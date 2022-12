'Đừng làm mẹ cáu' - phim về nỗi lòng mẹ đơn thân

Hạnh (Quỳnh Kool đóng) bị lừa 100 triệu đồng, xoay xở đủ nghề để nuôi con trong phim "Đừng làm mẹ cáu".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer phim 'Đừng làm mẹ cáu' Trailer phim "Đừng làm mẹ cáu", phát sóng từ đầu tháng 12, hiện chiếu được bốn tập. Video: TVAD

Tác phẩm kể về những phụ nữ bất đắc dĩ làm mẹ khi tuổi đời còn trẻ, dần học cách trưởng thành và yêu thương khi chăm sóc trẻ. Hạnh (Quỳnh Kool đóng) mồ côi bố mẹ, sống với chị gái nhưng chị cô lại mất vì tai nạn giao thông, để lại đứa trẻ sinh non nhờ em chăm sóc. Không có chỗ dựa, tiền bạc, cô học hành dở dang, mưu sinh bằng nghề chân tay để có tiền nuôi bé.

Vy (Quỳnh Lương) - bạn của Hạnh - sống dư dả vật chất nhưng lại thiếu thốn tình cảm, chỗ dựa tinh thần. Cô kết hôn với Khôi (Bình An) vì lỡ có bầu sau cuộc tình một đêm. Cô và chồng có mối quan hệ mở, không can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau. Vy bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm yếu đuối, luôn che giấu tổn thương vì bị bố mẹ chồng nghi ngờ huyết thống cháu nội.

Bé An Nhiên (vai Happy, trái) và Tuấn Phong (vai Voi). Ảnh: TVAD

Bằng lối kể chuyện nhẹ nhàng, đạo diễn Vũ Minh Trí khắc họa hành trình làm mẹ nhiều buồn vui của hai cô gái trẻ. Quay cuồng trong gánh nặng mưu sinh, Hạnh bỏ qua nhiều mong ước nhỏ nhoi của con gái nhỏ. Trước mỗi câu hỏi, yêu cầu ngô nghê của bé, cô thường chỉ đáp "Đừng làm mẹ cáu".

Phim ghi điểm bởi diễn xuất tự nhiên của hai diễn viên nhí. Trong vai Happy, An Nhiên (5 tuổi) thể hiện sự hồn nhiên, nhí nhảnh, có phần "bà cụ non" của nhân vật. Happy nghịch ngợm, hay lý sự nhưng luôn quan tâm, yêu thương mẹ. Tình huống cô bé rối rít xin chú công an giao thông tha cho mẹ phạm lỗi hay bày mưu tính kế tìm chồng cho mẹ tạo tiếng cười. Tuấn Phong (7 tuổi) được nhiều khán giả khen dễ thương khi vào vai bé Voi, ngoại hình mũm mĩm.

Tuy nhiên, diễn xuất của hai nữ diễn viên chính còn hạn chế. Quỳnh Kool (vai Hạnh) chưa có sự đột phá khi đóng mẹ đơn thân. Vai diễn của cô na ná nhân vật trước đó là Sơn Ca trong Gara hạnh phúc. Quỳnh Lương (vai Vy) thoại cứng, thiếu điểm nhấn.

Quỳnh Lương (vai Vy) và Quỳnh Kool (vai Hạnh) trong phim. Ảnh: TVAD

Trên fanpage về phim, một số khán giả nhận xét vài tình huống còn khiên cưỡng, thiếu thực tế. Chẳng hạn, nhân vật Khôi là nhiếp ảnh gia, thường cặp kè nhiều người mẫu. Khi bị nhân tình bám theo không dứt, Khôi gọi vợ đến nhờ giải quyết hộ. Quân (Nhan Phúc Vinh đóng) vô tình gặp Happy lúc cô bé đi lạc, giúp đỡ bé về nhà. Lần khác, khi Happy gọi điện giả vờ tiếp tục bị lạc, anh dễ dàng bị lừa và lập tức đến gặp.

Phim được biên kịch Diệu Thúy lấy cảm hứng từ chính câu chuyện cuộc đời chị sau khi ly hôn, một mình nuôi con gái. Êkíp cho biết gặp áp lực khi kể câu chuyện đề tài gia đình, hôn nhân quen thuộc. Để tạo sự mới mẻ, ngoài góc nhìn của người mẹ, nhóm biên kịch thể hiện mọi thứ dưới con mắt ngây thơ, tinh nghịch của trẻ con.

Hà Thu