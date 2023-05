'Kill Bok Soon' - khi sát thủ làm mẹ

Nữ sát thủ bất lực khi chứng kiến con gái nổi loạn, trong phim hành động "Kill Bok Soon".

Phim xoay quanh Gil Bok Soon (Jeon Do Yeon) - mẹ đơn thân làm sát thủ chuyên nghiệp cho tập đoàn MK. Ban ngày, cô bận nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con gái. Ban đêm, cô là sát thủ kinh nghiệm dày dặn, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 100%. Mọi chuyện thay đổi khi Bok Soon phát hiện con gái Jae Young có biểu hiện nổi loạn, cầm kéo đâm bạn. Cô quyết định nghỉ việc để tập trung chăm sóc con nhưng gặp rắc rối, rơi vào tình thế "giết hoặc bị giết".

Trailer "Kill Bok Soon" Trailer "Kill Bok Soon". Video: Netflix

Tựa đề Kill Bok Soon là cách chơi chữ dựa theo tên nữ chính Gil Bok Soon, từ "kill" (giết) thể hiện tính chất công việc của cô. Tác phẩm cũng có nhiều phân cảnh hành động bạo lực và đẫm máu. Mở đầu là phi vụ Bok Soon xử lý một người đàn ông Nhật Bản gốc Hàn, đấu tay đôi với thực tập sinh Young Ji. Sau đó là cảnh cô cùng các thành viên trong công ty tàn sát lẫn nhau hay màn đấu dao với Cha Min Kyu (Seol Kyung Gu). Ngoài tài năng võ thuật, Bok Soon ghi điểm ở khả năng phán đoán, phân tích đối thủ.

Phim lột tả được những khó khăn của bậc làm cha mẹ trong xã hội hiện đại. Họ vừa phải đối mặt với những áp lực bên ngoài, từ công việc, đồng nghiệp, vừa phải chăm sóc con cái. Đôi khi, khoảng cách thế hệ, thiếu giao tiếp, sẻ chia khiến họ không thể hiểu được con mình. Theo Koreatimes, cảnh Bok Soon bất lực thốt lên: "Giết người còn dễ hơn nuôi con", cho thấy rõ điều đó. Ngoài ra, tác phẩm cũng phản ánh thực trạng của xã hội Hàn Quốc hiện nay, đặc biệt là sự phân cấp giàu nghèo, "cá lớn nuốt cá bé".

Gil Bok Soon và con gái. Ảnh: Netflix

Diễn xuất của Jeon Do Yeon là điểm nhấn của phim. Lần đầu vào vai hành động, cô biến hóa đa dạng trong từng cảnh quay, được Koreatimes nhận xét là tắc kè hoa. Trước đối thủ, cô thể hiện sự lạnh lùng, tàn nhẫn qua cái nhếch mép, cử chỉ dứt khoát. Trước đồng nghiệp, cô cao ngạo nhưng cũng vui vẻ, hòa đồng. Bên cạnh con gái, Bok Soon thể hiện sự nhún nhường, lấy lòng. Vai diễn cũng trái ngược nhân vật Nam Haeng Sun - vận động viên bóng ném, mẹ đơn thân trong Khóa học yêu cấp tốc lên sóng hồi đầu năm.

Phim có nhiều cảnh hành động khó, êkíp lên kế hoạch cẩn trọng để tránh rủi ro. Trên Koreatimes, Jeon Do Yeon cho biết trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu trước khi bấm máy. Tuy nhiên, cô vẫn gặp tai nạn trong một cảnh quay, phải nhập viện, khiến êkíp dừng quay trong thời gian ngắn. "Chúng tôi luôn cố gắng tập cảnh đấu với đối thủ trước. Nhưng khi quay, thật sự đi sâu vào cảm xúc, những phân cảnh được biên đạo có thể hơi sai lệch. Đôi khi bạn sẽ bị thương", cô nói.

Trên SCMP, đạo diễn cho biết kịch bản dành riêng cho Jeon Do Yeon. Nhiều tình tiết được lấy cảm hứng từ việc anh quan sát diễn viên chơi cùng con gái ở nhà. "Tôi xem họ chơi bài, cờ bàn. Tôi chứng kiến hai mẹ con ở thời khắc vui vẻ nhất và cả khi họ có chút xung đột", đạo diễn nói. Jeon Do Yeon 50 tuổi, là một trong những diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc. Ảnh: Netflix Các diễn viên khác đóng tròn vai. Seol Kyung Gu khắc họa thành công nhân vật Min Kyu điềm tĩnh, lý trí nhưng cũng rất tàn bạo. Tác phẩm đánh dấu lần kết hợp thứ ba của anh cùng Jeon Do Yeon, sau I Wish I have a Wife (2001) và Birthday (2019). Hóa thân giám đốc tập đoàn Cha Min Hee, Esom ghi điểm nhờ khả năng biểu cảm bằng ánh mắt. Tác phẩm được giới phê bình chấm 77% điểm tích cực tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin, 81% "tươi" trên Rotten Tomatoes. Phim được đánh giá cao bởi kỹ thuật quay phim, chuyển cảnh. Guardian nhận xét đạo diễn xử lý các pha hành động tinh tế. Tuy nhiên, phim mắc một số điểm trừ ở tính logic của kịch bản, phần giữa dàn trải, lê thê.