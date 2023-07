'Celebrity' - mặt trái thế giới người nổi tiếng

Seo Ah Ri (Park Gyu Young đóng) liên tục bị chơi xấu, hạ bệ sau khi đạt hơn một triệu người theo dõi trên Instagram, trong phim "Celebrity".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer phim 'Celebrity' Trailer phim "Celebrity". Video: Netflix

Gia đình phá sản, Seo Ah Ri bỏ học đại học, làm nhân viên tiếp thị cho một hãng mỹ phẩm giá rẻ. Một ngày, cô tình cờ gặp lại người bạn thời cấp ba Oh Min Hye - giờ đây là một KOL trên Instagram. Từng là con nhà nghèo, phải xin đồ cũ của Ah Ri dùng nhưng Min Hye giờ có cuộc sống sang chảnh. Mỗi lần livestream, cô bán được hàng nghìn sản phẩm trong khi Ah Ri chật vật đến tận nhà khách hàng mời mọc mua từng bộ.

Từ một người không dùng mạng xã hội, Ah Ri tò mò cách các KOL hoạt động, kiếm tiền. Vốn có ngoại hình đẹp, gu ăn mặc, cô nhanh chóng nổi tiếng. Nhân vật được hưởng nhiều đặc quyền từ các nhãn hàng, kiếm tiền từ mỗi bài đăng quảng cáo và xây dựng được thương hiệu thời trang riêng. Lúc này, cô bị chính Oh Min Hye và nhóm bạn của cô ta tìm cách bôi xấu, hạ bệ bằng những tin đồn vô căn cứ.

Park Gyu Young đóng Seo Ah Ri trong phim. Ảnh: Netflix

Đạo diễn Kim Cheol Kyu cho biết muốn tạo nên loạt phim hấp dẫn, thời thượng, phù hợp giới trẻ. Vì thế, phim đầy ắp cảnh những người nổi tiếng mua sắm, diện hàng hiệu, dự các bữa tiệc hoặc sự kiện thời trang sang trọng.

Trên SCMP, nữ chính Park Gyu Young cho biết bộ phim làm sáng tỏ những mặt tốt và xấu khi trở thành một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Các nhân vật trong phim kiếm tiền dễ dàng, hưởng thụ cuộc sống thượng lưu. Họ ngoài mặt thân thiết nhau để tăng sức ảnh hưởng nhưng sau lưng ngấm ngầm nói xấu, coi thường đối thủ.

Ngoài ra, series cũng đề cập đến vấn nạn bạo lực mạng ngày càng trầm trọng ở Hàn Quốc. Trong phim, những kẻ ẩn danh phía sau bàn phím dễ dàng chửi mắng, bình luận ác ý nạn nhân, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Trích đoạn phim 'Celebrity' Trích đoạn phim "Celebrity". Video: Netflix

Celebrity ghi điểm ở cách kể chuyện đảo ngược thời gian. Đầu phim, Seo Ah Ri xuất hiện trong một buổi livestream, kể lại hành trình cô từ một nhân viên văn phòng trở thành người có sức ảnh hưởng, vạch trần bí mật đen tối của những kẻ từng chơi xấu cô. Khi lượng người theo dõi buổi phát trực tiếp liên tục tăng cao, Oh Min Hye và nhóm bạn của cô ta ngày càng hoảng loạn bởi chắc chắn Seo Ah Ri đã chết vài tháng trước. Xuyên suốt phim, khán giả đi tìm câu trả lời cho việc nữ chính thực sự còn sống hay đã chết, đồng thời tò mò về kẻ ẩn danh đứng sau thao túng mọi chuyện.

Park Gyu Young - từng gây chú ý với vai phụ trong Điên thì có sao - được khen ngoại hình đẹp, hợp vai. Cô diễn tả tinh tế sự thay đổi tâm lý của Seo Ah Ri khi dần bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới ảo. Tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong các vai khách mời như Yuqi của (G)I-DLE, Seol In Ah (Hẹn hò chốn công sở) hay Lee Jun Ho (Khách sạn vương giả).

Ngoài ra, chuyện tình của nữ chính và giám đốc tài phiệt Han Jun Kyung (Kang Min Hyuk đóng) thu hút khán giả. Lần đầu gặp, do hiểu nhầm, Ah Ri tưởng Jun Kyung là kẻ quấy rối. Cô nhiều lần từ chối đề nghị hẹn hò của anh vì khác biệt hoàn cảnh sống, nhưng dần không ngăn được trái tim mình rung động. Dù có ít cảnh tình cảm, hai nhân vật khiến khán giả thích thú vì tương tác ăn ý. Nhiều người nói mong chuyện tình của cả hai phát triển thêm trong mùa hai.

Celebrity dài 12 tập, do Kim Cheol Kyu (đạo diễn phim The Flower of Evil) thực hiện. Biên kịch là nhà văn Kim Yi Young, từng viết kịch bản phim Thời đại Haechi. Phát sóng từ ngày 30/6, phim lập tức đứng đầu top thịnh hành trên ứng dụng Netflix nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hà Thu