Tuổi thanh xuân trong 'Chuyện tình tóc rối'

Nữ sinh Park Se Ri tìm cách duỗi thẳng mái tóc xoăn để gây ấn tượng với chàng trai cùng trường, trong "Chuyện tình tóc rối".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer "Chuyện tình tóc rối" (Love Untangled), lên sóng Netflix hôm 29/8.

Phim do Sun Nam Koong đạo diễn, lấy bối cảnh năm 1998 tại thành phố biển Busan (Hàn Quốc). Park Se Ri (Shin Eun Soo), luôn cảm thấy tự ti vì mái tóc xoăn tự nhiên. Cô tin chỉ khi ngoại hình thay đổi mới có thể dũng cảm tỏ tình với Kim Hyun (Cha Woo Min). Nhưng mọi thứ bất ngờ rẽ hướng khi Han Yun Seok (Gong Myung), lớn hơn cô một tuổi, nhập học.

Từ những phân đoạn đầu, biên kịch cho thấy nỗi ám ảnh về mái tóc của Se Ri. Ngoại hình đôi lúc trở thành gánh nặng tâm lý, khiến cô khó kiểm soát, đồng thời là ẩn dụ cho những bất an và áp lực. Mong muốn thay đổi diện mạo kéo cô cùng nhóm bạn vào những kế hoạch "cải tạo" mái tóc. Trong quá trình ấy, tình bạn, tình yêu và nỗi sợ bị người mình thích từ chối gợi lên hồi ức tuổi học trò.

Ngoài nhóm bạn, sát cánh Se Ri là Yun Seok, cậu học sinh từ Seoul chuyển đến Busan sau khi bỏ cuộc thi tuyển sinh đại học. Ban đầu, cậu quan sát cô với vẻ thờ ơ rồi rung động trước sự chân thành. Yun Seok trân trọng con người thật của Se Ri, gấp hàng nghìn trứng hạc, tham gia kỳ thi thử để tạo cơ hội cho cô tỏ tình với Kim Hyun, thậm chí chấp nhận trở thành "cái cớ" để cô được làm tóc miễn phí.

Bên cạnh việc tái hiện tuổi học trò, tác phẩm gửi thông điệp về tình yêu bản thân. Se Ri không chỉ tìm cách chinh phục Kim Hyun mà quan trọng hơn, cô biết đối diện và trân trọng chính mình. Bộ phim nhắn nhủ: sự khác biệt của mỗi người giúp họ tạo nên bản sắc. Khi học cách chấp nhận điều đó, con người mới có thể yêu và được yêu một cách trọn vẹn.

Các phân đoạn của Shin Eun Soo và Gong Myung trong "Chuyện tình tóc rối".

Màn thể hiện của dàn diễn viên trẻ là điểm cộng lớn. Shin Eun Soo thể hiện sự pha trộn giữa nét hồn nhiên và chiều sâu tâm lý qua biểu cảm gương mặt. Theo JoongAng Daily, phương ngữ Busan của cô trở thành nét duyên, khiến nhân vật Park Se Ri gần gũi và đáng mến. Gong Myung, quen thuộc với hình ảnh gai góc trong Killing Romance hay Please Quit Drinking, lại cuốn hút khi hóa thân nam sinh. Qua lối diễn của anh, nhân vật hiện lên là người điềm đạm, cố gắng hòa nhập nhóm bạn.

Các nhân vật phụ góp phần làm nên bức tranh đời sống nhiều màu sắc. Nhóm bạn thân, gia đình Se Ri hay mẹ Yun Seok có nhiều phân đoạn hài hước lẫn xúc động. Màn cameo của Gong Yoo và Jung Yu Mi trong vai cặp vợ chồng cũng là điểm nhấn, mang lại tình tiết bất ngờ.

Phim gợi không khí hoài niệm Busan cuối thập niên 1990. Không có điện thoại thông minh hay mạng xã hội, mọi kết nối được lưu giữ qua máy nhắn tin, điện thoại công cộng. Những chuyến dã ngoại là lúc các học sinh được gần nhau hơn, tạo ra kỷ niệm đẹp. Âm nhạc cũng góp phần khắc họa bối cảnh. Các ca khúc như I'm Your Girl (S.E.S) hay Inside the Bus (Ja Ja) trở thành giai điệu gắn liền những buổi lửa trại, chuyến đi ngoại khóa.

Trang Nate đánh giá đạo diễn Sun Nam Koong cho thấy khả năng dung hòa yếu tố nghệ thuật với tính giải trí của dòng phim tuổi teen. Cô dành nhiều thời lượng miêu tả sự chuẩn bị, trăn trở lẫn kiên quyết khi bày tỏ lời yêu. Tuy vậy, phim có cái kết dễ đoán, khiến khán giả thấy cảm xúc chưa trọn vẹn. Mô-típ hoài niệm trong phim đi theo công thức quen thuộc của Reply 1997 hay You Are the Apple of My Eye.

