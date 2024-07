'Chờ người nơi pháo hoa rực rỡ' - lời yêu chưa nói

Một nhà văn và một tay xã hội đen chữa lành tâm hồn nhau trong phim "Chờ người nơi pháo hoa rực rỡ".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Chờ người nơi pháo hoa rực rỡ' Trailer "Chờ người nơi pháo hoa rực rỡ", dán nhãn 16+ (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi), ra rạp trong nước ngày 28/6. Video: CJ ENM

Phim do Đặng Y Hàm đạo diễn, kể về tác giả người Hong Kong Thiên Vũ (Lưu Tuấn Khiêm đóng), đến Đài Bắc (Đài Loan) để tìm Vịnh Cá Voi Biến Mất, địa điểm anh tin có thể dẫn lối lên thiên đường. Tại đây, anh gặp A Tường, tay xã hội đen bí ẩn. Cả hai đi đến nhiều nơi, trải qua nhiều khoảnh khắc hài hước lẫn lãng mạn.

Phim mang tiết tấu chậm, mở ra câu chuyện nhân duyên của hai chàng trai. Thiên Vũ là người trầm tính, hướng nội. Sau lần bị độc giả nói cuốn sách mới nhất của anh có nhiều chi tiết giống một tác phẩm xuất bản 10 năm trước, Thiên Vũ suy sụp, tìm cách tự tử. Khi đến Đài Loan, anh bị lừa tiền, được A Tường giúp đỡ, đồng hành trong suốt chặng đường.

Từ một người đang mất dần cảm hứng với công việc và cuộc sống, Thiên Vũ dần thay đổi và lấy lại tinh thần. Sự xuất hiện của chàng trai mới quen khiến nhà văn tin vào câu nói: "Trong vũ trụ mênh mông, mọi số phận dường như song song với nhau. Mỗi khoảnh khắc gặp gỡ đều là duyên phận diệu kỳ".

Dù hẹn ước cùng nhau đi tìm Vịnh Cá Voi, A Tường đột nhiên biến mất từ lúc Lễ hội pháo hoa Khẩn Đinh. Nhận ra cuộc gặp gỡ là định mệnh, Thiên Vũ luôn mong ngày tái ngộ người bạn.

Hai người mở đầu bằng sự tình cờ nhưng về cuối, nhà làm phim cho thấy họ đến với nhau bởi mối nhân duyên từ trước. Lúc nhỏ, một người bạn qua thư tiết lộ cho Thiên Vũ nơi gọi là Vịnh Cá Voi Biến Mất. Nhiều năm sau, anh gặp lại người này, chính là A Tường, nhưng không hay biết.

Về phần A Tường, trải qua nhiều kỷ niệm trong chuyến đi, anh nhận ra mình phải lòng Thiên Vũ. Tuy nhiên, mối quan hệ gặp nhiều trắc trở vì khác biệt về hoàn cảnh sống. Thiên Vũ thuộc típ người mơ mộng, đầy đủ kinh tế, còn A Tường nghèo khó, tính cách bạo dạn và có phần thô lỗ.

Thiên Vũ (phải) cuốn vào chuyến phiêu lưu cùng chàng trai A Tường trong phim "Chờ người nơi pháo hoa rực rỡ". Ảnh: CJ ENM

Theo Happer's Bazaar Hong Kong, màn diễn xuất của Lưu Tuấn Khiêm và Phạm Thiếu Huân là điểm nhấn. Từng được biết đến với vai Tín Nhất trong Cửu Long thành trại: Vây thành, Lưu Tuấn Khiêm "lột xác" với hình tượng dịu dàng, điềm tĩnh trong phim mới. Nghệ sĩ thể hiện trọn vẹn cảm xúc nhân vật, toát lên sự lạc quan lẫn buồn bã qua ánh mắt.

Liên tục thử thách với các dạng nhân vật, Lưu Tuấn Khiêm được coi là ngôi sao mới của điện ảnh Hong Kong. Gần đây, tài tử nỗ lực chinh phục thị trường Đài Loan. "Trong dự án lần này, không khó để Lưu Tuấn Khiêm hóa thân thành nhà văn. Sự đột phá nằm ở việc nghệ sĩ truyền tải tình cảm của nhân vật", Happer's Bazaar Hong Kong viết.

Đặng Thiếu Huân tròn vai, mang năng lượng tích cực qua hành động, lời nói, điển hình qua phân đoạn hai nhân vật phát hiện một thác nước trên đường đi. Nghệ sĩ còn khiến khán giả ấn tượng bởi nụ cười cùng nhiều phân cảnh tương tác với bạn diễn.

Trên Marie Claire Taiwan, đạo diễn Đặng Y Hàm cho biết trong lần đầu đọc kịch bản, ông nghĩ ngay đến Phạm Thiếu Huân đóng vai A Tường. "Cậu ấy diễn xuất tốt, biết cách hòa mình với nhân vật", nhà làm phim nói.

Phim được đầu tư về mặt hình ảnh, có nhiều bối cảnh thiên nhiên như núi rừng, biển cả. Êkíp khai thác hiệu quả những địa điểm du lịch ở Đài Loan, như Vườn quốc gia Khẩn Đinh, thác nước Lĩnh Cước, trở thành chất xúc tác cho câu chuyện tình yêu.

Trang Yahoo Taiwan đánh giá cao kịch bản, cho rằng nhà làm phim sáng tạo khi sử dụng bối cảnh giả tưởng, chủ đề xuyên không ở nửa cuối phim. Tác phẩm tôn vinh di sản của Trương Quốc Vinh, một số phân cảnh mang màu sắc phim Vương Gia Vệ, như In the Mood for Love và Happy Together. Phim còn đề cập đến việc Trương Quốc Vinh vẫn còn sống và tổ chức các buổi hòa nhạc. Tuy nhiên, việc lồng ghép các yếu tố này gượng ép, lan man.

Happer's Bazaar Hong Kong nhận xét dự án hấp dẫn nhờ sự ăn ý của hai diễn viên, nhưng cốt truyện mờ nhạt. Câu chuyện có nhiều chi tiết thiếu nhất quán, được giải thích hời hợt, khiến khán giả bối rối. Điển hình, phim không giải quyết câu hỏi: Tại sao hai nhân vật chính tình cờ gặp nhau? A Tường phạm sai lầm gì mà khiến xã hội đen truy đuổi hàng trăm cây số từ Đài Bắc đến Khẩn Đinh? Vì sao Thiên Vũ - người không tin tưởng A Tường - lại chơi đùa cùng nhau ở thác nước?

Lưu Tuấn Khiêm (phải) và Phạm Thiếu Huân trong phim. Ảnh: CJ ENM

Trên diễn đàn phim ảnh Douban, tác phẩm đạt 6,1 điểm trên thang điểm 10, từ 302 khán giả. Một tài khoản bình luận: "Giây trước là phim thanh xuân Đài Loan, giây tiếp theo trở thành phim giả tưởng. Nhưng mặt logic của khoảng thời gian này không rõ ràng, khiến tình tiết có phần gượng gạo". Người khác viết: "Tôi không thể nói bộ phim hoàn hảo nhưng nó xứng đáng hơn mức điểm 6,1. Hình ảnh rất đẹp có thể dùng làm video quảng cáo du lịch Đài Loan. Tôi đã khóc khi xem phân đoạn các nhân vật chơi đùa trên bãi biển".

Quế Chi