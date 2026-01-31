'Tiếng yêu này anh dịch được không?' - bất đồng ngôn ngữ tình yêu

Phiên dịch viên Joo Ho Jin lúng túng trước lời yêu của diễn viên Cha Mu Hee, trong "Tiếng yêu này anh dịch được không?".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Bộ phim mở đầu tại Nhật Bản, nơi diễn viên ít tên tuổi Cha Mu Hee tình cờ gặp phiên dịch viên Joo Ho Jin. Cô nhờ anh giúp đỡ tìm người yêu cũ, qua đó cô biết Ho Jin đến đây vì chưa dứt khỏi mối tình đơn phương. Sau chuyến đi, họ không còn giữ liên lạc.

Cha Mu Hee nhanh chóng nổi tiếng nhờ vai Do Ra Mi trong phim kinh dị Cô gái thầm lặng. Khi tham gia chương trình ghép đôi toàn cầu, cô phải làm việc cùng phiên dịch viên để giao tiếp với bạn diễn người Nhật Hiro Kurosawa. Sự xuất hiện ngoài dự tính của Ho Jin khiến cô không khỏi bối rối trong suốt quá trình ghi hình.

Trailer 'Tiếng yêu này anh dịch được không' (Can This Love Be Translated) Trailer "Tiếng yêu này anh dịch được không" (tiếng Anh là "Can This Love Be Translated"). Video: Netflix

Theo FlixPatrol, tính đến ngày 31/1, tác phẩm đứng vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng phim truyền hình được xem nhiều nhất của Netflix. Phim cũng dẫn đầu tại tám quốc gia châu Á, bao gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Ngoài ra, tác phẩm còn vào top 10 tại khoảng 70 quốc gia trên toàn thế giới.

Kịch bản do chị em nhà Hong (Hong Jung Eun và Hong Mi Ran) thực hiện. Cả hai xây dựng xung đột từ sự đối lập trong cách yêu của các nhân vật. Ho Jin giỏi ngôn ngữ nhưng biểu đạt cảm xúc kém khiến Mu Hee hiểu lầm tấm lòng của anh dành cho người khác. Về phần nữ chính, cô nhút nhát bày tỏ lời yêu, đẩy tương tác giữa hai người trở nên rối rắm hơn.

Yếu tố kỳ ảo định hình phong cách sáng tác của bộ đôi biên kịch, tái hiện qua Do Ra Mi, nhân cách chiếm quyền kiểm soát Mu Hee. Khi bản ngã này trỗi dậy hành động, Mu Hee mất đi một phần ký ức. Hệ quả là cô tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, không nắm việc gì đã xảy ra.

Bộ phim không đặt vấn đề Do Ra Mi là kẻ thù cần loại bỏ. Hình tượng này hiện lên như một cơ chế phòng vệ của Mu Hee, cho phép vết thương trong quá khứ của cô lên tiếng. Từ đây, Ho Jin trở thành người đồng hành giúp Mu Hee đối diện tình trạng rối loạn tâm lý. Qua nhiều tình tiết, tác phẩm phản ánh quá trình mỗi người học cách vượt qua tổn thương của chính mình.

Kim Seon Ho (trái) và Go Yoon Jung trong phim. Ảnh: Netflix

Diễn xuất của dàn sao là yếu tố quan trọng giúp giữ chân người xem. Kim Seon Ho trong vai Joo Ho Jin có nhiều khoảng lặng, anh ưu tiên biểu cảm gương mặt và ánh mắt thay cho lời thoại. Theo Joynews24, Seon Ho ghi điểm với khán giả nhờ biểu cảm lúng túng qua những phân cảnh chứng kiến nhân cách Do Ra Mi xuất hiện.

Sau thành công của Hospital Resident Life, Go Yoon Jung tiếp tục tạo dấu ấn với vai diễn có chiều sâu tâm lý. Nữ diễn viên thể hiện song song hai lớp nhân vật Cha Mu Hee và Do Ra Mi, khai thác thế giới nội tâm phức tạp và nhiều xung đột. Tờ Yonhap News nhận định năng lượng tươi sáng của Go Yoon Jung giúp giảm bớt màu u ám cho Do Ra Mi.

Joo Ho Jin tỏ tình Cha Mu Hee trên con đường Via dell’Acquedotto ở Italy. Ảnh: Netflix

Các bối cảnh được dàn dựng công phu, trải dài từ châu Á, châu Mỹ đến châu Âu, gây ấn tượng thị giác cho người xem. Theo The Chosun, mỗi điểm đến góp phần dẫn dắt diễn tiến câu chuyện. Nhật Bản mở ra khởi đầu nhẹ nhàng về cuộc gặp gỡ định mệnh. Canada đánh dấu bước chuyển của mối quan hệ yêu đương, thách thức Mu Hee và Ho Jin đối mặt với rào cản trong quá khứ. Ở Italy, con đường Via dell’Acquedotto thúc đẩy mối tình lên cao trào. Chính bầu không khí nơi đây trở thành chất xúc tác cho chuyện tình thăng hoa.

Phần âm nhạc trong phim được đầu tư với sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Kim Min Seok (MeloMance), Wendy, Jiolpak và Wonstein. Theo Harper’s Bazaar Korea, các nhạc sĩ mượn những giai điệu du dương nhằm lột tả nỗi lòng khó giãi bày của nhân vật. Bài hát Love Language có ca từ về nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung trong tình yêu, trở thành bản hit có lượt nghe nhiều nhất sau khi lên sóng.

Tuy nhiên, phim vẫn mắc một số điểm trừ. Tình huống Mu Hee và Ho Jin bỏ lỡ cơ hội đến bên nhau bị lặp lại nhiều lần, làm cốt truyện trở nên lê thê. Thời lượng của mỗi đoạn hội thoại khá dài kéo theo nhịp phim chậm, cần người xem tập trung theo dõi để hiểu hành động của nhân vật ở các đoạn cao trào.

Vi Đoàn