'Daughters' - phạm nhân học cách làm cha

Phim tài liệu "Daughters" tái hiện cuộc đoàn tụ ngắn ngủi giữa các phạm nhân và con gái của họ.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Trailer 'Daughters' (2024) Trailer "Daughters", phát sóng trên nền tảng Netflix.

Tác phẩm do Natalie Rae và Angela Patton đạo diễn, mở đầu với hình ảnh những cô bé thiếu vắng cha, do họ đang phải chấp hành án tù. Aubrey, năm tuổi, có rất ít ký ức về cha mình - Keith. Cô bé nghĩ bảy năm tù của Keith là khoảng thời gian ngắn ngủi, "vì số 1 và số 7 trông giống nhau". Trong khi đó, việc không có bố bên cạnh để lại vết thương tâm hồn cho Santana, Ja'Ana và Raziah. Santana phải chăm sóc hai em gái, đó là gánh nặng đối với một cô bé. Ja'Ana cảm thấy cô đơn và lạc lõng, còn Raziah từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống.

Nhận thấy khoảng trống của những người con, các nhà hoạt động xã hội tổ chức một chương trình mang tên Hẹn hò với Cha. Sự kiện trao cơ hội cho các tù nhân tham gia lễ hội khiêu vũ cùng con gái trong một buổi tối duy nhất.

Chad, người phụ trách huấn luyện, cho rằng lý do lớn nhất để tổ chức chương trình là giúp các tù nhân dành thời gian bên con. Để đủ điều kiện tham gia, ứng viên phải hoàn thành khóa học kéo dài 10 tuần nhằm củng cố kỹ năng làm bố, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm đầy đau đớn, hối tiếc và sợ hãi. Dắt tay con gái đến một buổi tiệc có thể là điều bình thường với một số người, nhưng lại là điều xa xỉ đối với phạm nhân.

Một tù nhân ôm lấy con gái trong lần gặp mặt hiếm hoi, phim "Daughters".

Trong tù, họ không được gặp gỡ người thân mà chỉ có thể gọi điện dưới sự giám sát, khiến cho hình ảnh của họ trong ký ức con cái phai nhạt. Có người còn quên mất vai trò, trách nhiệm làm cha vì sự xa cách, không biết cách thể hiện tình yêu thương. Lớp tập huấn khiến họ nhận ra đã bỏ lỡ nhiều điều tươi đẹp trong cuộc sống, đồng thời ảnh hưởng lớn đến quá trình con mình trưởng thành.

Những người đàn ông có vẻ ngoài mạnh mẽ nay trở nên dịu dàng, lịch thiệp trong bộ vest. Dù cố giữ bình tĩnh, họ không giấu nổi vẻ lúng túng và hồi hộp, từng phút mong ngóng được gặp "thiên thần" của mình. Các ông bố lo sợ không được con chấp nhận, một số cô bé lại lúng túng trong việc nhận diện khuôn mặt cha.

Nhà làm phim lồng ghép hai thế giới - trong và ngoài trại giam - ở cùng một khoảnh khắc, tiêu biểu trong phân cảnh cô con gái diện chiếc đầm trắng bước qua từng cánh cổng của trại giam để gặp cha mình. Hình ảnh là biểu tượng của tình thân và sự tha thứ.

Nét cứng rắn của phạm nhân nhường chỗ cho những giọt nước mắt. Trong khoảnh khắc hiếm có đó, họ nói về những điều tích cực, hy vọng về tương lai tươi sáng. Họ có thể là nhân vật phản diện với xã hội, nhưng lại giữ vị trí không thể thay thế trong cuộc đời con cái. Tại buổi khiêu vũ, không phải ông bố nào cũng may mắn. Có nhiều người chờ đợi nhưng con của họ không đến. Dù buồn bã, họ gửi lời chúc đến các phạm nhân khác.

Các nhân vật bộc lộ cảm xúc chân thực, khiến khán giả đồng cảm. Những cuộc phỏng vấn giúp họ hiểu và trân trọng giá trị gia đình, ngay cả trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Một cảnh phim "Daughters".

Theo Tudum, Natalie Rae và Angela Patton dành tám năm để phát triển tác phẩm đầu tay. Trong cuộc phỏng vấn với Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, hai đạo diễn nói muốn lấy những người con làm trung tâm câu chuyện nhằm khám phá chiều sâu nội tâm của họ, truyền tải tinh thần tích cực.

Đạo diễn hình ảnh Michael Fernandez sử dụng kỹ thuật handheld (cú máy cầm tay) để theo dõi từng diễn biến câu chuyện. Các góc máy được nhìn qua ô cửa hoặc hàng rào ẩn dụ cho sự ngăn cách giữa hai tuyến nhân vật. Âm nhạc của phim được tiết chế, chú trọng vào lời nói của các tù nhân.

Tác phẩm nhận Giải thưởng của Khán giả dành cho Phim tài liệu Liên hoan phim Sundance 2024, sau đó được Netflix mua lại, phát sóng trên nền tảng này vào tháng 8 cùng năm. Trên Rotten Tomatoes, tác phẩm nhận điểm tươi 100% từ 68 bài đánh giá. Nhà phê bình Claudia Puig viết: "Một bộ phim sâu sắc và đẹp đẽ". Peter Rainer của trang FilmWeek bình luận: "Mọi người sẽ khóc khi xem phim".

Trang Beyond the Cinerama Dome nhận xét: "Daughters không tiết lộ lý do phạm tội của những người đàn ông này. Dự án tập trung vào cuộc sống của họ trong tù và các con gái, góp tiếng nói trong việc cải cách hệ thống nhà tù".

Trung Đàm

Ảnh, video: Netflix