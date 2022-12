'Decibel': Lựa chọn sinh tử

Kang Do Young (Kim Rae Won) tìm cách ngăn chặn kế hoạch đánh bom của tên khủng bố (Lee Jong Suk) trong "Decibel".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer "Decibel" Trailer "Decibel" (Âm lượng hủy diệt) khởi chiếu ngày 9/12. Video: CGV

Tác phẩm xoay quanh cựu phó đô đốc hải quân Hàn Quốc Kang Do Young (Kim Rae Won) sau bi kịch 22 đồng đội của anh hy sinh dưới đáy biển. Một năm sau, anh nhận được cuộc gọi nặc danh từ tên khủng bố (Lee Jong Suk). Do Young phải chạy đua với thời gian để phá bom, bảo vệ an toàn của người dân và vạch trần danh tính kẻ thủ ác. Trên hành trình ấy, sự thật về tai nạn trên con tàu Do Young chỉ huy dần được hé lộ.

Tạo hình của Kim Rae Won trong "Decibel". Ảnh: IMDb

Lấy đề tài khủng bố, bộ phim sáng tạo chi tiết về loại bom được kích hoạt bởi âm thanh. Kẻ khủng bố đặt bom ở những địa điểm đông người như sân vận động, bể bơi, sân chơi trẻ em. Mỗi lúc tiếng ồn vượt qua 100 dB, thời gian sẽ bị rút ngắn lại, từ đó thiết lập triệt để bầu không khí hồi hộp. Êkíp đầu tư những phân cảnh cháy nổ và việc tạo dựng bối cảnh. Khoảnh khắc hàng nghìn cổ động viên hò reo khi đội bóng yêu thích ghi bàn đồng nghĩa với mạng sống họ ngày càng cận kề nguy hiểm.

Tác phẩm chọn cách kể phi tuyến tính, song song giữa thực tại và sự kiện quá khứ. Trong tuyến truyện chính, mạch phim nhanh, từng giây từng phút bao trùm bởi sự gấp gáp. Do Young gặp nhiều khó khăn với kế hoạch phá bom và bảo vệ người dân bởi anh không thể kiểm soát lời nói, hành động của những người xung quanh. Nếu anh cho họ biết vụ khủng bố, quả bom sẽ phát nổ ngay lập tức. Sự bất khả thi góp phần đẩy mạnh yếu tố căng thẳng. Trong hồi cuối, Do Young bị ép phải lựa chọn giữa tính mạng của vợ và con gái hoặc để cả hai chết.

Tuyến truyện phụ về sự kiện 22 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng trên chuyến tàu pha lẫn yếu tố kịch tính và khơi gợi cảm xúc. Quá khứ, suy nghĩ và động cơ của từng nhân vật dần được phơi bày. Lựa chọn của Do Young và những thủy thủ mang tới suy ngẫm về tình người và đạo đức: Ở tình huống nắm trong tay sự sống và cái chết của nhiều người, quyết định nào là đúng? Phim cũng lên án nhà cầm quyền với dã tâm và sự ích kỷ.

Lee Jong Suk vào vai phản diện trong "Decibel". Ảnh: IMDb Quy tụ nhiều diễn viên có thực lực như Kim Rae Won và Lee Jong Suk, tác phẩm đem đến nhiều cung bậc cảm xúc: Lo lắng, tức giận, thương xót. Từng là hiện tượng trong Chuyện tình Harvard (2004 - 2005), Kim Rae Won tiếp tục chứng minh năng lực diễn xuất với vai Do Young. Anh tự thực hiện những cảnh đua ôtô, nhảy lầu từ tầng cao... mà không cần diễn viên đóng thế. Nam diễn viên làm bật lên sự lạnh lùng của nhân vật. Trong những cảnh thể hiện nội tâm, anh lột tả nét đau buồn qua ánh mắt, không phụ thuộc vào lời thoại. Với Lee Jong Suk, anh lột xác khỏi hình tượng "soái ca" cùng tính cách chính trực, hóa thân thành tên khủng bố có chiều sâu. Có quá khứ và động cơ xuất phát từ tổn thương, nhân vật ôm hận cùng mong muốn trả thù Do Young. Jong Suk khắc họa sắc nét tâm lý nhân vật từng thời điểm. Dàn diễn viên phụ cũng là điểm sáng. Dù xuất hiện với thời lượng ít, Cha Eun Woo cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất. Anh ghi dấu ấn bởi lối diễn tự nhiên và những phân đoạn cảm xúc. Với các diễn viên đóng vai thủy thủ, họ góp phần tạo nên một trong những khoảnh khắc xúc động - những người đồng đội chào nhau lần cuối. Jung Sang Hoon mang tới nhiều tiếng cười khi phóng viên Oh Dae Oh luôn xuất hiện cùng mảng hài, giảm bớt không khí nặng nề. Điểm trừ bộ phim đến từ cách dẫn dắt chưa khéo léo khi thời lượng tuyến truyện phụ khá dài, ảnh hưởng tới nhịp độ căng thẳng của câu chuyện chính. Kịch bản không đột phá, nhiều chi tiết khiên cưỡng và dễ đoán. Yếu tố tình cảm gia đình không để lại dấu ấn.

Thanh Giang