'Mồi quỷ dữ' - nỗi ám ảnh từ tội lỗi quá khứ

Trong "Mồi quỷ dữ" - phim kinh dị mùa Halloween, tu sĩ Ann (Jacqueline Byers) dằn vặt vì từng cho đi người con cô sinh lúc 16 tuổi.

* Bài tiết lộ một phần nội dung phim

Trailer 'Mồi quỷ dữ' Trailer "Mồi quỷ dữ". Video: CGV

Mồi quỷ dữ (Prey for the devil) là một trong những tác phẩm góp mặt vào đường đua phim Halloween năm nay. Dự án đánh dấu sự trở lại của Daniel Stamm - đạo diễn chuyên về dòng kinh dị, từng thực hiện các phim The last exorcism (2010), 13 sins (2014)...

Tu sĩ Ann (Jacqueline Byers) có khả năng ngoại cảm, xuất phát từ tuổi thơ bất hạnh. Cô được học tại một trường công giáo - nơi chăm sóc những người bị ám. Tại đây, Ann tham gia lớp đào tạo về trừ tà, đối mặt thế lực đang âm mưu chiếm đoạt linh hồn một nạn nhân nhỏ tuổi tên Natalie. Quá trình Ann chiến đấu với quỷ dữ, những bí mật đen tối từ quá khứ được lật mở, trong đó có ký ức về mẹ cô. Lúc này, Ann mới nhận ra ai là nạn nhân thật sự.

Cảnh nạn nhân bò ngược lên tường gợi nhớ nhiều phim cùng thể loại. Ảnh: Noori Pictures

Kịch bản bước đầu tạo dựng được không khí rùng rợn nhờ áp dụng những môtíp của dòng phim trừ tà (exorcism). Nhiều tình tiết trong phim gợi liên tưởng đến tác phẩm kinh điển The exorcist (1973), như các cha xứ dùng thánh giá trục xuất quỷ dữ, nạn nhân bò trên tường... Đạo diễn không chú trọng vào hình thức hù dọa đột ngột. Thay vào đó, ông xây dựng nỗi sợ thiên về thể xác (body horror) để tạo ám ảnh cho người xem, chẳng hạn cảnh một nhân vật kéo sợi tóc ra khỏi mắt.

Diễn xuất của nữ chính Jacqueline Byers dừng ở mức tròn vai. Đầu phim, cô chiếm cảm tình người xem với các phân cảnh Ann tâm sự, san sẻ cùng nạn nhân. Đối diện với cái ác, cô hoang mang rồi vượt qua sợ hãi nhờ đồng cảm bi kịch của các nạn nhân. Qua diễn tiến tâm lý của nhân vật, phim lồng thông điệp về nữ quyền. Nhờ ham học hỏi, Ann trở thành phụ nữ đầu tiên được tham gia lớp trừ tà, người duy nhất ngồi cùng các cha xứ tập sự. Không áp dụng những phương thức cứng nhắc, cô dùng sức mạnh của tình thương, đánh thức tính người, ý chí của nạn nhân. Dù vậy, có lúc cô gặp thất bại và phải trả giá.

Quỷ dữ trong phim là hình ảnh ẩn dụ về những ám ảnh tội lỗi bên trong mỗi người. Mỗi nhân vật đều có những góc tối, ẩn ức không được ai san sẻ. Khi bi kịch lên đến đỉnh điểm, họ mất kiểm soát, trở thành nạn nhân bị lợi dụng. Nữ tu sĩ Ann vốn giấu kín nỗi đau mang thai năm 16 tuổi. Không muốn làm mẹ đơn thân, cô cho đi con gái. Nhiều năm sau, nỗi day dứt vẫn đeo bám cô và trở thành mục tiêu của các thế lực hắc ám.

Ann (Jacqueline Byers) học cách tha thứ cho bản thân, dùng sức mạnh tình thương khắc chế thế lực hắc ám. Ảnh: Noori Pictures

Tác phẩm ghi điểm nhờ khâu hóa trang, kỹ xảo. Ác quỷ không có diện mạo thực sự, chỉ xuất hiện qua hình dạng của các nạn nhân bị ám. Âm thanh cũng làm dấy lên nỗi sợ, như cảnh cánh quạt trần xoay. Giai điệu của bài hát ru trong phim được phối thành nhiều phiên bản, lúc êm đềm, da diết, khi lạnh lẽo.

Điểm trừ chính của phim nằm ở phần kịch bản dài dòng. Tác phẩm mất khoảng một phần ba thời lượng đầu để xây dựng không khí nơi học viện đào tạo linh mục. Một số câu chuyện chưa được khai thác đúng mực, chẳng hạn cái chết của người mẹ nhân vật chính.



Nút thắt trong phim không khó đoán vì nhiều tình tiết được gợi mở từ đầu tác phẩm. Kết phim kém hấp dẫn khi thế lực đen tối dễ dàng bị chế ngự. Về tổng thể, kịch bản thiếu mạch cao trào khiến tác phẩm chưa gây ấn tượng như Smile - phim kinh dị cùng khai thác đề tài tâm lý ra rạp gần đây.

