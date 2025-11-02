'Black Phone 2' - đối diện nỗi đau

‘Black Phone 2’ - khi kẻ sát nhân thành ác mộng cõi âm Trailer của "Black Phone 2", ra rạp vào ngày 17/10. Video: Universal Pictures Bối cảnh phim là năm 1982, khi Finney vẫn bị sang chấn tâm lý, sống trong giận dữ và bạo lực. Em gái cậu - Gwen (Madeleine McGraw), trở thành trung tâm câu chuyện. Năng lực nhìn thấy điềm báo qua giấc mơ, từng giúp cô cứu anh trai - nay phát triển mạnh hơn. Mason Thames và Madeleine McGraw trong một phân cảnh của "Black Phone 2". Ảnh: The Hollywood Reporter

Gwen liên tục mơ thấy những đứa trẻ bị sát hại dưới hồ nước đóng băng. Các cảnh này được quay bằng chất liệu Super 8, mang sắc độ thô ráp như một cuộn phim cũ. Trong giấc mơ, cô nghe lại tiếng điện thoại reo - âm thanh từng ám ảnh ở phần trước. Từ đầu dây bên kia, Gwen cảm nhận sự hiện diện của linh hồn người mẹ quá cố. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy dẫn dắt cô, Finney và người bạn mới Ernesto (Miguel Mora) đến trại Alpine Lake - nơi mẹ họ từng làm cố vấn vào thập niên 1950.

Cả ba đến nơi giữa trận bão tuyết, bị cô lập cùng người quản lý trại Armando (Demián Bichir) và một vài nhân viên. Tại đây, Gwen phải giải mã các ảo ảnh để tìm hiểu mối liên hệ giữa khu trại, bi kịch của mẹ và mối đe dọa từ Kẻ Bắt Cóc - giờ đây trở thành một thực thể có thể tấn công từ cõi chết.

Gwen (Madeleine McGraw thủ vai) trong phân cảnh đối diện với kẻ sát nhân The Grabber. Ảnh: Variety

Giới phê bình quốc tế nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của phần hai. Tờ Variety cho rằng Kẻ Bắt Cóc giờ đây mang vai trò tương tự Freddy Krueger trong loạt phim A Nightmare on Elm Street - một bóng ma báo thù tấn công nạn nhân trong giấc mơ. Những vết thương trong mơ sẽ xuất hiện ngoài đời thực. Nhà phê bình Roger Ebert đánh giá đây là sự tôn kính dành cho di sản của Wes Craven, đồng thời vẫn mang dấu ấn riêng của Derrickson.

Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress cuối tháng 10, đạo diễn Scott Derrickson cho biết ông dùng thể loại kinh dị để "chạm tới những cảm xúc chân thật nhất" và "soi chiếu tâm hồn". Điều này lý giải việc phim tập trung vào quá trình chữa lành. Nỗi sợ không chỉ đến từ Kẻ Bắt Cóc, mà còn từ di chứng sau biến cố: Finney nổi loạn, còn Gwen học cách chấp nhận năng lực tâm linh.

Đạo diễn Scott Derrickson trên phim trường "Black Phone 2". Ảnh: SYFY

Về mặt kỹ thuật, Derrickson và nhà quay phim Par M. Ekberg tiếp tục phong cách hình ảnh từng thành công với Sinister (2012). IndieWire mô tả các đoạn Super 8 có lớp hạt phim dày đến mức nhân vật trông như những bóng ma. Variety cũng đánh giá cao cảm giác analog, với phần âm thanh được xử lý thô ráp, tái tạo không khí kinh dị của thập niên 1980.

Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình nhận xét phim quá dài và sa đà vào việc giải thích. Nhà phê bình Roger Ebert cho rằng phim có phần thoại dày đặc và thiếu tự nhiên. IndieWire nhận định tác phẩm hoạt động hiệu quả nhất khi dựa vào logic của cơn ác mộng, nhưng lại tự làm yếu đi bằng việc cố lý giải mọi thứ.

Diễn xuất là điểm sáng. Madeleine McGraw trong vai Gwen nhận nhiều lời khen, ScreenDaily gọi cô là "nữ anh hùng kiên định". Mason Thames lùi về vai trò hỗ trợ, thể hiện hình ảnh thiếu niên đang vật lộn với sang chấn. Demián Bichir cũng được IndieWire đánh giá cao khi mang lại chiều sâu cho nhân vật Armando - người gánh phần lớn trọng trách giải thích cốt truyện.

Poster chính thức của "Black Phone 2". Ảnh: Universal Pictures

Chủ đề tôn giáo được Derrickson được khai thác dày đặc. Tuy nhiên, IndieWire cho rằng phim áp dụng đức tin Kitô giáo thiếu nhất quán, tương tự thì tạp chí Screen Daily có ý kiến rằng cách thể hiện đức tin ở đây có phần đơn giản, thiếu sự mâu thuẫn nội tâm từng thấy ở The Exorcism of Emily Rose.

Black Phone 2 tiếp tục khai thác thế giới đã tạo dựng ở phần đầu, mở rộng phạm vi câu chuyện sang địa hạt siêu nhiên. Dù nhận ý kiến trái chiều về kịch bản, bộ phim vẫn cho thấy nỗ lực của Scott Derrickson trong việc kết hợp yếu tố tâm linh và tâm lý sang chấn trong khuôn khổ phim kinh dị đại chúng.

Gia Hưng

