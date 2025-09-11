'Shin cậu bé bút chì 33' - thử thách tình bạn

Trong chuyến đi Ấn Độ, Shin và các bạn buộc phải đối đầu với phản diện là người bạn thân Bo trong "Shin - Cậu bé bút chì Movie 33".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

SHIN MOVIE 33 Trailer "Shin - Cậu bé bút chì: Nóng bỏng tay! Những vũ công siêu cay Kasukabe". Theo Box Office Vietnam, tác phẩm thu hơn 12,8 tỷ đồng tính đến ngày 9/9/2025. Trailer: CGV Tác phẩm do đạo diễn Masakazu Hashimoto thực hiện, lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh Cuộc trỗi dậy (2022). Nội dung xoay quanh chuyến phiêu lưu đến Ấn Độ của cậu bé Shin và nhóm bạn. Tại đây, Bo vô tình mua phải chiếc ba lô chứa tà thuật cổ xưa và bị biến thành "Bạo chúa Bo" với sức mạnh hủy diệt thế giới. Shin cùng các bạn phải hợp lực để ngăn chặn thảm họa diệt vong. Phim lấy bối cảnh tại Ấn Độ - quốc gia có hơn 5.000 năm lịch sử với nền văn hóa đặc sắc. Bộ phim khắc họa văn hóa Ấn qua loạt chi tiết như các điệu múa, trang phục truyền thống Sari, món cà ri, bánh naan và phong tục ăn bốc của người địa phương. Trên Yahoo!, đạo diễn Masakazu Hashimoto cho biết: "Nhằm tái hiện chân thực văn hóa bản địa, ê-kíp đã đến khảo sát thực tế ở Ấn Độ để trải nghiệm từ thời tiết oi ả đến món cà ri cay nồng".

Một trong những yếu tố làm nên sự mới lạ so với các tác phẩm trước là cách khai thác nhân vật Bo. Từ một cậu bé ít nói, tương đối mờ nhạt trong nhóm bạn, Bo trở thành nhân vật phản diện trung tâm khi bị một thế lực tà ác chiếm hữu. Hình ảnh cậu nhóc hồn nhiên với chiếc mũi luôn sụt sịt biến mất, nhường chỗ cho diện mạo quyền lực và tính cách tàn nhẫn.

Tuyến nhân vật phụ được xây dựng có chiều sâu. Ariana - một cô gái Ấn Độ luôn tươi cười nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy là những áp lực phải đáp ứng kỳ vọng của người khác. Cuộc gặp gỡ với nhóm bạn Kasukabe, đặc biệt là Shin giúp cô dần tháo bỏ lớp vỏ bọc "hoàn hảo" để đối diện với cảm xúc của bản thân.

Tạo hình của nhân vật Bo trong phim. Ảnh: Shin-Ei Animation

Tác phẩm cân bằng giữa yếu tố hài hước lẫn cảm động, các nhân vật đều có vai trò góp phần tăng tính giải trí cho phim. Sự đoàn kết vượt qua khó khăn là thông điệp xuất hiện nhiều trong các phần phim Shin - Cậu bé bút chì. Ở phần này, bộ phim truyền tải rằng ai cũng cần những người bạn chân thành, sẵn sàng bên cạnh ngay cả khi ta thay đổi. Đồng thời, tác phẩm khuyến khích tinh thần dũng cảm sống thật với chính mình.

Âm nhạc và vũ đạo xuất hiện xuyên suốt phim. Các ca khúc trong phim được đầu tư, kết hợp giữa giai điệu hiện đại và truyền thống. Ca khúc chủ đề "Spice" của ban nhạc Saucy Dog có giai điệu sôi động và lời ca tích cực. Bên cạnh đó, bài hát "Indian Power 120%" làm nổi bật âm hưởng đặc trưng của dòng nhạc Ấn Độ.

Tuy nhiên, một số khán giả nhận xét tần suất các cảnh ca hát và nhảy múa dày đặc đôi khi khiến nhịp phim thiếu sự mạch lạc.

Nhân vật Ariana (phải) trong phim. Ảnh: Shin-Ei Animation

Shin - Cậu bé bút chì là truyện tranh ăn khách của Nhật Bản, do Usui Yoshito sáng tác và minh họa. Nội dung kể xoay quanh cậu bé Shin với những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày cùng gia đình, bạn bè và những nhân vật. Tác phẩm xuất bản lần đầu năm 1990.

Tại Việt Nam, bộ truyện được Nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền và xuất bản lần đầu vào năm 2006, sau đó dừng phát hành do chứa một số hình ảnh và từ ngữ không phù hợp. Cuối năm 2011, tác phẩm trở lại với phiên bản được chỉnh sửa.

Thu Giang