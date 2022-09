Chuyến tàu đưa Yunko và Haruna tới nhà ga Kisaragi - địa điểm không hề tồn tại, mở ra hành trình nguy hiểm ở thế giới khác.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

‘Kisaragi: Nhà ga nuốt chửng’ - truyền thuyết đô thị bí ẩn tại Nhật Bản Trailer "Kisaragi: Nhà ga nuốt chửng". Phim khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 9/9. Video: Galaxy Studio

Tại Nhật Bản, các truyền thuyết đô thị bí ẩn, ghê rợn được lưu truyền rộng rãi trong cuộc sống. Trong đó, câu chuyện về nhà ga Kisaragi được bàn tán nhiều suốt 20 năm qua, trở thành nguồn cảm hứng cho đạo diễn Jiro Nagae tạo nên tác phẩm kinh dị Kisaragi: Nhà ga nuốt chửng.

Câu chuyện gốc kể rằng năm 2004, một tài khoản tên Hasumi đăng bài tìm sự trợ giúp trên diễn đàn 2Chan. Theo bài đăng, trên chuyến tàu về nhà, cô vô tình được đưa tới ga Kisaragi - không tồn tại ở Nhật Bản. Khi ấy, cô là người duy nhất có mặt trên toa tàu. Hàng loạt sự việc kỳ quái đã xảy ra với Hasumi. Sau bài đăng cuối cùng, Hasumi biến mất và không bao giờ xuất hiện trở lại. Đạo diễn Jiro Nagae không lấy toàn bộ nội dung gốc. Thay vào đó, ông đặt câu chuyện vào bối cảnh bảy năm sau khi Hasumi đã tìm được cách trở về.

Phim theo chân nữ chính Haruna Tsunematsu (Yuri Tsunematsu) đang học nghiên cứu chuyên ngành văn hóa dân gian tại đại học. Cô quyết định lựa chọn truyền thuyết đô thị nổi tiếng làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Trong quá trình thu thập thông tin, Haruna tìm đến và nói chuyện với Junko Hayama (Eriko Sato) - người được đồn đại là cô gái Hasumi. Yunko kể cho Haruna về những gì đã trải qua. Ngoài Yunko, năm người nữa bao gồm Asuka Miyazaki (Miyu Honda), Shota Kishi (Rui Kihara), Miki Matsui (Riko), Daisuke Iida (Raiga Terasaka) và Takashi Hanamura (Tateto Serizawa) đều ở trên chuyến tàu tới thế giới khác.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Junko, Haruna quyết định thực hiện hành trình nguy hiểm với mong muốn đặt chân tới nhà ga Kisaragi - nơi mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu. Tại đây, Haruna và những người khác cần tìm cách sinh tồn để sống sót trở về thế giới thật.

Cuộc gặp gỡ giữa Haruna (trái) và Junko. Ảnh: Kisaragi Movie

Nửa đầu phim mang đến cho khán giả trải nghiệm chân thực. Khi Junko kể lại câu chuyện của cô, người xem được đặt vào góc nhìn thứ nhất. Phương pháp này xuất hiện trong các phim kinh dị Found Footage (giả tài liệu) gây tiếng vang như As Above, So Below (2014) hay Incantation (2022). Nhà làm phim giúp người xem có thể "sống" cùng nhân vật, trải qua hành trình đầy thử thách và ghê rợn. Khi ấy, những cảm xúc sợ hãi hay lo lắng được khuyếch đại, tạo nên không khí bức bối, căng thẳng.

Nhân vật Asuka (Miyu Honda) qua góc nhìn thứ nhất của Junko (Eriko Sato). Ảnh: Kisaragi Movie

Từng phân đoạn và lời thoại của các nhân vật đều mang tới cảm giác nguy hiểm, ngột ngạt bởi chuyện tồi tệ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Những màn jumpscare (tình huống gây bất ngờ, giật mình) kết hợp âm thanh rùng rợn mang đến hiệu quả hù dọa thành công. Tông màu xám lạnh được sử dụng càng góp phần tạo nên bầu không khí bí ẩn.

Dù còn những hạn chế về hình ảnh, kịch bản của nửa đầu phim đã được phát triển và xây dựng tốt. Cách dẫn dắt tạo cảm giác tò mò, hồi hộp cho khán giả khi theo dõi hành trình và số phận của các nhân vật.

Tuy nhiên, phần sau của Kisaragi: Nhà ga nuốt chửng không còn giữ được kịch tính. Câu chuyện lúc này xoay quanh việc Haruna đặt chân đến thế giới khác. Những phân đoạn với mục đích gây hù dọa khiến người xem thất vọng do phần hình ảnh và tạo hình trông giả, không được đầu tư kỹ lưỡng.

Đa số nhân vật không có chiều sâu. Dù vậy, nữ diễn viên Yuri Tsunematsu nhận nhiều lời khen bởi ngoại hình sáng. Cô thể hiện thành công hình tượng nhân vật chính Haruna Tsunematsu quyết đoán, gan dạ và thông minh. Đối với dàn diễn viên phụ, diễn xuất của họ theo hướng cường điệu, dễ tạo cảm giác "lố" nếu người xem không quen với lối thể hiện cảm xúc đặc trưng trong phim Nhật Bản. Một số hành động, lời nói của các nhân vật phụ mang tới cảm giác khiên cưỡng, gượng gạo.

Gần cuối phim, một plot twist xảy ra, tạo nên bất ngờ. Cái kết trung thành với văn hóa Nhật Bản bởi tinh thần của truyền thuyết đô thị - những bí ẩn không lời giải đáp - vẫn được giữ nguyên.

Với thời lượng 82 phút bao gồm cả phần after credit, phim là lựa chọn phù hợp cho những người muốn tìm kiếm một trải nghiệm điện ảnh giải trí hay tò mò về những câu chuyện rùng rợn.

Thanh Giang