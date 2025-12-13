​'Dynamite Kiss' - quyền được yêu

Nhân vật Go Da Rim phải chọn tình cảm giữa trưởng nhóm Gong Ji Hyeok và cậu bạn thân Kim Sun Woo, trong "Dynamite Kiss".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Bộ phim mở đầu bằng chuyến đi đến đảo Jeju của Go Da Rim (Ahn Eun Jin) - cô gái nghèo thất nghiệp. Tại đây, cô tình cờ gặp Gong Ji Hyeok (Jang Ki Yong) - lãnh đạo của công ty K-Venture. Vì một thương vụ lớn, cả hai phải hẹn hò giả trong thời gian này. Khi tình cảm thật bắt đầu nảy sinh, Da Rim đột ngột biến mất, để lại Ji Hyeok với nụ hôn đầu khó quên.

​Trailer 'Dynamite Kiss' Trailer "Dynamite Kiss", phát sóng tập đầu tiên hôm 12/11. Theo Maeil Business, tính đến ngày 30/11, tác phẩm có khoảng 5,5 triệu lượt xem trên nền tảng Netflix. Video: Netflix

Qua các tình tiết, tác phẩm truyền tải thông điệp về quyền được yêu của mỗi người ở bất cứ hoàn cảnh nào. Phim theo mô-típ mối tình giả quen thuộc của dòng phim Hàn, tuy vậy, biên kịch tạo khác biệt khi liên tục đặt nhân vật đứng trước lựa chọn giữa tình cảm và điều họ cho là đúng. Áp lực nợ nần khiến Da Rim phải vờ kết hôn để được nhận vào công ty MotherTF. Song, chính lời nói dối khiến cô không thôi day dứt mỗi lần đứng trước Ji Hyeok.

Về phần nam chính, khi biết tin cô đã có con, anh rơi vào trạng thái hụt hẫng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không làm cô khó xử. Anh nhiều lần kìm nén tình cảm, lặng lẽ giữ khoảng cách với cô. Biểu cảm của trưởng nhóm Ji Hyeok xoay quanh những lầm tưởng về nữ chính khiến khán giả không khỏi bật cười. Sự giằng co giữa cảm xúc thật và nỗi sợ bị lật tẩy của các nhân vật định hình trục xung đột quan trọng.

Theo Nate, Dynamite Kiss khai thác nhiều tình huống hai nhân vật dành tình cảm cho nhau nhưng không thể nói ra, tạo nên nhịp "lỡ duyên" kéo dài xuyên suốt các tập phim. Những khoảnh khắc này khiến mạch cảm xúc giữa họ trở thành điểm giữ chân khán giả. Tờ The Chosun Daily nhận định bộ phim mở màn bằng một nụ hôn bùng nổ giữa hai nhân vật, đẩy diễn biến đi nhanh và kéo khán giả vào câu chuyện ngay từ những phút đầu, phá vỡ công thức hài lãng mạn thường thấy ở nhiều tác phẩm trước đây.

Diễn viên Ahn Eun Jin (trái) và Kang Ki Yong trong "Dynamite Kiss". Ảnh: SBS

Diễn xuất của dàn sao là yếu tố thu hút người xem. Trên The Chosun, đạo diễn Kim Jae Hyun cho biết hai diễn viên có hơn 20 nụ hôn trong phim, và cả hai thể hiện mọi thứ tự nhiên. Nhiều nụ hôn của bộ đôi đã mở ra mạch phim theo hướng trực diện hơn thường thấy.

Ahn Eun Jin ghi dấu với vẻ đẹp tươi sáng cùng nét duyên dáng, đem đến một Da Rim vừa chân thật vừa giàu sức sống. Tờ Daum nhận định: "Ahn Eun Jin đã thổi hồn cho các tập phim với sức hút 200%. Cốt truyện rời rạc của bộ phim lập tức được bù đắp bởi năng lượng tươi sáng của Go Da Rim".

Bạn diễn của cô, Jang Ki Yong cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tỉ suất người xem. Theo Nielsen Korea, trong tập chín phát sóng ngày 10/12, sự kết hợp ăn ý giữa anh và Ahn Eun Jin giúp bộ phim đạt tỷ lệ người xem trung bình 6,4% trên toàn quốc, đứng đầu các tập trước đó. Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Sung Soo dành lời khen cho Jang Ki Yong, nhận định anh có khả năng tạo sự kết nối vừa hài hước vừa lãng mạn với hầu hết bạn diễn nữ.

Phân cảnh hài hước giữa hai nhân vật chính trong "Dynamite Kiss", mở đầu cho chuỗi cảm xúc của bộ phim. Ảnh: SBS

Dù dễ xem, phim còn mắc một số điểm trừ. Kịch bản lạm dụng nhiều tình tiết trùng hợp bất ngờ, làm câu chuyện diễn ra khiên cưỡng. Các cảnh có chứa yếu tố ngoại tình như nam chính ấp ủ tình cảm với người đã có chồng vẫn là thách thức cho êkíp giải quyết ở những tập phát sóng sau. Bên cạnh đó, các tình tiết liên quan tới nhóm MotherTF dễ tạo hình ảnh tiêu cực về các bà mẹ "bỉm sữa".

Vi Đoàn