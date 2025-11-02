'Black Phone 2' - đối diện nỗi đau

* Bài viết tiết lộ nội dung phim
Đạo diễn Scott Derrickson đưa Black Phone 2 trở lại rạp sau phần đầu ra mắt năm 2021. Ở phần trước, cậu bé Finney (Mason Thames) thoát khỏi tầng hầm của kẻ sát nhân The Grabber (Ethan Hawke) nhờ những cuộc gọi bí ẩn từ các nạn nhân đã chết. Khi nhân vật phản diện đã bị tiêu diệt, phần hai đứng trước thách thức lớn. Derrickson cùng biên kịch C. Robert Cargill giải quyết bằng cách chuyển hướng sang thể loại kinh dị siêu nhiên - nơi cái chết không còn là dấu chấm hết.
