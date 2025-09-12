'Bon Appétit, Your Majesty' - mỹ vị cung đình

Đầu bếp xuyên không Ji Young - YoonA đóng - cảm hóa trái tim vị vua lạnh lùng qua con đường ẩm thực, trong phim "Bon Appétit, Your Majesty".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Ngự trù của bạo chúa Trailer "Bon Appétit, Your Majesty". Phim gồm 12 tập, tập đầu phát sóng ngày 23/8. Video: Netflix

Tác phẩm do đạo diễn Jang Tae Yoo - đứng sau thành công của Vì sao đưa anh tới - thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết đăng mạng của tác giả Park Guk Jae. Nhân vật chính Yeon Ji Young (YoonA) là một đầu bếp tài năng, đang trên đà trở thành bếp trưởng tại nhà hàng đạt 3 sao Michelin. Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ khiến cô xuyên không về triều đại Joseon và chạm trán Yi Heon (Lee Chae Min) - quân vương có vị giác nhạy bén.

Để sinh tồn giữa chốn cung đình nhiều hiểm nguy, Ji Young phải tận dụng tuyệt kỹ nấu ăn của mình. Những món ăn hiện đại do cô chế biến không chỉ chinh phục ông vua sành ăn mà còn giúp cô vượt qua những âm mưu đen tối trong hoàng cung.

Bon Appétit, Your Majesty có môtíp quen thuộc của thể loại xuyên không, khắc họa mối tình "vượt thời gian" khi nhà vua phải lòng người đầu bếp đến từ thế kỷ 21. Phim gửi gắm thông điệp ẩm thực xoa dịu tâm hồn con người. Món ăn của Ji Young không chỉ làm lay động vị giác, mà còn khơi gợi nơi Yi Heon những ký ức về tình mẫu tử. Ở tập đầu tiên, món cơm trộn kết hợp bơ và tương ớt Hàn Quốc khiến vị quân chủ lạnh lùng Yi Heon bất ngờ rơi lệ vì nhớ về mẹ.

Lee Chae Min (phải) và YoonA (trái) trong tạo hình cổ trang. Ảnh: TvN

Theo trang Time, êkíp xây dựng hình tượng hư cấu Yi Heon - lấy cảm hứng từ vua Yên Sơn Quân nhiều tai tiếng trong lịch sử Triều Tiên. Các tình tiết như việc mẹ của Yi Heon bị phế truất và sát hại, hay những hành động gây phẫn nộ như bắt cóc phụ nữ, đốt phá nhà dân để xây khu săn bắn đều gợi nhắc đến thời kỳ trị vì hỗn loạn của vị vua này.

Tuy nhiên, Yi Heon không bị đóng khung trong hình ảnh bạo chúa. Với tài nấu ăn và tình cảm chân thành của Ji Young, anh dần thay đổi - từ lạnh lùng, cứng nhắc trở nên mềm mỏng, dịu dàng hơn. Nhờ vậy, chuyện tình của hai người mang không khí hài lãng mạn, tách biệt với bối cảnh lịch sử khốc liệt.

Trang The Korean Times nhận định yếu tố ẩm thực là điểm sáng của phim. Các cảnh nấu ăn cho thấy sự đa dạng của nền ẩm thực Hàn Quốc thông qua các món ăn cung đình được chế biến theo kỹ thuật nấu nướng kiểu Pháp. Tờ Korea Herald đánh giá tác phẩm thổi làn gió mới cho dòng phim cổ trang nhờ cách kể chuyện bằng những bữa ăn hoàng gia, kết hợp khéo léo giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Các thước phim quay món ăn được đầu tư kỹ lưỡng. Ảnh: Netflix

Phim được công chúng và truyền thông Hàn Quốc ví như Nàng Dae Jang Geum phiên bản 2025, khi đưa ẩm thực thời Joseon đến gần hơn với khán giả. Êkíp tiết lộ đã mời các chuyên gia ẩm thực truyền thống và đầu bếp hàng đầu cùng lên ý tưởng, phát triển các món ăn trong phim nhằm thể hiện rõ nét tinh hoa ẩm thực Hàn.

Diễn viên Im YoonA nhận được nhiều lời khen nhờ lối diễn xuất tự nhiên. Cô hóa thân đầu bếp Yeon Ji Young tích cực, quyết đoán với tài nghệ nấu nướng xuất chúng. Trong chương trình You Quiz on the Block, diễn viên cho biết cô dành ba tháng để học nấu ăn trước khi ghi hình. "Tôi cố gắng tự thực hiện khoảng 95% cảnh nấu nướng trong phim", YoonA nói thêm.

Lee Chae Min tròn vai nam chính, khắc họa thành công một vị vua có tính cách khó gần nhưng ẩn chứa quá khứ nhiều tổn thương. Theo ChosunBiz, nam diễn viên thừa nhận gặp nhiều áp lực khi đảm nhận vai chính cách ngày khởi quay chỉ 10 ngày do sự cố diễn viên Park Sung Hoon bất ngờ rút lui khỏi dự án.

Diễn viên YoonA thực hiện nhiều kỹ thuật nấu ăn phức tạp. Ảnh: TvN

YoonA và Lee Chae Min gây bất ngờ nhờ diễn xuất ăn ý dù nam chính kém đàn chị 10 tuổi. Cảnh hôn đầu tiên của hai người trong tập 4 khiến tỷ suất người xem tăng vọt lên 11,1% toàn quốc, vượt qua tất cả đài trong cùng khung giờ. Từ khi phim ra mắt cuối tháng 8, bộ đôi duy trì thành tích dẫn đầu danh sách dàn diễn viên được thảo luận nhiều nhất của Good Data Corporation nhiều tuần liên tiếp.

Theo Nielsen Korea, tác phẩm đạt tỷ suất người xem cao nhất trong số các phim truyền hình của tvN phát hành từ đầu năm đến nay.

Thu Giang