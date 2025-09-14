'Giấc mơ người luật sư' - góc khuất nghề

"Giấc mơ người luật sư" phơi bày thực trạng nghề, lột tả áp lực và mâu thuẫn nội tâm của luật sư trong quá trình theo đuổi công lý.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Giấc mơ người luật sư' Trailer "Giấc mơ người luật sư" (Beyond the Bar). Phim gồm 12 tập, tập đầu phát sóng ngày 2/8. Video: Netflix

Tác phẩm kể về Kang Hyo Min (Jung Chaeyeon đóng), một luật sư tập sự vừa gia nhập hãng luật danh tiếng Yulim. Là thủ khoa ngành Luật Đại học Quốc gia Seoul - trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, Hyo Min có nền tảng học vấn ấn tượng. Tuy nhiên, khi bước vào môi trường làm việc thực tế, cô nhanh chóng nhận ra lý thuyết trên giảng đường chưa đủ để đối phó với các vụ kiện ngoài đời.

Cô làm việc dưới sự hướng dẫn cúa Yoon Seok Hoon (Lee Jin Wook đóng), một luật sư kỳ cựu, nổi tiếng lạnh lùng và nguyên tắc. Ban đầu, Seok Hoon tỏ ra không mấy hài lòng với tính cách vô tư của Hyo Min, nhưng anh dần nhận ra tư duy sắc bén và sự bền bỉ ở cộng sự trẻ. Về phía Hyo Min, những mâu thuẫn và thử thách cũng giúp cô trở nên điềm tĩnh, trưởng thành hơn.

Bộ phim khai thác nhiều khía cạnh của nghề luật - nơi ranh giới giữa đúng và sai nhiều khi không rõ ràng. Các nhân viên tại công ty Yulim không chỉ đối mặt với nhiều vụ án phức tạp mà còn phải vượt qua những cuộc đấu tranh nội bộ về quyền lực, xung đột thế hệ và sự khác biệt trong lương tâm nghề nghiệp. Đây cũng là yếu tố khiến phim trở nên thu hút, đặc biệt là người trẻ đang bước vào giai đoạn thích nghi với môi trường công sở.

Diễn viên chính Jung Chae Yeon (trái) và Yoon Seok Hoon. Ảnh: Netflix

Mỗi tập phim xoay quanh một vụ án riêng biệt, được biên kịch Park Mi Hyeon -một luật sư đang hành nghề xây dựng dựa trên những tình huống pháp lý mà cô trải nghiệm trong thực tế. Phim lồng ghép nhiều kiến thức chuyên ngành, đồng thời phản ánh các vấn đề xã hội như bạo lực gia đình, phân biệt giai cấp.

Phim khai thác các tình huống đa chiều. Qua từng vụ tố tụng, cả Hyo Min lẫn Seok Hoon đều phải đối diện mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc, giữa sự cứng nhắc của pháp luật và lòng thấu cảm trước số phận con người. Theo MyDramaList, diễn viên Lee Jin Wook nói về lý do nhận vai: "Tôi bị cuốn hút bởi cách bộ phim diễn tả những vụ án không có ranh giới rõ ràng giữa thiện và ác".

Trên SportChosun, đạo diễn Kim Jae Hong cho biết phim mang chủ đề luật pháp nhưng cốt lõi là "câu chuyện về con người". Ông nhấn mạnh: "Tôi muốn khắc họa những cảm xúc phức tạp như tình yêu, nỗi nuối tiếc và cả sự tức giận, những hình thái cảm xúc ẩn sâu đằng sau các vụ kiện".

Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, Lee Jin Wook tiếp tục ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên, thể hiện rõ khí chất lạnh lùng, nghiêm túc nhưng ẩn chứa nhiều nỗi đau của nhân vật. Trong khi đó, Jung Chaeyeon (cựu thành viên nhóm I.O.I) nhận được nhiều lời khen cho nỗ lực chuyển mình sang hình tượng trưởng thành hơn. Tuy vậy, nữ diễn viên vẫn vấp phải một số ý kiến trái chiều, cho rằng biểu cảm của cô đôi lúc còn hạn chế, đặc biệt ở các phân cảnh nội tâm đòi hỏi chiều sâu.

Diễn xuất của Lee Jin Wook gây chú ý nhờ phân cảnh cứu bé gái trong vụ án bạo lực gia đình. Ảnh: Netflix

Trên diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả bày tỏ e ngại trước tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính. Một số ý kiến cho rằng mối quan hệ giữa Kang Hyo Min và Yoon Seok Hoon nên giữ ở mức đồng nghiệp vì khoảng cách tuổi tác. Ngược lại, cũng có luồng ý kiến ủng hộ, cho rằng nếu được khai thác đúng mức, mối quan hệ tình cảm giữa hai nhân vật có thể tăng sức hấp dẫn của tác phẩm, góp phần làm nổi bật quá trình trưởng thành của cả hai.

Theo Nielsen Korea, mặc dù không được kỳ vọng nhiều khi ra mắt, bộ phim bất ngờ trở thành chương trình được xem nhiều nhất trong khung giờ phát sóng. Tập 1 đạt tỷ suất người xem trung bình là 3,7% trên toàn quốc và gần 4% tại khu vực Seoul, sau đó tăng gấp đôi khi tập 4 lên sóng ngày 10/8.

Thu Giang