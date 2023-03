'Elvis' - bi kịch đằng sau sự khác biệt

Điệu nhảy lắc hông của Elvis Presley khiến khán giả phát cuồng nhưng cũng mang đến cho ông nhiều bất hạnh, ở phim "Elvis".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

'Elvis': Sự suy tàn của huyền thoại âm nhạc Trailer phim "Elvis".

Tác phẩm do Baz Luhrmann đạo diễn, viết kịch bản kiêm sản xuất, nhận đề cử Phim chính kịch hay nhất giải Quả Cầu Vàng và đang tranh giải Phim hay nhất Oscar 2023.

Bộ phim lấy điểm nhìn của người quản lý Tom Parker (Tom Hanks) về huyền thoại âm nhạc nước Mỹ Elvis Presley (Austin Butler). Trong mắt Parker, Presley là đại diện tiên phong cho làn sóng âm nhạc mới, đầy gợi cảm và phóng khoáng ở thập niên 1950-1960. Ca sĩ trẻ gây chú ý nhờ giọng hát nội lực, những ca khúc sôi động và điệu nhảy lắc hông. Phong cách của chàng trai đi ngược xu hướng trình diễn bấy giờ, khi các ca sĩ nhạc đồng quê không phô bày vũ đạo mà chỉ chú trọng vào giọng hát. Khán giả phát cuồng vì Presley, nhưng ông lại là "cái gai" trong mắt các chính trị gia. Họ phê bình gu âm nhạc và điệu nhảy làm nên thương hiệu của ông. Càng cấm cản, Presley càng muốn bộc lộ tố chất. Tuy nhiên, sự nỗ lực thể hiện chất nghệ sĩ nhanh chóng thất bại. Kết quả, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Elvis phải đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cùng lúc đó, mẹ Gladys (Helen Thomson) qua đời, khiến ông gục ngã. Mục tiêu trong sự nghiệp của Presley là thực hiện chuyến lưu diễn toàn thế giới. Nhưng trước khi chạm tay đến giấc mơ, nghệ sĩ phải đánh đổi sức lực phục vụ cho tầng lớp giàu có ở Las Vegas. Điều này cũng là cạm bẫy khiến Presley không bao giờ có cơ hội hoàn thành ước mơ của cuộc đời. Nhà làm phim liên hệ kịch bản với những sự kiện chính trị, xã hội Mỹ nửa sau thế kỷ 20. Phim khai thác tối đa vấn đề phân biệt chủng tộc để gửi gắm thông điệp tình yêu âm nhạc không phân biệt màu da, thông qua hình tượng Elvis Presley. Cái chết của nhiều người có sức ảnh hưởng đến nước Mỹ như Martin Luther King Jr., Thượng nghị sĩ Kennedy hằn sâu trong tâm trí nhân vật chính. Ông lấy các sự kiện này làm cảm hứng, viết nên những tác phẩm phản ánh thời cuộc. Trong phim, Elvis Presley chiếm trọn trái tim của các cô gái nhờ chất giọng gợi cảm cùng điệu nhảy lắc hông. Sau khi ra mắt, phim nhận về những lời khen ngợi từ giới chuyên môn, nhất là diễn xuất của Austin Butler. Anh tròn vai, cho thấy khả năng hiểu biết nhân vật qua hành động, lời nói. Butler cũng trực tiếp thu âm nhiều ca khúc trong phim. Anh mất một năm luyện thanh và tập giả giọng Presley trước khi ghi hình.

Đạo diễn Baz Luhrmann ấn tượng khi xem video Austin thử vai Elvis, cho rằng anh đủ khả năng diễn xuất. Luhrmann nói trong cuộc phỏng vấn với VnExpress: "Austin đã khóc khi hát ca khúc Unchained Melody. Phim tập trung vào giai đoạn tuổi trẻ của huyền thoại âm nhạc và ngoại hình của Austin có sự phù hợp nhất định".

Diễn viên chiến thắng hạng mục Nam chính trong phim điện ảnh chính kịch giải Quả Cầu Vàng 2023 và Nam chính xuất sắc ở BAFTA.

Austin Butler (áo hồng) thủ vai Elvis Presley được giới phê bình đánh giá cao.

Nhạc phim, thiết kế sản xuất và phục trang là những điểm sáng cho tác phẩm. Các bài hát gắn liền huyền thoại âm nhạc được vang lên trong nhiều trường đoạn gây xúc động. Phân đoạn Presley hát Trouble dưới ánh mắt khinh thường của các quan chức tạo cảm giác ngột ngạt, gò bó. Bài hát bất hủ Can't Help Falling in Love nổi lên trong một số phân đoạn tình cảm giữa nhân vật chính và vợ. Kết phim, êkíp tái hiện khoảnh khắc Elvis trình diễn nhạc phẩm Unchained Melody, thể hiện sự tận hiến của ông dành cho âm nhạc.

Phim thắng hạng mục Làm tóc và trang điểm tại giải Critics' Choice Awards 2023. 90 bộ trang phục được Catherine Martin và Miuccia Prada - giám đốc sáng tạo của Prada và Miu Miu - thiết kế cho nhân vật Elvis sau thời gian dài nghiên cứu phong cách vợ chồng nhà Presley và kho lưu trữ của hai nhà mốt.

Dự án được người thân của huyền thoại âm nhạc khen ngợi. Priscilla - cưới Elvis Presley năm 1967 - nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ tác phẩm. Lisa Marie - con gái duy nhất của Elvis Presley - chung cảm xúc với mẹ, cho biết cô đã xem phim hai lần. Theo Metro UK, cháu gái của Presley - Riley Keough - khóc suốt một tuần vì màn hóa thân của Butler.

Tạp chí The New Yorker khen phim: "Sự sống động trong cách kể chuyện của Luhrmann là chìa khóa giữ chân khán giả". Cây viết David Sims của tạp chí The Alantic nhận định: "Qua ống kính của Luhrmann, Elvis biến hóa từ một người đầy sức sống trở thành kẻ cố gắng thích nghi với sự thay đổi của thế giới. Câu chuyện quen thuộc nhưng có chiều sâu".

Tuy nhiên, việc ôm đồm lượng lớn thông tin về danh ca khiến phim không có quãng nghỉ, kịch bản thiếu điểm nhấn. Phân đoạn mẹ Presley qua đời được xử lý qua loa, không truyền tải sâu sắc nỗi mất mát của nhân vật chính. Nhà làm phim lạm dụng các kỹ thuật stop motion, lia máy liên tục, chuyển cảnh nhanh làm khán giả khó tập trung.

Tạo hình của tài tử Tom Hanks trong vai Tom Parker.

Đa số giới phê bình chê màn thể hiện của tài tử Tom Hanks trong vai quản lý Colonel Tom Parker. Tạp chí Hollywood Reporter cho rằng nhân vật Parker là vai diễn kém cỏi nhất trong sự nghiệp của tài tử.

Sau gần bốn tháng công chiếu toàn thế giới, Elvis thu về 286 triệu USD, trở thành phim tiểu sử ca nhạc có doanh thu cao thứ nhì mọi thời, sau Bohemian Rhapsody (2018).

Quế Chi (Ảnh, video: Warner Bros.)