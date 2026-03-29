'Hoppers' - thế giới qua lăng kính động vật

Cô bé Mabel đối mặt nhiều tình huống oái oăm khi dùng công nghệ chuyển ý thức vào robot hình dạng hải ly, trong phim "Hoppers".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tác phẩm mới của Pixar do Daniel Chong - người sáng tạo loạt phim We Bare Bears - đạo diễn. Nội dung xoay quanh Mabel Tanaka, cô gái 19 tuổi yêu động vật, kiên quyết chống lại những hành động đe dọa môi trường sống của chúng.

Cô vô tình tiếp cận công nghệ "hop" (nhảy), cho phép chuyển ý thức con người sang robot. Trong hình dạng một con hải ly - loài đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, Mabel làm quen các loài vật với sự tò mò và phấn khích.

Trailer "Hoppers", công chiếu trong nước ngày 13/3. Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi.

Hoppers khiến người xem suy ngẫm khi miêu tả sự khắc nghiệt của tự nhiên. Các loài vẫn chấp nhận quy luật sinh tồn: kẻ săn mồi phải săn, con mồi phải chấp nhận bị ăn thịt. Khi Mabel cố gắng can thiệp để ngăn chặn bạo lực giữa gấu và hải ly, cả hai đều phản đối, bởi với chúng đó là điều hiển nhiên. Tình huống này đặt ra sự đối lập giữa cách con người lý tưởng hóa và thực tế của thế giới hoang dã.

Êkíp làm rõ sự khác nhau giữa con người và động vật qua góc quay chủ quan (point of view), mô phỏng những gì nhân vật nhìn thấy. Ở góc nhìn của Mabel, đập nước của hải ly có cấu trúc đơn giản, cấu tạo từ đất và những khúc gỗ. Nhưng đối với chúng, không gian ấy là công trình được sắp xếp có tính toán để điều chỉnh dòng chảy.

Khác biệt của mỗi loài cũng thể hiện ở phân đoạn các con vật họp bàn đối phó con người. Chúng có ngôn ngữ chung nhưng tồn tại theo từng "vương quốc", như ếch, bướm hay rắn. Mabel tiếp cận vấn đề bằng lý lẽ của cô, thiên về lập luận và mục tiêu dài hạn, nhưng không phù hợp với cách loài vật suy nghĩ dựa trên bản năng sinh tồn.

Nhịp dựng nhanh, liên tục chuyển giữa các góc máy khiến cuộc đối thoại mang sự hài hước lẫn căng thẳng. Từ đây, bộ phim chuyển sang vấn đề cân bằng giữa việc phát triển và bảo tồn, đồng thời đặt câu hỏi: con người có thể hiểu và chung sống với muôn loài như thế nào?

Tạo hình nhân vật robot hải ly của Mabel (phải) và "vua của động vật có vú" George. Ảnh: Walt Disney Studios

Bộ phim gợi mở những vấn đề môi trường hay xã hội khó có thể giải quyết bằng đối đầu mà cần sự dung hòa giữa các bên. Dù mang thông điệp quen thuộc, tác phẩm thể hiện bằng nhịp điệu nhanh, nhiều tình tiết giải trí để tránh cảm giác giáo điều.

Dự án tiếp tục phát huy thế mạnh của Pixar về mặt hình ảnh với thiết kế bối cảnh và nhân vật sinh động. Không gian khu rừng được thể hiện với gam màu tươi sáng, phản ánh thời tiết bốn mùa. Các phân cảnh hành động mang tính cường điệu như trường đoạn cá mập lao trên đường cao tốc được xử lý với nhịp độ nhanh và phong cách vui nhộn.

Kỹ thuật hoạt họa trong phim "Hoppers" mang đến cách thể hiện linh hoạt, hỗ trợ cho việc truyền tải cảm xúc và diễn biến câu chuyện. Ảnh: Walt Disney Studios

Trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, giới chuyên môn cho rằng Hoppers là tác phẩm mang màu sắc vui nhộn nhất của Pixar từ trước đến nay. Nhà phê bình Peter Bradshaw của Guardian nhận định phần kịch bản có nhiều chi tiết hài, cách kể chuyện linh hoạt. Việc biến tấu các mô-típ quen thuộc như Avatar, The Lion King hay Dr. Dolittle giúp phim trở nên gần gũi nhưng vẫn mang nhiều chi tiết mới. Kịch bản không áp đặt cách hiểu, để khoảng trống để khán giả trăn trở về ý nghĩa câu chuyện.

Theo Variety, tác phẩm cho thấy hãng hoạt hình nổi tiếng Hollywood dám thử nghiệm cách kể chuyện, mang đến trải nghiệm mới cho khán giả. Tuy nhiên, dự án chưa đạt đến tầm vóc của các tác phẩm kinh điển như Toy Story hay Inside Out. Tuyến phản diện được xây dựng còn hạn chế về chiều sâu tâm lý, khiến xung đột chính của phim thiếu sức nặng.

Cát Tiên