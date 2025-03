'Flow' - hậu tận thế qua góc nhìn của mèo

"Flow" - Phim hoạt hình xuất sắc Oscar 2025 - xoay quanh chú mèo học cách sinh tồn, đặt niềm tin vào những sinh vật xa lạ.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Flow' (2024) Trailer "Flow" (tên tiếng Việt là "Lạc trôi"), công chiếu trong nước ngày 7/3. Video: Janus Films

Tác phẩm do đạo diễn người Latvia Gints Zilbalodis thực hiện, vượt đối thủ "nặng ký" là The Wild Robot và Inside Out 2 để giành chiến thắng ở giải thưởng Viện Hàn lâm. Lấy bối cảnh sau trận đại hồng thủy, một con mèo phải rời khỏi vùng an toàn, đối mặt sự nguy hiểm của thiên nhiên và những sinh vật khác.

Flow nổi bật nhờ cách kể chuyện khác biệt khi hoàn toàn không có lời thoại, dựa vào hình ảnh và âm nhạc để truyền tải cảm xúc. Khác các phim hoạt hình thương mại, tác phẩm của Zilbalodis không có nhân vật phản diện hay tình huống hài hước. Đạo diễn đặt ra tình huống thú vị giữa tự nhiên, như câu chuyện ngụ ngôn về sự gắn kết và cách đối xử với đất mẹ. Dự án chinh phục người xem nhờ cách miêu tả hành động của nhân vật theo bản năng sinh tồn, tạo nên chất hiện thực hiếm thấy trong dòng phim hoạt hình.

Chú mèo không nói, những con chim không cất tiếng hát, cùng lênh đênh giữa một thế giới lặng lẽ. Ban đầu, nhân vật chính chỉ tin vào bản thân, nhưng khi đối mặt hiểm nguy, nó nhận ra không thể tồn tại một mình. Những con vật dần trở thành điểm tựa cho nhau, tìm thấy mục đích sống.

Những loài động vật trong phim "Flow". Ảnh: Dream Well Studio

Trong một bài phỏng vấn với trang Animation Scoop, đạo diễn Gints Zilbalodis nói dự án phản ánh trải nghiệm của anh. "Tôi muốn kể một câu chuyện về chính mình. Học cách làm việc cùng người khác, học cách tin tưởng người khác là điều mà Flow muốn truyền tải", nhà làm phim cho biết.

Các cảnh nền trong phim được phác họa bằng than chì, tạo chiều sâu và cảm giác hoài niệm. Êkíp áp dụng lối vẽ tối giản, tập trung vào đường nét và chuyển động của nhân vật thay vì theo đuổi phong cách tả thực với chi tiết phức tạp.

Những loài động vật trong phim dựng bằng mô hình 3D nhưng tạo cảm giác mềm mại, gần gũi. Các con vật được tạo hình đơn giản bằng những khối màu, nhấn mạnh vào động tác và biểu cảm. Trang IndieWire bình luận: "Đẹp đến nao lòng, Flow là minh chứng cho nghệ thuật kể chuyện không cần lời thoại".

Tạo hình chú mèo trong phim "Flow". Ảnh: Dream Well Studio

Âm thanh góp phần làm nên thành công của tác phẩm. Tiếng nước chảy, gió rít, tiếng kêu từ các loài động vật được xử lý tốt, mang đến sự sống động của không gian. Nhạc nền do nhà soạn nhạc Rihards Zalupe đảm nhận, với phần phác thảo ban đầu do Zilbalodis thực hiện.

Những giai điệu mang âm hưởng thiền định, du dương, pha lẫn chút u buồn của thế giới hậu tận thế. Xuyên suốt phim, đạo diễn không cố gắng nhồi nhét các tình tiết kịch tính mà để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Những khán giả thích theo dõi nhịp dựng nhanh và gay cấn có thể cảm thấy hơi khó xem.

Trước Oscar, dự án thắng Quả Cầu Vàng, góp mặt trong hạng mục Un Certain Regard tại Liên hoan phim Cannes 2024 và giành bốn giải thưởng tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy của Pháp.

Thu Giang