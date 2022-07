'Conan 25': Thám tử nhí đối đầu khủng bố đánh bom

Trong "Detective Conan: The Bride of Halloween", Conan cùng nhóm bạn tìm cách ngăn chặn âm mưu đánh bom một đám cưới từ tên tội phạm xuyên quốc gia Plamya.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Rei Furuya - thành viên thuộc nhóm F5 học viện cảnh sát, lần đầu xuất hiện ở chương 785, tập truyện 75 - truy đuổi một tên khủng bố chuyên đánh bom. Để cứu đồng đội, Furuya bị gắn một trái bom hẹn giờ trên cổ và phải ẩn trốn một thời gian dài để tránh bị kích hoạt phát nổ.

Detective Conan: The Bride of Halloween trailer Trailer "Detective Conan: The Bride of Halloween". Video: CGV

Conan cùng gia đình Mori và nhóm bạn thám tử nhí được mời tới dự đám cưới hai cảnh sát Takagi và Sato. Giữa buổi lễ, một nhóm tội phạm bất ngờ đột nhập và tấn công cô dâu chú rể. Trong khi hai bên giao tranh, một tên rút súng bắn trúng Takagi. Rất may, cảnh sát trưởng Megure giải thích với mọi người đây chỉ là buổi diễn tập cho công tác bảo vệ một đám cưới bị đe dọa tấn công. Conan gặp lại Rei Furuya và được anh tiết lộ những bí mật liên quan đến tên khủng bố Plamya - kẻ đứng sau hàng loạt vụ đánh bom bí ẩn.

Phần phim điện ảnh thứ 25 về Conan khai thác và liên kết tốt với nhóm nhân vật cảnh sát của thương hiệu truyện tranh.

Như thường lệ, mỗi phim điện ảnh thuộc thương hiệu Conan sẽ tập trung vào câu chuyện của một hoặc một nhóm nhân vật đến từ thế giới truyện tranh của Gosho Aoyama. Đạo diễn Susumu Mitsunaka và biên kịch Takahiro Okura sử dụng tốt các chất liệu truyện tranh để đưa lên phim. Các nhân vật mới xuất hiện một cách hợp lý và có đất tỏa sáng.

The Bride of Halloween cho khán giả gặp lại nhóm F5, những cựu học viên ưu tú của học viên của cảnh sát gồm: Furuya Rei, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Morofushi Hiromitsu, và Date Wataru. Trong đó, nhân vật đóng vai trò quan trọng trong phần này là Furuya Rei, hay còn được gọi Zero. Anh cũng chính là đặc vụ ngầm được cài vào Tổ chức Áo đen với mật hiệu Bourbon.

Nhóm F5 trong thương hiệu truyện tranh Conan. Ảnh: IMDb

Phản diện của phần này cũng được xây dựng tốt hơn, gây tò mò cho khán giả. Mục đích vụ đánh bom được đưa ra hợp lý. Tuy nhiên, êkíp không tạo được quá khứ đủ dày dặn để giải thích về tính cách và động cơ phạm tội của tên khủng bố. Sự bí ẩn của hung thủ cũng giúp êkíp tạo ra những nút thắt bất ngờ ở cuối phim.

So với những phần phim điện ảnh Conan gần đây, The Bride of Halloween giàu tính trinh thám hơn. Nội dung chính của phim đưa về thể loại phá án như trong truyện tranh. Khán giả cùng thám tử nhí Conan lần theo các manh mối để đoán hung thủ đứng sau kế hoạch khủng bố. Các cảnh hành động được giảm bớt, tuy nhiên vẫn mang phong cách "không tưởng" giống các phần phim trước. Khán giả dễ dàng bật cười khi thấy Conan như một ngôi sao hành động, phá vỡ các quy luật vật lý trong quá trình chiến đấu với tội phạm.

Nhân vật Rei Furuya lần đầu xuất hiện ở chương 785, tập truyện 75. Ảnh: IMDb

Khâu hình ảnh và âm thanh là điểm sáng của phim. Các phân đoạn được xây dựng thời lượng hợp lý, không tạo cảm giác dài dòng hay hời hợt. Các ca khúc chủ đề và kết phim do nhà soạn nhạc Yugo Kanno phụ trách nhận nhiều lời khen từ khán giả quốc tế.

Dù không phải một tác phẩm xuất sắc, Detective Conan: The Bride of Halloween khắc phục được nhiều điểm yếu của những phần phim điện ảnh gần đây thuộc thương hiệu. Tác phẩm giàu tính giải trí, đáp ứng phần nào sự chờ đợi từ người hâm mộ của thám tử nhí lừng danh. Phim hiện đạt điểm trung bình 7.0/10, theo đánh giá của khán giả trên trang IMDb.

Đạt Phan