnh thân phận nhỏ bé của các tiểu yêu.

Bên cạnh thành công thương mại, bộ phim nhận phản hồi tích cực từ khán giả và giới chuyên môn, đạt 8,5/10 điểm trên trang phim ảnh Douban với gần 600.000 lượt đánh giá. Forbes China nhận xét các nhân vật không đại diện cho sức mạnh siêu nhiên mà cho thấy những băn khoăn, mong muốn rất đời thường. "Nhờ cách khắc họa những thân phận nhỏ bé, bộ phim đã chiếm trọn tình cảm của hàng triệu khán giả", trang này viết.

Nhiều cây bút so sánh bộ phim với Na Tra, cho rằng cả hai tác phẩm đều có khả năng tiếp cận khán giả ở mọi độ tuổi. Trẻ em cảm nhận được sự vui nhộn, còn người lớn có dịp suy ngẫm ý nghĩa bộ phim. Na Tra thiên về tinh thần bùng nổ, xây dựng hình tượng anh hùng với năng lực phi thường, còn Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng tập trung vào giằng co nội tâm và mong muốn rất đời thường, qua đó mang đến sắc thái gần gũi.

Nhạc phim 'Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng' Nhạc phim "Nặng như bụi trần", do Hoàng Tử Hoằng Phàm thể hiện, trong "Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng". Video: YouTube MUSICALARS/Shanghai Film Group

Ở đoạn kết, bốn tiểu yêu chưa kịp giới thiệu tên đã bị trả về nguyên hình. Vu Thủy cho biết ông cố ý không đặt tên cho họ, bởi họ đại diện cho những người vô danh, như tên phim tiếng Anh Nobody.

Đạo diễn không tô hồng cái kết, nhấn mạnh sống hết mình không đồng nghĩa với việc có thể thay đổi trật tự sẵn có. Tuy vậy, hành trình của bốn tiểu yêu không trở nên vô nghĩa. Họ dám lựa chọn, dám đi đến cùng, và tình bạn trở thành món quà quý giá nhất.

Trên NF News, đạo diễn Vu Thủy và giám đốc nghệ thuật Trần Liêu Vũ cho rằng sự phát triển của hoạt hình Trung Quốc là công sức làm việc của hàng nghìn người trong thời gian dài. Thành công của Na Tra hay Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng giúp lĩnh vực được nhìn nhận một cách nghiêm túc, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao về cách kể chuyện lẫn hình thức thể hiện. Dù đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, thể loại này tạo không gian sáng tạo, nơi trí tưởng tượng và tư duy nghệ thuật của con người giữ vai trò trung tâm, kể cả khi công nghệ và AI ngày càng phát triển.

Quế Chi