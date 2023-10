'Love at First Sight' - tình yêu qua góc nhìn xác suất thống kê

Hadley và Oliver thuộc 8% các cặp tình nhân gặp được nhau vì lỡ chuyến bay, trong "Love at First Sight".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Phim dựa trên tiểu thuyết The Statistical Probability of Love at First Sight do Vanessa Caswill đạo diễn, xoay quanh mối tình của Hadley (Haley Lu Richardson) và Oliver (Ben Hardy). Khi Hadley trễ chuyến bay, cô vô tình gặp Oliver và được anh cho mượn sạc điện thoại. Trong thời gian ở sân bay và ngồi cạnh nhau trên máy bay, cả hai nảy sinh tình cảm. Sau khi hạ cánh, điện thoại Hadley hết pin khiến cô chưa kịp lưu số điện thoại Oliver vừa cho và lạc mất anh.

Trailer 'Love at First Sight' Trailer "Love at First Sight". Video: Netflix

Khai thác thể loại rom-com (hài lãng mạn), Love at First Sights mang đến góc nhìn thú vị khi có lối kể sử dụng xác suất thống kê. Kịch bản kết hợp hai yếu tố có tính chất đối lập - bay bổng và chính xác - để dẫn dắt khán giả vào câu chuyện.

Phim mở đầu bằng câu nói: "Ngày 20/12 là ngày tệ nhất năm để bay ở sân bay quốc tế John F. Kennedy. Hơn 193 nghìn hành khách đến và đi vào ngày hôm đó gây chậm trễ việc làm thủ tục trung bình 23 phút, thời gian chờ đợi cao điểm 117 phút ở cổng an ninh. Trong tất cả hành khách gặp bất tiện ở ngày này, chỉ có câu chuyện của một người là quan trọng vì cô ấy tới trễ", sau đó giới thiệu thông tin về Hadley. Cách bắt đầu giúp người xem nhanh chóng nắm bắt nội dung và chú ý vào nhân vật.

Oliver (trái) và Hadley rung động từ lần đầu gặp trong "Love at First Sight". Ảnh: Netflix

Trong 91 phút, các tình tiết có nhịp độ nhanh, mối quan hệ giữa Hadley và Oliver được xây dựng nhẹ nhàng, phát triển từ những mẩu chuyện về cuộc sống thường ngày cho tới tâm sự điều thầm kín. Phim tăng kịch tính khi cả hai vô tình lạc mất nhau, từ đó kể song song cuộc đời của mỗi người và tuyến truyện tình cảm.

Qua câu chuyện của Hadley và Oliver với gia đình, tác phẩm nhắn nhủ người xem phải đối diện với nỗi đau thay vì trốn tránh, sẵn sàng sống thật với cảm xúc. Trước khi sang Anh, Hadley nghĩ rằng bố không còn trân trọng cô vì nay ông có vợ mới. Chỉ tới lúc gặp khó khăn, Hadley mới nhận ra bố vẫn yêu thương mình và nói ra những điều cô nghĩ. Với Oliver, anh luôn cố tỏ ra ổn trước việc mẹ mắc ung thư. Bằng cách áp dụng xác suất thống kê trong mọi việc, Oliver ngó lơ những cảm xúc thật của bản thân. Nhờ Hadley truyền động lực, anh quyết định giãi bày nỗi đau với mẹ.

Kết thúc tạo dư âm khi vừa khép lại cũng như mở ra chương đầu của mối tình. Oliver nói với Hadley khi trao nhau nụ hôn đầu: "Em có biết một trên 50 mối quan hệ nảy nở từ sân bay không? Khoảng 8% các đôi gặp nhau vì lỡ chuyến bay". Sau đó, người dẫn chuyện thống kê: "Trọn đời chung sống, Hadley và Oliver sẽ hôn nhau 12.872 lần, kết hôn 58 năm, cãi nhau 1.462 lần và ân ái 5.787 lần. Hadley sẽ nắm tay Oliver khi bà Tessa (mẹ Oliver) trút hơi thở cuối cùng. Oliver sẽ nắm tay Hadley khi cô trút hơi thở cuối. Cả hai sẽ nắm tay con gái vào ngày cô bé chào đời. Tất cả đã không thể xảy ra nếu không nhờ một chuyến bay bị lỡ, một chiếc dây an toàn hỏng và quyết định yêu thương nhau mỗi ngày".

Haley Lu Richardson và Ben Hardy có tương tác ăn ý trong phim. Ảnh: Netflix

Màn thể hiện của Haley Lu Richardson và Ben Hardy là điểm sáng. Dù không có ngoại hình chải chuốt, cả hai hút khán giả nhờ lối diễn xuất duyên dáng, góp phần tạo nên sự chân thật. Các nhân vật phụ nhập vai tròn trịa.

Love at First Sight hiện nhận đánh giá tích cực với 76% của giới chuyên môn và 80% của khán giả trên Rotten Tomatoes. Cây bút Kristen Maldonado của Pop Culture Planet nói: "Bộ phim chứa niềm vui đầy bất ngờ, sự ngọt ngào, lành mạnh, yếu tố xác suất thống kê và một chút nét đặc trưng trong các tác phẩm của Shakespeare".

Thanh Giang