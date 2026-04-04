'Marty Supreme' - sự tha hóa của nhà vô địch

"Marty Supreme" - nhận chín đề cử Oscar 2026 - tái hiện "giấc mơ Mỹ" của tay vợt bóng bàn, những sai lầm đằng sau vinh quang.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tác phẩm do Josh Safdie đạo diễn, lấy bối cảnh New York thập niên 1950. Nội dung xoay quanh Marty Mauser (Timothée Chalamet) - lấy cảm hứng từ vận động viên bóng bàn có thật tên Marty Reisman. Không cam chịu kiếp bán giày ở phố nghèo Lower East Side, Marty đặt cược tương lai vào tài đánh bóng bàn để đổi đời.

Quá trình vươn tới chức vô địch giải British Open của Marty phản chiếu sự biến đổi trong con người anh. Trên bàn đấu, anh chứng tỏ tài năng điêu luyện, nhưng ở đời thực, Marty trượt dài về đạo đức. Ám ảnh về thành công khiến anh trở nên tàn nhẫn, đánh mất sự đồng cảm với người khác. Càng tiến gần đến đỉnh cao, Marty càng bộc lộ rõ bản chất thực dụng. Tất cả mối quan hệ đều bị anh xem là quân cờ để thao túng, lợi dụng làm bước đệm thăng tiến.

Josh Safdie phát huy thế mạnh khai thác kiểu nhân vật ôm tham vọng lớn nhưng cực đoan, có tâm lý phức tạp. Qua lăng kính của đạo diễn, tác phẩm không đi theo môtíp phim thể thao truyền cảm hứng mà dùng câu chuyện để khắc họa mặt trái của sự nổi tiếng. Nỗ lực vươn lên của nhân vật trở thành bức tranh châm biếm về "giấc mơ Mỹ". Chiến thắng biến thành công cụ để nhân vật chính bất chấp thủ đoạn thỏa mãn lợi ích cá nhân.

Thoát khỏi hình tượng lãng tử ở các dự án trước, Timothée Chalamet "lột xác" với bộ ria mép và ngoại hình xuề xòa. Diễn viên phải duy trì nguồn năng lượng bùng nổ, nói thoại với tốc độ chóng mặt và thực hiện các pha đánh bóng cường độ mạnh. Anh bộc lộ sự giằng xé của Marty: một kẻ mang vỏ bọc tự tin, mưu mô nhưng nội tâm trống rỗng, cô độc.

Trang Guardian đánh giá: "Chalamet biến một kẻ đáng ghét thành nhân vật có sức hút kỳ lạ, khiến khán giả không thể rời mắt". Còn Awards Radar cho rằng vai diễn định hình sự nghiệp của tài tử, truyền tải sự kiêu ngạo của tuổi trẻ.

Gwyneth Paltrow - thủ vai Kay Stone - gây bất ngờ với lối diễn bộc lộ nét toan tính của một minh tinh màn bạc hết thời. Cô lột tả vẻ yếu đuối đan xen sự lọc lõi, khẳng định thực lực diễn xuất sau thời gian dài vắng bóng màn ảnh rộng. Odessa A'Zion trong vai Rachel thể hiện tính cách hoang dã, mưu mô, góp phần quan trọng vào xung đột của phim.

Thiết kế sản xuất tái hiện không khí New York thời xưa với tông màu nâu, vàng trầm và ánh sáng vàng vọt. Những góc phòng tập ẩm thấp, khu ổ chuột Lower East Side đối lập bối cảnh các câu lạc bộ bóng bàn sang trọng, phản ánh sự phân tầng xã hội. Kỹ thuật của nhà quay phim Darius Khondji làm tăng cảm giác căng thẳng. Những cú cận cảnh kết hợp không gian tối ở các câu lạc bộ dưới tầng hầm tạo cảm giác ngột ngạt về mặt thị giác.

Cộng hưởng phần hình ảnh là thiết kế âm thanh mang tính dồn ép. Tiếng quả bóng nhựa va đập liên hồi, còi xe inh ỏi và những lời cãi vã đan xen liên tục thúc đẩy nhịp phim. Nhà soạn nhạc Daniel Lopatin mang đến bản nhạc nền điện tử những năm 1980, bên cạnh các ca khúc của nhóm New Order và Tears for Fears.

Trang Slant Magazine cho rằng Marty Supreme tái hiện sức hấp dẫn của việc khao khát đổi đời ở Mỹ. Chuyên trang điện ảnh RogerEbert cho rằng kỹ năng chỉ đạo của Josh Safdie cùng màn trình diễn được đánh giá cao nhất trong sự nghiệp Timothée Chalamet làm nổi bật câu chuyện về niềm tin.

Tuy nhiên, thời lượng hai tiếng rưỡi của phim và tiết tấu dồn dập đôi lúc khiến người xem cảm thấy quá tải. Một số tuyến phụ chưa được khai thác sâu, tiêu biểu là nhân vật người mẹ do Fran Drescher thủ vai, khiến câu chuyện thiếu sự đa chiều.

Với mức kinh phí khoảng 70 triệu USD, doanh thu toàn cầu của phim hiện vượt 160 triệu USD, xô đổ kỷ lục của Everything Everywhere All At Once để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất của hãng phim độc lập A24.

Dù có khởi đầu thuận lợi với doanh thu cao, nhiều đề cử và chiến thắng tại Critics' Choice Awards, Quả Cầu Vàng, Marty Supreme lại "trắng tay" trong cuộc đua Oscar. Theo Gold Derby, tác phẩm bị chững lại trên đường đua do phát ngôn gây tranh cãi của Timothée Chalamet về ballet và opera, đồng thời có chiến dịch quảng bá thiếu nhất quán.

Trà Minh