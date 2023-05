'Ghosted' thiếu điểm nhấn dù quy tụ dàn sao

"Ghosted" - phim thứ ba đánh dấu sự kết hợp giữa Chris Evans và Ana de Armas - bị chê nội dung dễ đoán và lê thê.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer phim 'Ghosted' Trailer "Ghosted". Video: Apple TV+

Sau Knives Out và The Gray Man, hai ngôi sao tái hợp trong Ghosted của đạo diễn Dexter Fletcher. Tác phẩm của Dexter Fletcher bị đánh giá "thể hiện sự rối rắm ở mọi phương diện". The Guardian bình luận: "Ghosted có nội dung đơn giản nhưng lại lộn xộn đến mức khiến khán giả tin rằng đây là phim đầu tiên do trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện".

Câu chuyện xoay quanh Cole Turner (Chris Evans) - một chàng nông dân luôn gặp vận đen trong tình yêu. Một ngày nọ tại chợ nông sản, Cole vô tình gặp gỡ Sadie Rhodes (Ana de Armas) - một giám tuyển nghệ thuật thường xuyên công tác khắp thế giới. Sau một hồi bàn luận về thực vật, cả hai hẹn hò và Cole tin rằng Sadie thật sự là nửa kia anh đang tìm kiếm. Tuy vậy, vào ngày hôm sau, Sadie đột ngột biến mất, không trả lời tin nhắn của Cole.

Cole tìm ra vị trí của Sadie tại London khi anh vô tình để quên bình xịt hen có kèm thiết bị định vị trong túi nữ chính. Sau khi tới Anh, Cole không may bị Borislov (Tim Blake Nelson) bắt cóc bởi hắn cho rằng anh là The Taxman - người mang thông tin quan trọng hắn muốn có. Trước khi Borislov kịp tra tấn Cole, Sadie bất ngờ xuất hiện dưới thân phận thật là một đặc vụ CIA và giải thoát anh.

Ghosted gợi cho khán giả liên tưởng đến nhiều bom tấn như True Lies, Mr. & Mrs. Smith hay Knight and Day khi có cùng mô-típ. Suốt gần hai giờ, Ghosted phô diễn các cảnh hành động, cháy nổ đi theo lối mòn khán giả có thể bắt gặp trong loạt phim về James Bond hay Jason Bourne. Các phân cảnh trò chuyện giữa Sadie và Cole hay giữa Cole cùng gia đình tạo cảm giác thiếu tự nhiên. Việc đạo diễn Fletcher chọn "tell" (kể lể) thay vì "show" (thể hiện) các tình tiết khiến mạch phim lê thê và không điểm nhấn.

Fletcher còn gây khó hiểu cho khán giả khi chèn những cảnh hài vào các phân cảnh hành động. Ví dụ, lúc Sadie cùng người yêu cũ (Ryan Reynolds) đang chiến đấu với nhóm thợ săn tiền thưởng, họ vẫn đùa cợt về chuyện tình trong quá khứ.

Tương tự màn thể hiện trong No Time to Die, Ana de Armas đã xây dựng nhân vật Sadie gợi cảm ở mọi phân cảnh hành động. Còn Chris Evans khiến khán giả quên hình ảnh Captain America dũng mãnh để vào vai chàng nông dân tìm kiếm tình yêu. Tuy nhiên, chemistry (sự hòa hợp) giữa Chris Evans và Ana de Armas là một điểm trừ trong Ghosted, khi những cảnh tình tứ giữa họ trong phim có phần quá đà và khác sự kết nối ở Knives Out.

Ghosted còn quy tụ nhiều sao hạng A như Adrien Brody hay màn cameo của Sebastian Stan cùng Anthony Mackie. Dù vậy, chất lượng diễn viên không thể bù đắp cho kịch bản thiếu đột phá.

Dù cố gắng sắp đặt các vai cameo xuất hiện liên tục nhằm tạo ra sự bất ngờ và hài hước, đạo diễn Fletcher không thể khiến Ghosted thêm phần sống động. "Đó là nỗ lực yếu ớt để khỏa lấp một câu chuyện vô hồn", Slashfilm viết. Trang này cho rằng nếu Ghosted có một kịch bản tốt, phim sẽ lôi cuốn khán giả khi quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của Hollywood.

Hai ngôi sao Chris Evans và Ana de Armas trong "Knives Out". Ảnh: Lionsgate

Nhận về những nhận xét không tích cực, phim có kinh phí 40 triệu USD của Dexter Fletcher vẫn có lượt người xem kỷ lục trên nền tảng Apple TV+. Sau buổi ra mắt hôm 21/4, Ghosted thu về 325.500 lượt xem chỉ trong hai ngày đầu. Hiện phim được trang IMDb chấm 5.8/10 - thấp nhất trong số ba phim Chris Evans và Ana de Armas từng hợp tác.

Quốc Bảo